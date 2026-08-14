Șoferul din Brașov, reținut, după ultimele descoperiri ale Poliției

foto Poliția Brașov/ Facebook

Șoferul din Brașov, care a intrat în trei pietoni, doi murind, a fost reținut.

Un accident grav a avut loc în Brașov, marți, 11 august 2026. O mașină a plonjat peste sensul giratoriu și a ajuns pe trotuar, în trei pietoni, doi germani și un român. Un cetățean german (34 de ani) și unul român (26 de ani) au murit. Al treilea, german (31 de ani), a ajuns la spital în stare gravă.

Șoferul (50 de ani) a declarat că nu știe ce s-a întâmplat, că i s-a rupt filmul. Avea permis de 33 de ani, cu doar o singură abatere.

”Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere nu am avut nicio problemă cu permisul. Mi s-a rupt filmul, mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit la spital cu poliția. Eram singur în mașină” a spus șoferul.

Ultimele descoperiri ale Poliției din Brașov arată că bărbatul știa, de fapt, boala de care suferă, dar întrerupsese tratamentul pentru epilepsie.

Șoferul din Brașov și-a întrerupt, conștient, tratamentul

”După probatoriul pe care l-am administrat până în acest moment, vă putem spune că accidentul s-a produs ca urmare a unei stări pe care conducătorul auto a avut-o în momentul în care a ajuns în intersecția giratorie. Acolo și-a pierdut starea pe care ar fi trebuit să o aibă, a pătruns pe trotuar și a lovit cei trei pietoni care se deplasau în acel moment. Din păcate, doi pietoni și-au pierdut viața, iar un treilea a fost grav rănit.

Actele medicale pe care polițiștii le-au adunat până la acest moment, dar și concluziile medicilor specialiști, pentru că imediat după producerea accidentului, una dintre ipoteze a fost aceea că ar fi putut surveni o stare medicală (...) arată că bărbatul de 50 de ani cunoștea că suferă de o afecțiune medicală cronică, a urmat un tratament pe care, în mod conștient, l-a întrerupt, deși știa că i-ar putea influența starea de conducere și că, în orice moment, afecțiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situația și calitatea de conducător autor. Vorbim despre o afecțiune cronică care poate duce la convulsii și pierderea temporară a conștienței” a informat Daniel Zontea, purtător de cuvânt al IPJ Brașov.

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Șoferul din Brașov, reținut pentru 24 de ore. Avea dreptul să conducă?

Șoferul, ”de mai mulți ani, a urmat un tratament medical, după care și-a întrerupt, în mod conștient, acest tratament”.

”În cursul serii de ieri, conducătorul auto a fost citat la sediul unității de Poliție și i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală pe care o are și, în urma probatoriului administrat, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. În cursul zilei de astăzi, urmează să fie prezentat în fața procurorului de caz, care va dispune o măsură corespunzătoare, cercetările fiind continuate” a continuat purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.

Întrebat dacă era apt medical pentru a conduce, Daniel Zontea a răspuns că ”până la acest moment, instituția noastră nu a fost informată, nu a primit nicio informare din care să rezulte că persoana respectivă ar fi inaptă medical, astfel încât să putem lua măsura retragerii permisului de conducere”.

Inițial, se dispusese cercetarea șoferului în stare de libertate.