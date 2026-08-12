Ce se va întâmpla cu facturile românilor după oprirea Centralei Cernavodă. Top 10 sfaturi pentru economisirea energiei

Electricitate. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Efectele opririi centralei nucleare de la Cernavodă asupra facturilor românilor ar putea fi resimțite din toamnă, potrivit experților. Astfel, economisirea energiei ar putea fi nu doar o măsură pentru sprijinirea sistemului energetic, ci ar putea deveni și o modalitate prin care românii să își reducă propriile cheltuieli.

Centrala nucleară de la Cernavodă intră în procedură de oprire, după ce efectele operațiunii de scufundare a celor patru barje care urmau să direcționeze o parte din debitul Dunării către brațul Dunărea Veche, intervenție făcută pentru alimentarea cu apă de răcire a reactorului 2 de la Cernavodă, "s-a evaporat".

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Unitatea 2 de la Cernavodă are o capacitate instalată de 700 de MW, la fel ca Unitatea 1, oprită deja. Împreună acestea însumează 1.400 de MW. Dacă Unitatea 2 se oprește joi, înseamnă că dispare încă 10% din necesarul de consum al țării la orele de vârf. Astfel, cu ambele unități oprite, România ajunge cu minus 20% din necesarul de energie. Efectele vor fi vizibile direct în facturi, din toamnă, deoarece energia lipsă va fi acoperită din importuri, la prețuri mult mai mari.

Despre închiderea reactorului 2, programată acum pentru joi dimineața, Romeo Urjan, directorul centralei nucleare de la Cernavodă a spus: "Durează câteva ore, facem controlat, la 7 dimineața începem reducerea reactorului și concomitent cu reducerea turbinei, gradat, până când în jurul orei 12 ajungem la puterea zero a reactorului și deconectăm unitatea de la sistemul energetic național".

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Precizăm că nu se știe când va fi repornită centrala nucleară de la Cernavodă. Totul va depinde de situația debitului Dunării în zilele ce urmează.

Cristian Bușoi, despre efectul economic al opririi Centralei Cernavodă

Secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Buşoi a declarat că dacă situaţia se va prelungi mai mult de 10 zile acest lucru se va resimţi semnificativ în facturi.

”Efectul economic, într-adevăr, este mai clar şi pe consumatorii industriali care depind de piaţa zilei următoare şi, la un moment dat, şi marii furnizori vor fi impactaţi odată cu închiderea Unităţii 2 a centralei de la Cernavodă, pentru că vor trebui să înlocuiască contractul Nuclearelectrica cu achiziţia de electricitate de pe piaţa zilei următoare din România şi pieţele regionale. (...) Dacă vorbim doar de 10 zile, de o situaţie de felul acesta, efectul în facturile din toamnă va fi unul mic. Dacă vorbim de o perioadă mai lungă, sigur că lucrurile pot arăta puţin mai rău atât în ceea ce priveşte competitivitatea economică, cât şi anumite efecte în facturile consumatorilor. Dar lucrările de dragare continuă, de decolmatare, pentru ca repornirea să se facă puţin mai repede odată ce creşte debitul Dunării”, a declarat Cristian Buşoi, la TVR Info, marţi seară.

Adrian Negrescu: Vom vedea niște scumpiri semnificative, cu 15-20% a prețului pe care îl plătește populația

Analistul economic Adrian Negrescu confirmă: scumpirile se vor vedea în facturile românilor din toamnă. Potrivit estimărilor sale, vom plăti cu 15-20% mai mult pentru curentul electric pe care îl consumăm după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă. Economistul îi sfătuiește pe români să-și verifice între timp contractele de furnizare. S-ar putea să descopere că deja plătesc un preț mult mai mare. Schimbarea furnizorului de energie ar putea fi soluția imediată pentru facturi mai mici.

"E un mare semn de întrebare legat de cum vor evolua prețurile la energie pentru că într-adevăr există niște scenarii în piață care converg către ideea că vom vedea niște scumpiri semnificative, cu 15%, chiar 20% a prețului pe care îl plătește populația. Dar, atenție, putem să ne protejăm de aceste scumpuri care cu siguranță vor apărea în toamnă. Pentru asta trebuie să ne uităm în contractele de electricitate pe care le avem, să vedem exact ce preț avem în momentul de față și dacă suntem în situația de a prelungi, să prelungim contractul măcar pe un an de zile, adică să ne garantăm prețul pe care îl avem în momentul de față în contract.

Mai mult decât atât, ne putem uita în comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE să vedem dacă găsim o ofertă mai bună de preț care există în momentul de față. Gândiți-vă că acolo există oferte de un leu și ceva pe kilowatt, dar sunt și de 3-4 lei pe kilowatt. Sunt oameni care pentru că nu se uită în contract plătesc doi lei și ceva kilowatt-ul în momentul de față, deci mai mult decât dublu față de cei care sunt la niște companii de stat. Mă refer în primul rând la Hidroelectrica.

