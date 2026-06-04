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DCNews Stiri DIGI România, precizări despre contractul de 196 milioane euro primit prin SAFE: Acord-cadru cu SRI

DIGI România, precizări despre contractul de 196 milioane euro primit prin SAFE: Acord-cadru cu SRI

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 04 Iun 2026
imagine cu sediul digi romania DIGI România a transmis DCBusiness că a semnat cu Serviciul Român de Informații un acord-cadru pentru dezvoltarea unui centru de date
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DIGI România a confirmat pentru DCBusiness acordul cu SRI pentru proiectul AI de 196 milioane euro din SAFE.

DIGI România a confirmat, într-un răspuns acordat pentru DCBusiness, că a semnat cu Serviciul Român de Informații un acord-cadru pentru dezvoltarea unui centru de date și a unor platforme integrate de evaluare a modelelor de inteligență artificială de tip LLM, specializate în securitate cibernetică. Proiectul, inclus în programul SAFE/Readiness 2030, are o valoare totală de până la 196 milioane euro și se va derula etapizat, pe o perioadă de patru ani.

Astfel, DIGI România a transmis DCBusiness că a semnat cu Serviciul Român de Informații un acord-cadru pentru dezvoltarea unui centru de date și a unor platforme integrate destinate evaluării modelelor de inteligență artificială de tip LLM, cu aplicabilitate în domeniul securității cibernetice.

Compania a precizat că proiectul este derulat prin programul SAFE/Readiness 2030 și că a îndeplinit cerințele aplicabile în procesul de achiziție publică, desfășurat potrivit legislației în vigoare.

Acordul are o valoare totală de până la 196 milioane euro și include atât componente hardware, cât și software. Potrivit DIGI, proiectul se va derula în etape, pe parcursul unei perioade de patru ani.

Ce prevede acordul-cadru

Răspunsul transmis de DIGI clarifică faptul că, în acest moment, nu vorbim despre un contract final cu toate detaliile tehnice și comerciale stabilite, ci despre un acord-cadru. Acesta creează cadrul juridic în baza căruia vor putea fi semnate ulterior contracte subsecvente.

„La acest moment există doar acordul-cadru, urmând ca detaliile specifice să fie stabilite prin contracte subsecvente”, a transmis compania.

Această precizare este importantă, deoarece valoarea de 196 milioane euro reprezintă plafonul maxim al acordului, nu neapărat suma care va fi cheltuită integral din primul moment. În practică, contractele subsecvente vor stabili etapele concrete de implementare, livrările, componentele achiziționate și serviciile aferente.

Platforma și drepturile de proprietate intelectuală rămân la stat

DIGI mai arată că platforma dezvoltată în cadrul proiectului, precum și drepturile de proprietate intelectuală pentru produsele rezultate, vor rămâne în proprietatea statului român, prin Serviciul Român de Informații.

Aceasta este una dintre cele mai relevante clarificări din răspunsul companiei. Cu alte cuvinte, DIGI va avea rol de implementator, folosind atât resurse proprii, cât și parteneri, însă rezultatul proiectului nu ar urma să rămână în proprietatea companiei, ci a statului.

„Platforma dezvoltată în cadrul proiectului, precum și drepturile de proprietate intelectuală pentru produsele rezultate, vor rămâne în proprietatea statului român, respectiv a Serviciului Român de Informații”, potrivit răspunsului DIGI.

Proiectul vizează modele de inteligență artificială de tip LLM, adică sisteme capabile să proceseze volume mari de date și să genereze răspunsuri sau analize pe baza acestora. În cazul de față, destinația indicată de companie este securitatea cibernetică.

Citește continuarea pe DCBusiness.

Cine sunt oamenii din spatele Digi România S.A

Digi Communications N.V., cunoscut și sub numele de Grupul DIGI, este o companie multinațională de telecomunicații din România. Aceasta fost înființată de Zoltán Teszári, un om de afaceri român de origine maghiară, în 1996, sub numele de Romanian Cable System (RCS). De atunci, Digi a devenit principalul furnizor de servicii de telecomunicații din România ca număr de clienți, extinzându-și operațiunile și în alte țări din Europa: Belgia, Italia, Portugalia și Spania.

Zoltán Teszári este acționarul majoritar al Grupului Digi și este membru al consiliului de administrație al societății din 2000. În iunie 2024 a fost reales în funcția de Președinte și Administrator neexecutiv, actualul său mandat urmând să expire în ziua în care AGA urmează a avea loc în 2028, deși poate fi reales pentru un număr nelimitat de mandate.

Serghei Bulgac este Director General și Administrator executiv al societății. El a fost numit și Director General al Digi România (fosta RCS & RDS) în 2015. Înainte de a deveni Director General a fost Director financiar al Digi România, după ce s-a alăturat companiei în 2003. Înainte de a se alătura Digi România (fosta RCS & RDS), a lucrat ca asociat în domeniul Financiar - Corporativ la EPIC (European Privatization and Investment Corporation) și ca analist de cercetare la Eastbrokers, o companie de brokeraj. 

În 2023, Digi a avut în România o cotă de piață de 70% în serviciile de internet fix și 73% în cele de televiziune, iar marea majoritate a abonaților săi sunt conectați prin fibră optică, un proces început în 2006. 

Pe lângă serviciile de telecomunicații, Grupul Digi este prezent și pe piața media, deținând mai multe posturi de televiziune precum Digi Sport sau Digi 24, dar și posturi de radio ca Digi FM sau PRO FM, printre altele.

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Comentarii (1)

VIOREL   •   04 Iunie 2026   •   09:58

Dar de ce nu cu TVR.????.
AM ÎNȚELES ACOLO ARE SEDIUL SECURITATEA....DIRECȚIA 5_A.

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