Fenomenul Călin Georgescu, explicat de Marius Luican: „Ce a fost în 2024 e pistol cu apă față de ce se poate face acum“

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale 2024. Sursa foto: Agerpres

Consultantul Marius Luican a făcut un apel, în cadrul unui interviu la DC News, pentru reglementarea inteligenței artificiale, în condițiile în care aceasta poate fi folosită în scopuri ilegale. El a dat exemplul alegerilor prezidențiale din 2024, când candidatul Călin Georgescu a reușit să câștige primul tur după o campanie de segmentizare electorală eficientă și o strategie de discurs „frapant de inteligent făcută“.

Invitat la interviurile DC News, Marius Luican a făcut un apel pentru reglementarea inteligenței artificiale din cauza faptului că aceasta poate folosi acum în scopuri nu numai imorale, ci și ilegale. Acesta a dat exemplul alegerilor prezidențiale din anul 2024, când Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc spre uimirea nu doar a celorlalți contracandidați, ci și a milioane de români.

„Inteligența artificială trebuie reglementată, pentru că vom avea identități ale unor candidați politici care vor fi total diferite și comunicate pe diferite tipuri de segmente. Anul 2024 a dovedit că lucrul ăsta e foarte posibil. Să ne amintim după ce s-au afișat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale și erau discuțiile alea: „Băi, voi știți cine e Călin Georgescu?“. Unii ziceau „Habar nu am! Nu am auzit de el!“ dar alții spuneau „Da, noi îl știm, îl urmărim de atâta timp. E plin Internetul de informații cu el“. Era plin, dar era plin numai pentru unii. Pentru alții nu era“, a spus Marius Luican.

Întrebat de jurnalistul Val Vâlcu în legătură cu modul în care s-a realizat această targetare, el a precizat că „la momentul respectiv se făcea printr-o segmentare foarte, foarte bună“.

„Persoane care frecventau anumite locuri din online erau targetate și, ulterior, văzând că răspundeau la un anumit tip de stimul, li se livra o anumită informație“, a răspuns consultantul.

„Dacă nu se legiferează, nu mai vorbim de exercițiu democratic“

Marius Luican a ținut însă să precizeze că ceea ce s-a făcut din punctul de vedere al propagandei electorale, deși a fost imoral, nu a fost ilegal, iar inteligența artificială are în prezent capacitatea de a targeta electoratul cu o precizie mult mai mare, chiar la nivel de individ.

„Aia a fost o foarte bună segmentare a pieței, făcută impecabil. Cine a făcut-o sau ce bani or fi plătit pentru treaba asta, îmi e greu să îmi dau seama. Din punct de vedere al comunicării, ceea ce s-a întâmplat în anul 2024 seamănă cu niște indivizi care aveau niște genți pline de pliante, care au știut care sunt blocurile de pensionari, s-au dus și au dat doar acolo, aveau un personaj construit pentru acei oameni și știau că vor câștiga procente. Asta înseamnă o bună segmentare.

Eu trag un semnal de alarmă! Ceea ce s-a întâmplat în 2024 a fost pistol cu apă. Imaginați-vă că în momentul ăsta, ceea ce s-a făcut în 2024, ceea ce facem cu toții în diferite campanii electorale, campanii de comunicare comercială etc, când a apărut inteligența artificială, ceea ce s-a făcut la nivel de segment de votanți și de consumatori, astăzi se poate face cu o precizie mult mai mare la nivel de individ, de votant și de cumpărător. Ăsta e lucrul care trebuie neapărat legiferat. Dacă nu e legiferat, nu mai vorbim de un exercițiu democratic“, a spus Marius Luican.

Marius Luican: Schimbările strategice de discurs, frapant de inteligent făcute

În privința modului în care fostul candidat la alegerile prezidențiale își ajusta mesajele din campanie, Marius Luican a precizat că în doar câteva săptămâni a avut niște schimbări „frapant de inteligent făcute“.

„Din ce am observat eu la Călin Georgescu, pe care l-am urmărit cu foarte mare atenție și îl știu de 20-30 de ani, dincolo de faptul că livra mesaje în funcție de cei cărora se adresa, el și-a modificat discursul pe parcursul campaniei.

Discursuri care aparent ar fi antagonice, nu numai că s-a modificat în funcție de segmentul căruia i se adresa, dar în acele câteva luni, de la o săptămână la o săptămână, a avut niște schimbări strategice ale discursului - onest vorbind, ca specialist - frapant de inteligent făcute“, a concluzionat, la DC News, Marius Luican.

Călin Georgescu, deplasări prin țară la doi ani de la alegerile prezidențiale

Sfârșitul zilei de 24 noiembrie 2024 a provocat un cutremur în toată România după ce Călin Georgescu, un candidat aparent fără șanse, s-a clasat pe primul loc după turul întâi al alegerilor prezidențiale. El a fost secondat de candidata USR de la acea vreme, Elena Lasconi, iar reprezentanții partidelor mainstream, PSD și PNL, s-au clasat pe locurile trei și cinci. George Simion, candidatul AUR care a avut un electorat asemănător cu al lui Călin Georgescu, s-a poziționat pe locul 4.

Ulterior, alegerile au fost anulate, iar Călin Georgescu și Elena Lasconi nu au mai concurat pentru poziția de președinte al României.

Noile alegeri prezidențiale, din mai 2025, i-au găsit în finală pe Nicușor Dan și George Simion, primul câștigând scrutinul din 18 mai cu o diferență de peste 700.000 de voturi.

În ultimele luni, Călin Georgescu a început să se deplaseze prin țară, să participe la târguri săptămânale, să meargă la evenimente și la mănăstiri, în încercarea de a-și menține popularitatea pentru o viitoare candidatură. Chiar dacă în majoritatea locurilor este primit de sute de susținători, au existat și cazuri în care i s-a închis ușa sau a fost fluierat. De pildă, chiar acum două zile a fost huiduit la o biserică din Vaslui, iar angajații unei fabrici de mobilă din același județ i-au refuzat accesul.

„Să plece cu circul și maimuțăreala”, a strigat un pensionar în vârstă de 76 de ani, originar din Băcăoani, localitatea pe raza căreia se află statuia ecvestră a fostului domnitor al Moldovei.