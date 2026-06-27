BOR în doliu. Emilian Crișanul, episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a murit

Foto: arhiepiscopiaaradului.ro

Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, a decedat, vineri după-amiază, la vârsta de 54 de ani, după o lungă și grea suferință, a anunțat eparhia.

Potrivit www.arhiepiscopiaaradului.ro, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul (cu numele de mirean Vlad Nica) s-a născut în 12 februarie 1972, în localitatea Berezeni, județul Vaslui. În anul 1989 s-a alăturat comunității de la Mănăstirea Neamț, unde a fost călugărit în februarie 1991, primind numele de Emilian.

Parcursul său academic și teologic a inclus studii de licență și masterat la Universitatea 'Ovidius' din Constanța, urmate de stagii de perfecționare în Marea Britanie.

În anul 2008, a obținut titlul de doctor în Teologie la Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iași, sub îndrumarea academicianului Emilian Popescu.

Din bogata sa activitate administrativă, bisericească și academică se poate menționa, între altele, perioada 2001-2008, în care a activat ca referent în cadrul Centrului Eparhial Iași, îndeplinind ulterior și funcțiile de președinte al Consistoriului monahal și consilier cultural al Arhiepiscopiei Iașilor.

Cariera sa universitară s-a derulat în cadrul facultăților de teologie din Iași, Craiova și Arad, ocupând succesiv funcțiile de asistent, lector și conferențiar. Din anul 2020, era conferențiar doctor habilitat în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă 'Ilarion V. Felea' din cadrul Universității 'Aurel Vlaicu' din Arad.

Pe plan ierarhic, la 29 octombrie 2009 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, cu titlul de Lovișteanul, fiind hirotonit în arhiereu în noiembrie 2009 de către Patriarhul Daniel.

Ulterior, la 4 iulie 2017, Sfântul Sinod l-a ales în demnitatea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, cu titlul de Crișanul, fiind instalat oficial pe 16 iulie 2017 în Catedrala Veche din Arad, misiune pe care a îndeplinit-o până la sfârșitul vieții sale. (Agerpres)

Programul slujbelor de pomenire și de prohodire:

"Sicriul cu trupul neînsuflețit al Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul va fi depus în Catedrala istorică a Aradului, după următorul program:

Sâmbătă dimineata ora 9.00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie.

Sâmbătă seara, ora 19.00, Slujba stâlpilor de către un sobor de ierarhi, preoti si diaconi, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

Duminică, ora 9.00, Sfânta Liturghie Arhierească, după care sicriul cu trupul neînsuflețit va fi dus la Mănăstirea Neamț, mănăstirea de metanie a ierarhului.

Luni se va săvârși Sfânta Liturghie și Slujba stâlpilor la Mănăstirea Neamț.

Marți, Sfânta Liturghie Arhierească și de la ora 10, Slujba înmormântării, după care va fi înmormântat în cimitirul mănăstirii.

Bunul Dumnezeu să îl ierte şi să îl odihnească în Împărăţia Sa cea cerească împreună cu aleşii Săi!

Veşnica lui pomenire din neam în neam!", a anunțat Arhiepiscopia Aradului.