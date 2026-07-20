  ANM: Cod Galben și Cod Portocaliu de averse și vijelii în jumătate din țară, inclusiv București

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Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizările de averse și vijelii pentru următoarele ore, pentru jumătate din țară.

Cod Galben

Luni (20 iulie), în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Cod Portocaliu

În intervalul de valabilitate 20 iulie, ora 12 – 20 iulie, ora 22, sunt vizate averse importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni.

Luni (20 iulie), în cea mai mare parte a Moldovei, în nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25... 50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...70 l/mp.

Instabilitatea atmosferică continuă și marți



Marți (21 iulie), în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp, potrivit ANM.

