Primăria Sectorului 3 a început lucrările pentru modernizarea trecerilor de pietoni. Prima trecere, lângă Școala 195

Sursa foto: Primăria Sectorului 3

Primăria Sectorului 3 a început această săptămână lucrările pentru unul dintre cele mai ample proiecte de siguranță rutieră din București: modernizarea a 1.100 de treceri de pietoni și intersecții, cu prioritate în vecinătatea unităților de învățământ și în zonele cu trafic intens. Prima trecere de pietoni amenajată este pe strada Lunca Bradului, lângă Școala Gimnazială nr. 195.

În această etapă, Primăria a demarat lucrările din fonduri proprii și amenajează, momentan, primele 10 treceri de pietoni conform standardelor prevăzute în proiect. Investiția totală, în valoare de peste 391 de milioane de lei, este depusă pentru finanțare europeană, iar restul trecerilor și intersecțiilor vor fi modernizate după aprobarea finanțării.

Ce presupun lucrările

Proiectul transformă actualele treceri de pietoni și intersecții în zone mult mai sigure pentru toți participanții la trafic. Investiția prevede supraînălțarea platformelor carosabile la nivelul trotuarului pentru 826 de treceri de pietoni, 190 de intersecții în „T” și 84 de intersecții în „X”, dintre care 81 sunt amplasate în apropierea unităților de învățământ.

Pe lângă reconfigurarea infrastructurii rutiere, proiectul include instalarea a 3.460 de stâlpi de iluminat, a 2.859 de sisteme dedicate iluminării trecerilor de pietoni, montarea a 212 panouri electronice cu mesajul „ATENȚIE PIETONI”, garduri pietonale inscripționate „ȘCOALĂ", marcaje tactile pentru persoanele cu dizabilități și o campanie de educație rutieră adresată copiilor și participanților vulnerabili la trafic.

Dezvoltare durabilă și accesibilitate

Conform estimărilor din cadrul proiectului, numărul accidentelor grave produse anual în Sectorul 3 ar putea scădea cu peste o treime. Pe durata de viață a investiției ar putea fi prevenite aproximativ 530 de accidente grave. Proiectul respectă principiile dezvoltării durabile și ale accesibilității universale. Sunt prevăzute spații verzi noi, iluminat public LED adaptiv, soluții pentru gestionarea apelor pluviale, reciclarea materialelor rezultate din lucrări și amenajări accesibile persoanelor cu mobilitate redusă.

Termen de implementare

Implementarea completă a proiectului este estimată la șase luni de la semnarea contractului de finanțare europeană. Până atunci, lucrările continuă din fonduri proprii, începând cu cele 10 treceri de pietoni din apropierea școlilor.

Prin această investiție, Primăria Sectorului 3 continuă programul de modernizare a infrastructurii rutiere, punând pe primul loc siguranța pietonilor și crearea unui spațiu urban mai sigur și mai accesibil pentru întreaga comunitate.

Sursa foto: Primăria Sectorului 3