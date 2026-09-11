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DCNews Stiri Social Costel Fotea, veste importantă de pe șantierul Spitalului Județean Galați

Costel Fotea, veste importantă de pe șantierul Spitalului Județean Galați

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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Foto: Facebook Costel Fotea

A început turnarea a peste 110 metri cubi de beton,  pe o suprafață de peste 500 de metri pătrați, pentru placa de bază a primului etaj al viitorului Centru Integrat de Îngrijiri Paleative, a anunțat Costel Fotea.

"Este o etapă importantă în construirea noii unități medicale de la Spitalul Județean Galați,  care va completa serviciile medicale oferite de Spitalul Județean Clinic de Urgență "Sf. Ap. Andrei" Galați și va veni în sprijinul pacienților care se confruntă cu boli grave , unele incurabile, precum anumite forme  avansate de cancer.

O investiție de suflet a Consiliului Județean Galați,  în valoare de aproape 30 de milioane de lei, centrul va dispune de 50 de paturi și va funcționa într-o clădire cu patru etaje, cu o suprafață desfășurată de aproape 2.700 mp. Noua unitate va include saloane cu două și trei paturi, cabinete specializate  și peste 1.000 de echipamente medicale de ultimă generație, integrate în cele mai moderne  circuite medicale dedicate îngrijirii paleative.

Acest proiect este un pas esențial pentru a le oferi celor aflați în suferință nu doar tratament, ci și demnitate, alinare și speranță", a precizat președintele PSD al Consiliului Județean.

Vezi și: Costel Fotea: O nouă sală de sport pentru elevii cu nevoi speciale

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