Două alte scumpiri anunțate de Negrescu

De acum încolo prețurile acestea vor crește și nu doar la energie electrică, ci și la gaze probabil că vom vedea o creștere a prețului din toamnă. Nu cred că vom mai ține foarte mult plafonarea la preț.

Și prețul întreținerii, gigacaloria, și ea probabil se va scumpi din toamnă, așa că trebuie să fim atenți pentru că altfel facturile din toamnă-iarnă vor fi mult peste puterea noastră de plată", a declarat Adrian Negrescu, marți, la România TV.

Top 10 sfaturi pentru economisirea energiei

Românii care nu își doresc facturi uriașe la energie pot urma aceste sfaturi de economisire:

1. Stingeți luminile și aparatele electrice atunci când nu le folosiți

Pentru a economisi la maximum energie, opriți priza în loc să lăsați aparatele în standby. Opriți unitățile de răcire și aparatele electrocasnice atunci când vă culcați sau ieșiți de acasă. Opriți computerul și echipamentele precum imprimantele sau routerele Wi-Fi peste noapte sau când sunteți plecat. Majoritatea computerelor au setări de economisire a energiei care vor opri computerul și ecranul după o perioadă de inactivitate.

2. Treceți la becuri LED economice

Becurile eficiente energetic ar putea economisi până la 80% din costurile de iluminat. Acest lucru se datorează faptului că becurile LED consumă mai puțină energie și durează mai mult. Asta înseamnă că cheltuiți mai puțini bani și timp pentru înlocuirea lor.

3. Închideți ușile și trageți draperiile

Închideți ușile zonelor pe care nu le folosiți și răciți doar camerele în care petreceți cel mai mult timp. În lunile mai calde, țineți draperiile închise în timpul zilei. Jaluzelele exterioare sau copertinele din pânză vor ajuta, de asemenea, la menținerea unei case mai răcoroase.

4. Economisiți energie în modul în care spălați și uscați hainele

Așteptați până când mașina de spălat este plină înainte de a începe un ciclu de spălare. Spălarea hainelor cu apă rece vă poate ajuta să economisiți mulți bani. De asemenea, puteți economisi selectând cel mai scurt ciclu de spălare potrivit hainelor dvs.

Uscătoarele de haine consumă multă energie. Agățați hainele afară pentru a le usca sau folosiți un ventilator pentru a le usca în interior.

5. Curăță periodic filtrul aparatului de aer condiționat



Un filtru curat înseamnă un consum mai mic. Un filtru murdar poate forța aparatul de aer condiționat să consume cu până la 15% mai mult energie pentru a produce același nivel de răcire.

6. Fii atent cum folosești electrocasnicile mari

Frigiderul funcționează non-stop și este unul dintre cele mai scumpe electrocasnice. Temperatura ideală pentru congelator este de 4 sau 5 grade Celsius și între -15 și -18 grade. Asigurați-vă că garnitura ușii frigiderului este strânsă și că nu există goluri sau crăpături care să permită ieșirea aerului rece.

Folosiți cuptorul cu microunde atunci când puteți. Cuptoarele cu microunde consumă mult mai puțină energie decât cuptoarele electrice. Dacă totuși alegi cuptorul, evită să-i deschizi ușa frecvent atunci când gătești pentru că astfel se pierde o cantitate mare de căldură, iar consumul de energie va crește.

Folosiți ciclul economic al mașinii de spălat vase și porniți-o doar atunci când este plină.

Atunci când schimbi electrocasnicele, optează pentru aparate din clasa energetică A. Trecând de la o clasă energetică inferioară la una superioară, consumul de energie poate fi diminuat cu până la 20%.

7. Răcește-ți casa eficient

Vara, setați termostatul la 26 de grade sau mai mult. Energia electrică utilizată de aparatul de aer condiționat poate reprezenta până la 25% din consumul total. Cu fiecare grad în plus, poți reduce consumul cu până la 6%.

8. Obțineți cea mai bună ofertă de energie

Una dintre cele mai simple modalități de a reduce costurile energiei este să comparați ofertele la energie. Poți salva sume consistente de bani atunci când alegi o ofertă mai avantajoasă.

9. Izolați-vă acoperișul

Un acoperiș izolat poate face o mare diferență la facturile de energie. O izolație eficientă vă poate economisi până la 20% la costurile de răcire și încălzire.

10. Economisiți bani cu energia solară

Utilizarea energiei solare proprii poate reduce considerabil cantitatea de energie cumpărată de pe piață. Astfel, dacă ai posibilitatea, să investești în panouri solare ar putea fi una dintre cele mai bune soluții de economisire, dacă stai la curte.