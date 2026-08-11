ANM, avertizări de Cod Galben și Cod Portocaliu în aproape toată țara

Foto: Agerpres

ANM anunță o vreme extrem de caldă în Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei, cu valori între 33 și 37 de grade Celsius.

COD GALBEN

În interval de valabilitate: 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, sunt vizate temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Marți (11 august), în Oltenia, Muntenia, sudul și local în centrul Moldovei și în cea mai mare parte a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 18...20 de grade.

COD PORTOCALIU

În intervalul de valabilitate: 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, sunt vizate caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.

În județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală cu minime de 19...21 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.