Trotinetele electrice, interzise în Capitală? Ciprian Ciucu ia în calcul o decizie drastică / video

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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că ia în calcul interzicerea completă a trotinetelor electrice în Bucureşti.

Anunţul primarului general vine la scurt timp după ce trotinetele electrice au fost interzise în parcuri, dar şi în contextul creşterii numărului de accidente cu astfel de vehicule.

"Câţi oameni mai trebuie să moară ca să interziceţi trotinetele electrice în Bucureşti, cum s-a întâmplat şi în alte capitale mari ale Europei?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Evaluăm acest lucru. Momentan, am dat un regulament ca să fie foarte clar că nu mai au voie în parcuri. Nu mai e voie cu trotineta electrică în parc. În acest moment, evaluez la modul serios să le interzicem. Acum, doar le taxăm, pentru că ele nu erau nici taxate. Să foloseşti domeniul public fără să fii taxat nu mi se pare ok. Le reglementăm mai bine, nu mai au voie în parcuri şi le taxăm. Astea sunt măsurile de acum. Dar scopul nu e neapărat taxarea, ea trebuia doar să se întâmple, nu înţeleg de ce nu s-a întâmplat până acum.

Scopul este să vedem ce se întâmplă cu aceste trotinete. Pentru că sunt unii care sunt teribilişti, care le folosesc şi merg foarte mult cu ele, cu multă viteză, iresponsabil. Acum sunt cele care aparţin unor firme de închiriat, dar mai sunt şi cele private. Să vedem dacă pot fi interzise printr-o hotărâre de Consiliu Local. Pentru că, de foarte multe ori, în România subsidiaritatea nu există, iar Parlamentul îşi arogă drepturi pe care nu ar trebui să şi le aroge. Şi atunci, e posibil ca, dacă nu există o lege naţională, să nu ai voie să le interzici la nivel local. Aici va trebui să evaluăm dacă putem face asta", a declarat Ciprian Ciucu, în exclusivitate pentru DC News.

"Trotinetele electrice unde să circule, până le interziceţi cu totul, cum s-a întâmplat în atâtea capitale? Pe trotuar, printre pietoni, sau pe şosea, printre maşini?", a mai întrebat Bogdan Chirieac.

"Dacă sunt pe trotuar, printre pietoni, îi lovesc pe pietoni, dacă sunt pe şosea, îşi pun ei viaţa în pericol. Oricum o dai, tot nu e bine", a mai precizat primarul general.

Germania a decis că trotinetele electrice nu oferă siguranţă nici pe trotuar, nici pe şosea. În România, mai merg şi pe pistele de bicicletă. Ciprian Ciucu ia în calcul decizia chiar dacă şi el este utilizator de trotinetă electrică.

"Nu e ok, oricum o dai, cu trotinetele. Inclusiv eu o mai folosesc, dar responsabil. E o soluţie foarte bună pe distanţe scurte. Ajungi în 3 minute cu trotineta undeva, în loc de 15 minute dacă mergi pe jos. Vom evalua, vom vedea ce spune legea, dacă putem noi interzice la nivel local sau dacă e nevoie de o decizie la nivel naţional", a mai declarat Ciprian Ciucu.

Accidente mai multe cu trotinetele electrice

Cms. şef de poliţie Radu Gâtan a venit cu cifrele, în cadrul dezbaterii "Educaţia Rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă", organizată de DC Media Group. Numărul accidentelor cu trotinete electrice a crescut.

"Ca şi cifre, pentru prima perioadă a anului 2026, au fost înregistrate 218 accidente pentru conducătorii de biciclete, cu +16% faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut, iar la trotinete electrice 119 accidente, +32% faţă de anul trecut. Aici mă refer la accidente cu consecinţe grave. Dacă ne raportăm la accidente uşoare, cu răniţi uşor, statistica e mult peste. Bicicliştii au fost implicaţi în 1758 accidente, +7% faţă de anul trecut, şi 1064 accidente rutiere cu trotinete electrice. E o cifră foarte mare", a declarat Radu Gâtan.