Nicușor Dan, întâlnire cu Erdogan la Istanbul. România are o nouă corvetă, produsă în Turcia

Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan va participa la Istanbul, alături de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la ceremonia de acordare a pavilionului pentru nava din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”.

Președintele României Nicușor Dan, va participa la Istanbul, alături de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la ceremonia de acordare a pavilionului pentru nava din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”. Evenimentul marchează intrarea corvetei în serviciul Forțelor Navale Române, precum și consolidarea capacităților de supraveghere și apărare în Marea Neagră.

Nicușor Dan, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”

”Participarea Președintelui României, Nicușor Dan, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”

Președintele României, Nicușor Dan, va participa împreună cu Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 14:00, la Istanbul, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”.

Ceremonialul de la Șantierul Naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către țară.



Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală – suprafață, antiaerian și antisubmarin – și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și altele.

Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, Președintele Nicușor Dan va avea și o întrevedere cu Președinte Recep Tayyip Erdoğan, pentru a discuta despre prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie”, transmite Administrația Prezidențială.