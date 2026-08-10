Decizia BNR care îi privește pe toți românii. Avertismentul lui Negrescu, răspunsul tranșant al lui Chirieac. Va fi cum spune Nazare?

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Foto: Agerpres

BNR decide astăzi dacă dobânda-cheie rămâne la 6,5%, în timp ce economia este prinsă între inflație, creditare scumpă și recesiune.

UPDATE: Consiliul de Administraţie (CA) al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis, luni, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, a anunţat BNR.

Membrii Consiliului au decis păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

”Pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât în şedinţa de astăzi, 10 august 2026, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. Totodată, s-a decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an. De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit” arată comunicatul BNR.

BNR decide, în ședința de politică monetară de astăzi, dacă va menţine dobânda-cheie la 6,5%. Perspectivele merg spre această variantă, cu posibilitatea unor reduceri din 2027. Banca Națională a României folosește dobânda de politică monetară ca pe o frână sau o accelerație pentru economie. La 6,5% mesajul este temperat. Dobânda-cheie influențează economia unui stat în ansamblu, dar și, la nivel personal, al fiecărui român, are un rol important pentru dobânzile la credite, ratele la creditele în lei, consum, curs leu - euro.

Avertismentul lui Adrian Negrescu

Analistul economic Adrian Negrescu anticipează că BNR va menține nivelul dobânzii cheie, punctând că o creștere ar fi o greșeală majoră.

”Nu cred că Banca Națională va modifica, în această ședință, dobânda de politică monetară, probabil o va menține în continuare, la nivelul din prezent, pentru că, din păcate, avem o inflație foarte, foarte ridicată, de peste 9%, de trei ori cât media europeană. Când va scădea inflația, probabil din septembrie-octombrie, s-ar putea ca și BNR să vină să reducă această dobândă de politică monetară, care reduce, la rândul ei, dobânzile pe care le plătim pentru credite. Dacă ar crește dobânda-cheie, în schimb, ar fi o greșeală majoră, într-o perioadă în care și așa finanțările sunt la pământ” punctează analistul economic Adrian Negrescu, într-o intervenție la RomâniaTV.

Citește și: • Vântul ne-a salvat țara și a generat atât de multă energie, încât am și exportat seara



”Slavă Domnului că BNR ține situația în mână”

Analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la Realitatea Plus, a subliniat: ”BNR nu are cum să facă altceva decât cere economia. Slavă Domnului că BNR ține situația în mână și guvernatorul Mugur Isărescu știe ce are de făcut. Altminteri, să știți că aluneca cursul leu - euro, ne trezeam la 6- 7 lei pentru 1 euro. Nu sunt vești bune. Este absolut adevărat că avem crize suprapuse: energetică, a carburanților - deși e tot în sfera energetică, dar una este să ai cel mai mare preț la pompă din Europa și alta e să nu mai găsești deloc produsul la pompă, se poate întâmpla și asta dacă Ucraina reia atacurile la Novorossiysk și Kazakhstanul oprește, din nou, exporturile de petrol către România și către întreaga zonă. Nu avem motive să fim optimiști, sub nicio formă”.

Citește și: Românii vor plăti taxă pe sobe şi centralele pe gaz, din 2029



România, fără variante pe termen scurt, după 1 an cu Bolojan, spune Chirieac

Întrebat dacă există variante pentru a fi ”mai bine”, a dat un răspuns direct: ”Nu, nu există variante pe termen scurt. Ar trebui să micșorezi la loc taxele și impozitele, ca statul să investească mai mult în infrastructură, ca statul să-și reducă cheltuielile. După un an cu Ilie Bolojan, suntem într-o criză profundă din care nu vom ieși ușor. Va dura ani de zile până când vom ieși din această criză. Speranța că va crește consumul până la finalul anului și că vom intra în creștere economică anul viitor mie mi se pare mult prea optimistă. Din mediul privat sunt sute de mii de oameni dați afară - de la stat nu s-a dat nimic, nu se pune problema, avem zeci de mii e companii închise. IMM-uri sunt lovite de moarte de Bolojan, le-a rupt coloana vertebrală. Deci nu sunt motive de bucurie sau de speranță”.

Ne va fi mai bine sau este ministrul Nazare prea optimist?

În ceea ce privește speranțele mult prea optimiste, din punctul său de vedere, cu privire la creșterea consumului până la finalul anului, dar și cu privire la o creștere economică în 2027, analistul politic face referire la o declarație a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, făcută la RomâniaTV, duminică seară.

”Eu cred că odată cu începerea procesului de dezinflație care este așteptat în această toamnă, în trimestrul III și, mai ales, în trimestrul IV, în care prognozăm o creștere a consumului, situația va începe să se amelioreze. În plus, în 2027, există un consens al tuturor agențiilor, dar și al Comisiei Europene în privința creșterii economice - undeva peste 2% în 2027, creștere economică așteptată. Odată cu repornirea economiei, ajustarea fiscală pe care oricum va trebui să o facem în următorii ani, va fi mai ușor de suportat” spunea Alexandru Nazare.

Ulterior, în emisiune, a existat un dialog Bogdan Chirieac - Alexandru Nazare, pe această temă:

Bogdan Chirieac: Să înțeleg că sunteți mai optimist în privința unei creșteri economice în România, în următoarele luni?

Alexandru Nazare: Am dat niște date legate de proiecțiile de creștere asupra cărora există consens la nivelul agențiilor și al Comisiei Europene. Am spus că atât agențiile, cât și CE prevăd o creștere, în medie, de 2% pentru anul viitor. (...) Dacă se vor materializa proiecțiile, înseamnă că ne îndreptăm într-o direcție bună.

Bogdan Chirieac: Care vor fi motoarele de creștere a economiei, suntem în recesiune deocamdată?

Alexandru Nazare: Suntem în recesiune și depindem de evoluția din trimestrul III și trimestrul IV pentru a reuși să evităm recesiunea. Pentru trimestrul III, cred că performanța din zona de agricultură e foarte importantă. Cu cât vom avea o performanță mai bună, cu atât trimestrul III va fi mai bun. În trimestrul IV, depindem foarte mult de construcții.

