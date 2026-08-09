De unde a apărut mitul "ambulanței negre care fură copii", reînviat acum la Cluj

Imagine cu ambulanța atacată cu pietre în județul Cluj. Foto: captură video

O ambulanță a fost atacată cu topoarele într-o comună din Cluj, după ce într-un clip pe TikTok s-a afirmat că „fură copii”. Șoferul a fost rănit, iar autoritățile au venit cu o avalanșă de reacții pentru a atenționa populația asupra acestei dezinfomări. Totuși, când și unde a apărut de fapt mitul "ambulanței negre care fură copii"?

O ambulanță a fost atacată cu bâte, topoare și pietre în comuna Recea-Cristur, din județul Cluj, după ce mai multe persoane au devenit violente pentru că ar fi crezut un zvon răspândit pe TikTok, potrivit căruia echipajul medical ar "fura copii".

Ambulanța respectivă fusese trimisă în localitate pentru acordarea asistenței medicale și preluarea unui pacient bolnav. După ce pacientul a fost urcat în autospecială, drumul echipajului ar fi fost blocat, iar ambulanța și membrii echipajului au fost atacați.

Șoferul autosanitarei a fost rănit la ochi după ce unul dintre agresori a aruncat cu o piatră în ambulanță și a spart geamul din dreptul conducătorului auto. Cioburile i-au provocat o plagă corneeană, iar bărbatul a ajuns de urgență la spital. Vezi mai mult AICI.

Ulterior, autoritățile au venit cu un val de reacții pentru a atrage atenția că este vorba despre un fake news: nu există ambulanțe care fură copii. Trei persoane cu vârste între 18 și 24 de ani au fost între timp reținute.

Raed Arafat: O poveste reîncălzită

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a subliniat că dezinformarea de pe rețelele sociale privind aşa-zisa "ambulanţă neagră care fură copii" a stat la baza incidentului.

"Este o poveste mai veche, care tot este reîncălzită. Sunt oameni care par să creadă asemenea povești de pe rețelele sociale, în loc să verifice știrile și informațiile oficiale și să vadă că așa ceva nu există. Responsabilitatea revine inclusiv platformelor de socializare, care păstrează active astfel de dezinformări, astfel încât să fie văzute de toată lumea, și le permit să devină virale. Rezultatul este ceea ce vedem acum.

Aici s-a pus în pericol viața personalului medical și a pacientului. Este absolut inadmisibil. Intervine și partea de educație: populația trebuie să înțeleagă că nu tot ceea ce se scrie pe rețelele sociale este adevărat. Internetul este plin de minciuni, de materiale realizate cu Inteligență Artificială și de informații false, iar oamenii trebuie să învețe să le filtreze", a avertizat Raed Arafat la Antena 3 CNN.

Șoferul ambulanței atacate în Cluj a fost operat la ochi

El a venit și cu detalii despre incident, dar și despre starea bărbatului rănit.

"Echipajul se afla în localitate pentru asistarea și preluarea unui pacient. După ce l-au preluat, drumul le-a fost blocat și au fost atacați, din ce am înțeles. (...) Ambulanța respectivă va fi blocată pentru o lungă perioadă, deoarece trebuie reparată. Asta înseamnă că nu va mai putea fi folosită cel puțin o lună. (...) Din păcate, colegul de la Serviciul de Ambulanță a suferit o intervenție chirurgicală la ochi. Sperăm ca incidentul să nu aibă efecte pe termen lung. Ceea ce s-a întâmplat este total inadmisibil și nu poate fi acceptat din niciun punct de vedere", a mai spus șeful DSU.

Cseke Attila: Dezinformarea creează panică nejustificată. Poate avea consecințe grave

Și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a avertizat că dezinformarea poate genera panică nejustificată.

"Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile. Solicităm instituțiilor cu competențe fermitate maximă. Verificați orice informație din surse oficiale! Înainte de a redistribui clipuri sau mesaje din mediul online, asigurați-vă că acestea provin din surse sigure și acreditate. Dezinformarea creează panică nejustificată și, în domeniul medical, poate avea consecințe grave și poate pune în pericol real viața pacienților și a cadrelor medicale", a transmis acesta.

De unde a apărut mitul "ambulanței negre care fură copii"

"Ambulanța neagră care fură copii" este un mit urban al anilor '60. Totuși, credința românilor în această legendă se bazează pe unele cazuri adevărate în care persoane au fost răpite pentru prelevarea de organe.

Deși în mai multe țări din lume au existat de-a lungul timpului mituri similare legate de oameni care răpesc copii sau adulți pentru a le fura anumite organe sau sângele, în România, mitul "ambulanței neagre care fură copii" este de fapt o adaptare a unei legende urbane care a circulat în aproape toată Europa de Est și care se numea "Volga Neagră".

În special în anii '60 și '70 în țări ca Rusia, Polonia, Cehoslovacia, Belarus, Mongolia, Ucraina și Ungaria se vorbea despre indivizi care circulă cu o mașină de proveniență rusească, de culoare neagră sau roșie, cu jante albe, care furau copii pentru a le preleva sângele și pentru a-l da unor bogați din Occident sau unor arabi bolnavi de leucemie.

În Polonia, ulterior, legenda clasică s-a schimbat și au apărut zvonuri despre Mercedesul negru ce răpea adulți pentru prelevare de organe și îi lăsa apoi să moară. În România se vorbea despre "Dacia neagră" care fură copii sau despre "ambulanța neagră".

Au existat, într-adevăr, mai multe cazuri de prelevare ilegală de organe, cele mai multe fiind raportate în Kosovo, India, Egipt și Africa, dar oamenii nu erau luați de pe stradă nici cu ambulanțe negre, nici cu Volga, Dacia sau Mercedes. Cele mai multe persoane erau racolate prin înșelăciune, nu răpite direct de pe stradă.