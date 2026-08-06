Situație critică pe Dunăre. Ce spun Apele Române despre Cernavodă și restricțiile la apă/VIDEO

Situație critică pe Dunăre. Ce spun Apele Române despre Cernavodă și restricțiile la apă - foto Dana Mihai

Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt al Apelor Române, a declarat că Dunărea înregistrează un nou minim istoric, însă menținerea staționară a debitului reprezintă o veste relativ bună pentru funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă.

"Dunărea înregistrează astăzi un nou minim istoric de 1.400 de metri cubi pe secundă, iar acest debit minim se va menține staționar cel puțin până la 12 august. Aceasta este o veste relativ bună, în sensul în care vorbim despre o staționaritate a debitelor pe o durată de o săptămână. În ceea ce privește nivelul Dunării la Cernavodă, acesta este astăzi de -218 centimetri și va ajunge, în data de 12 august, la -228 de centimetri.

Centrala de la Cernavodă mai câștigă câteva zile de funcționare în siguranță

Aceasta înseamnă o scădere cu 10 centimetri. Putem constata că, raportându-ne la prognoza de luni, scăderea în șapte zile este de 10 centimetri. De asemenea, dacă în ziua de luni aveam -218 centimetri, iar astăzi avem tot aceeași valoare la Cernavodă, putem constata că am câștigat 3-4 zile în plus pentru menținerea unor debite minime în vederea funcționării în siguranță a centralei de la Cernavodă.

Se pregătește scufundarea unei barje pentru menținerea navigației și a siguranței

În același timp, din monitorizarea debitelor de astăzi, constatăm că nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu 2 centimetri. În ceea ce privește operațiunile de la fața locului, astăzi s-a finalizat încărcarea ultimei barje și se ia în calcul scufundarea uneia dintre ele, cel puțin. Condițiile de scufundare sunt evaluate foarte strict la fața locului și trebuie să respecte toate elementele legate de siguranța manevrelor și a oamenilor.

Seceta se agravează în mai multe regiuni ale țării

În ceea ce privește seceta la nivel național, vorbim despre un regim deficitar atât în bazinul Crișanei, Olteniei, Munteniei și Moldovei. De altfel, în bazinul Crișanei se înregistrează sectoare de râuri care prezintă fenomene de secare și debite minime sub cel necesar în mai multe zone ale țării.

80 de localități au restricții la alimentarea cu apă

Din monitorizarea pe care am realizat-o și care conține informații până la sfârșitul lunii iulie, avem 80 de localități din 12 județe care au în acest moment restricții în alimentarea cu apă în sistem centralizat.

Județele cele mai afectate de restricțiile la apă

Vorbim despre județul Neamț - 26 de localități, Bihor - 15 localități, Bacău - 10 localități, Galați - 8 localități, Vaslui - 8 localități, Maramureș - 7 localități.

În ceea ce privește impunerea de restricții în localitățile care nu beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă, respectiv se alimentează din puțuri și fântâni, avem la nivel național 61 de localități din trei județe: Botoșani - 55 de localități, Gorj - 3 localități, Iași - 3 localități.

Rezervele de apă din lacurile de acumulare rămân la un nivel sigur

Coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri este astăzi de 71% și reprezintă o rezervă strategică de apă, menținută pentru păstrarea volumelor necesare asigurării alimentării cu apă a populației, fără restricții, din sursele de apă de suprafață în sistem centralizat", a spus Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt de la Apele Române.

Operațiunea de scufundarea a barjelor a fost, din nou, amânată

Autoritățile au intrat în ultima etapă a intervenției pregătite pe Dunăre pentru creșterea debitului de apă direcționat către Dunărea Veche și, implicit, către Centrala Nucleară de la Cernavodă. După amânarea de ieri a lucrărilor din cauza curenților puternici din zonă, Administrația Națională Apele Române a anunțat că operațiunea va începe astăzi, însă, din nou, s-a luat decizia amânării.

Cu doar jumătate de oră înainte, instituția Apele Române anunța că ultima barjă a fost încărcată astăzi, urmând operațiunile de scufundare. ”Aceasta se va face una câte una. Durata unei scufundări este 3-4 ore” anunța ”Apele Române”.

”Scufundarea barjelor se va face prin inundare controlată în condiții de maximă siguranță. Scopul operațiunii este de a câștiga câțiva centimetri în plus pentru menținerea unor nivele minime în dreptul CNE Cernavodă.

Debitul Dunării la intrarea în țară atinge un nou minim istoric de 1400 mc/s și se va menține pe toată durata acestei săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staționare. Nivelul Dunării la Cernavodă a scăzut de ieri până azi cu 2 cm, tendință care se va menține și în perioada imediat următoare. Nivelul Dunării la Cernavodă este astăzi de -216 cm și va ajunge în data de 13 august la -230 cm, conform prognozei reactualizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor” mai anunța Apele Române.