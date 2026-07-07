Cum a ajuns România să aibă un Bacalaureat mai ușor decât Ghana, Maroc sau Algeria? Explicația prof. Ovidiu Șontea, înainte de rezultatele la Bac 2026

Bacalaureat 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Prof. Ovidiu Mihai Șontea se așteaptă la multe note de 10 la Bacalaureat.

Rezultatele examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi afișate marți, 7 iulie, la ora 12:00. Înainte de publicarea rezultatelor, prof. Ovidiu Mihai Șontea, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, spune că se așteaptă la note mari de la copiii care au învățat: ”Vor lua 10 și copiii care nu sunt în colegii, sunt la licee obișnuite”. El completează: ”Cam așa ar trebui să fie Bac-ul, să măsoare nivelul mediu”.

Prezent în platoul DCNews, în emisiunea DC Edu, prof. Ovidiu Mihai Șontea subliniază că ”dacă ne uităm la state care au și ele Bacalaureat - și mă refer la țările francofone- care cuprind și state din Africa, pe lângă Franța și Canada, vom constata că subiectele pe care le dăm noi sunt foarte simple. În Ghana, Maroc, Algeria, subiectele sunt foarte grele față de ceea ce dăm noi”.

Întrebat de prof. univ. dr. Sorin Ivan, realizator al emisiunii, care e explicația, prof. Șontea a atras atenția că ”școala noastră nu performează, ci aduce elevi până-n clasa a XII-a, o bună parte fiind pregătiți pentru a trece acest examen, dar o altă parte nu sunt pregătiți, ajung în clasa a XII-a din diferite motive, dar total nepregătiți. Școala noastră nu este una serioasă care să lase corigent copilul unde merită. Se trage de el, el fiind total nepregătit și, în funcție de pregătirea elevilor am impresia că se fac subiectele. Nu există un standard pe care să-l atingi, ci standardul coboară”.