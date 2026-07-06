Reacția lui Cabral, după ce a plecat cu o tânără din club. A fost surprins apropiat de aceasta toată seara

La două luni de la divorț, Cabral Ibacka a fost surprins alături de o tânără, pe litoral, în club.

La două luni după despărțirea de Andreea Ibacka, Cabral a atras atenția publicului, după ce a apărut alături de o tânără, de care a părut apropiat.

Cabral Ibacka a fost surprins pe litoral. Imaginile surprinse au alimentat zvonurile despre o nouă relație a acestuia, la doar două luni de la divorț.

Concret, conform CanCan, Cabral a fost văzut într-un club de pe litoral, unde a petrecut timp în compania unei tinere. Cei doi au dansat, au discutat și au fost surprinși în ipostaze tandre. La finalul serii, au plecat împreună, cu un taxi.

foto Cancan

Apariția celor doi a stârnit numeroase reacții în mediul online, mulți întrebându-se dacă prezentatorul și-a refăcut viața sentimentală. Contactat de SpyNews, prezentatorul TV a transmis că nu dorește să comenteze informațiile apărute despre presupusa nouă relație. El nici nu a infirmat, nici nu a confirmat zvonurile despre posibila parteneră.

Despărțirea Andreea - Cabral Ibacka

”După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt.

Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă.

Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape.

Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei.

Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea. Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum.

Vă rugăm să nu găsiți vinovați. Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit.

Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sigur, asta este la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune, oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre.

Andreea și Cabral” au transmis cei doi în ceea ce privește divorțul.