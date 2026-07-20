Trei știri din Italia pentru români: capcana ”nonna” pentru turiști, amenda foto și aeroporturi paralizate

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Italia se bucură de o popularitate crescută în rândul românilor, în ceea ce privește turismul. În acest context, aceste trei știri care vin astăzi din Italia, v-ar putea interesa.

Grevă pe aeroporturile din Italia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că marţi, între orele 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional, care va afecta transportul aerian.

Capcana nonna

În Italia, ia amploare un nou trend, în restaurantele cu paste. Bucătarii și pasionații de gastronomie spun că este doar o capcană pentru turiști, generată de fascinația pentru tradiționala „nonna” (bunică) italiană, cea care transmite din generație în generație secretele artei culinare.

Este vorba despre ferestrele dedicate preparării pastelor. Acestea sunt ferestre orientate spre stradă, unde angajații restaurantului (în mare parte femei) pot fi văzuți preparând manual paste proaspete, întinzând și modelând aluatul, în timp ce trecătorii nu doar că îi privesc, dar și aleg acel restaurant ”tradițional”.

Majoritatea italienilor nu sunt deloc încântați de acest tertip, însă, fiind pur antreprenorial.

Michele Pascarella, un chef originar din Napoli, a spus, pentru Metro, că ar evita un astfel de restaurant: ”Nu am văzut niciodată restaurante autentice din Italia care să expună oameni în vitrină făcând paste. Iar dacă un local face asta, de obicei este mai degrabă o capcană kitsch pentru turiști decât un restaurant autentic”.

În plus, italienii nu pun accent pe pastele proaspete, din contră. Multe preparate tradiționale din sudul și centrul Italiei sunt concepute pentru a fi făcute cu paste uscate, inclusiv spaghetti alla carbonara, bucatini all’amatriciana și spaghetti alle vongole.

Amendă de aproape 300 de euro pentru fotografii în Portofino

Milioane de turiști se adună anual într-o anumită destinație europeană perfectă, ca o carte poștală, dar un obicei inocent de vacanță se dovedește destul de costisitor. Vizitatorii care nu cunosc o regulă locală riscă să fie loviți cu amenzi usturătoare în lunile cele mai aglomerate.

Portofino din Italia este un sat colorat de pescari situat pe Riviera Italiană. În ciuda faptului că este una dintre cele mai fotografiate locații din țară, autoritățile au introdus „zone fără așteptare” pentru a combate supraaglomerarea severă și pentru a menține străzile înguste și zonele de pe malul mării în mișcare. Potrivit municipalității din Portofino, persoanele care opresc prea mult timp în anumite zone desemnate se pot confrunta cu amenzi de până la 275 EUR, notează Express.