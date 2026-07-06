Turcia intră pe piața de apărare NATO cu livrarea sistemului naval ADVENT în România

Navă pe mare. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Turcia a marcat o premieră în industria de apărare prin exportul sistemului său național de management al luptei navale ADVENT către un stat membru NATO. Compania HAVELSAN a livrat soluția de comandă și control către Forțele Navale Române, odată cu vânzarea unei corvete CAm.ROMAN.

Este pentru prima dată când sistemul ADVENT intră în dotarea unui aliat NATO, după ce anterior a fost exportat către Pakistan, Indonezia, Ucraina, Qatar, Oman, Nigeria, Malaysia și Chile, notează Anadolu.

Potrivit acordului de export, sistemul ADVENT a fost livrat împreună cu nava destinată României, fiind integrat direct în echipamentele operative ale Forțelor Navale Române.

Versiunea livrată României este adaptată din sistemul utilizat de Marina din Turcia, fiind modificată pentru a răspunde cerințelor operaționale specifice ale României. HAVELSAN precizează că arhitectura modulară a sistemului permite adaptarea acestuia în funcție de nevoile fiecărui client.

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Un sistem de luptă conceput pentru operațiuni integrate

Dezvoltat în colaborare cu Comandamentul Forțelor Navale Turce, ADVENT a fost proiectat pe o abordare orientată pe forță, conectând mai multe platforme într-o imagine operațională comună, nu doar o singură navă.

Sistemul integrează funcții operaționale esențiale, precum evaluarea amenințărilor, suport decizional, detectarea țintelor și controlul armamentului și senzorilor, oferind comandanților o mai bună conștientizare situațională și eficiență operațională crescută.

ADVENT permite interoperabilitate cu forțele aliate prin mai multe protocoale și poate fi integrat pe platforme diverse, de la ambarcațiuni mici și nave de suprafață, până la centre de comandă terestre și sisteme fără echipaj.

Sistemul este utilizat în operațiuni de suprafață, subacvatice și aeriene, iar varianta ADVENT ROTA extinde capacitățile sale către platforme navale autonome.

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De la Marina Turcă la flotele NATO

Dezvoltat de ingineri turci pe o infrastructură formată din milioane de linii de cod, sistemul ADVENT a intrat în serviciu în 2019 la bordul corvetei din clasa Ada, TCG Kınalıada.

Ulterior, acesta a fost integrat pe mai multe platforme, inclusiv TCG Ufuk, TCG Anadolu și nava destinată României, CAm.ROMAN.

HAVELSAN continuă dezvoltarea sistemului prin versiunea ADVENT AI, care integrează capabilități de inteligență artificială și urmează să fie oferit unui număr tot mai mare de state.

România, punct de intrare în piața NATO pentru ADVENT

Exportul către România este considerat un pas important pentru extinderea sistemului pe piața NATO și pentru dezvoltarea unor colaborări similare în viitor.

Livrarea corvetei a deschis, de asemenea, calea pentru exportul altor sisteme de apărare dezvoltate în Turcia, inclusiv sistemul de război electronic YELKOVAN, realizat de HAVELSAN împreună cu TÜBİTAK, și sistemul de armament stabilizat TARGAN de 12,7 mm, dezvoltat în colaborare cu UNIROBOTICS.

Sistemul ADVENT este așteptat să atragă atenția în cadrul reuniunilor și evenimentelor dedicate industriei de apărare din Turcia, organizate la summitul de la Ankara.

Turcia va găzdui evenimentul luni și marți, unde vor fi prezentate capabilități militare și tehnologice din sectorul apărării.