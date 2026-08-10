Bacalaureat Limba și Literatura Română, 10 august: Subiecte și Barem BAC 2026, sesiunea de toamnă

Elevă la Bacalaureat/ foto Agerpres

Proba scrisă a Bacalaureatului 2026, sesiunea de toamnă, începe astăzi, 10 august, cu Limba și Literatura Română.

Subiecte Bac 2026 Limba Română, sesiunea de toamnă. Astăzi, 10 august, începe a doua sesiune a examenului de Bacalaureat. Elevii susțin proba pentru Limba şi literatura română, în cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat 2026, potrivit calendarului de Bac aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Rămâneți pe DCNews pentru subiecte și Bareme.

UPDATE: La profilul real, Subiectul al III-lea a vizat redactarea unui eseu despre o operă scrisă de Camil Petrescu („Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”) sau Liviu Rebreanu (”Ion”), la alegerea candidatului.

Subiectele și Baremele vor fi publicate oficial la ora 15:00!

Proba scrisă a început la ora 9:00.

Cât durează proba la Limba Română la Bac 2026?

Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, calculate din momentul încheierii distribuirii acestora.

Când apar subiectele la Bac 2026, Limba Română?

Subiectele și baremele sunt publicate oficial în ziua probei, la ora 15:00.

Când se afișează rezultatele la Bac 2026, sesiunea de toamnă?

Primele rezultate sunt afișate pe 18 august, până la ora 12:00.

Când se depun contestațiile la Bac 2026?

Contestațiile pot fi depuse pe 18 august, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 19 și 20 august.

Subiecte Bac 2026 Limba Română - sesiunea de toamnă

Calendar Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, probele scrise:

10 august: Limba și literatura română - proba E.a);

11 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c);

12 august: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d);

13 august: Limba și literatura maternă - proba E.b).

Sunt peste 33.000 de elevi care susțin astăzi examenul de Bacalaureat 2026, în a doua sesiune organizată în acest an.

DCNews va publica, de îndată ce va obține, subiectele la cea de-a doua sesiune de Bacalaureat din 2026, la Limba și Literatura Română.

Oficial, subiectele şi baremele de corectare pentru fiecare probă scrisă vor fi publicate în ziua probei, la ora 15:00, în secţiunea alocată examenului naţional de Bacalaureat pe site-ul dedicat.

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Bacalaureat, accesul candidaților, actele necesare și reguli în sala de examen

Accesul candidaţilor în centrele de examen este permis în intervalul orar 7:30 - 8:30, în baza unui act de identitate valid.

La momentul accesului, candidaţii care deţin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/ un plic în care să le introducă, împreună cu o declaraţie-tip în care se menţionează numele şi prenumele posesorului, alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate. În situaţia în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spaţiul alocat, acesta nu va putea susţine examenul.

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Asistenţii vor conduce candidaţii în sala de examen, unde vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcţie de disciplina şi de tipul de subiect primit, conform listelor afişate.

Între 8:30 şi 9:00, candidaţilor li se va explica modul de desfăşurare a probei.

Probele încep la ora 9:00. Pentru redactarea lucrărilor scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, în concordanţă cu Procedura de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

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În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 - 16:00, linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea exclusiv a eventualelor disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului.

Barem Bac 2026 Limba Română. Cum se punctează subiectele

Baremele oficiale de corectare pentru probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026, în sesiunea iunie - iulie au fost publicate de Ministerul Educației pe subiecte.edu.ro, așa cum se va întâmpla și astăzi. Acestea vor putea fi descărcate în format digital pentru fiecare probă în parte, imediat după susținerea examenelor.

Bac 2026 toamnă: Când se afișează rezultatele

”Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august (până la ora 12:00). Ulterior primei afișări, candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat, și pot formula contestații (marți, 18 august, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 19 și 20 august). Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora”, arată Ministerul Educației.

Cât trebuie să obțineți la examenul de la Bacalaureat pentru ”a lua BAC-ul”

Un candidat este declarat promovat dacă îndeplineşte, simultan, următoarele condiţii: a susţinut probele de evaluare a competenţelor, a susţinut toate probele scrise (fiind notat cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) şi finalizează examenul cel puţin cu media 6 la probele scrise.