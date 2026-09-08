Sfânta Maria Mică 2026: Tradiții și superstiții. Cui îi spui "La mulți ani" astăzi

Nașterea Maicii Domnului este și prima mare sărbătoare cu cruce roșie din noul an bisericesc, care începe la 1 septembrie.

Tradiții de Sfânta Maria Mică. Ce obiceiuri respectă credincioșii pe 8 septembrie

„Printre cele mai cunoscute tradiții asociate sărbătorii se numără participarea la Sfânta Liturghie și rugăciunea către Maica Domnului. În această zi, credincioșii merg la biserică, aprind lumânări și se roagă pentru sănătate, pace sufletească și ocrotirea familiei, dar și pentru sprijin în momentele dificile.

Totodată, în numeroase comunități, ziua de 8 septembrie reprezintă un moment de pomenire a celor trecuți la cele veșnice. Oamenii obișnuiesc să ducă la biserică alimente și diferite daruri, care sunt binecuvântate și apoi oferite celor aflați în nevoie, în memoria celor dragi.

O altă tradiție păstrată în cultura populară este aceea de a întâmpina sărbătoarea în liniște, cu pace în familie și fără certuri sau conflicte. În mentalitatea tradițională, o zi de mare sărbătoare era privită ca un moment aparte, în care oamenii erau îndemnați să lase deoparte supărările și să se apropie mai mult de Dumnezu prin familie și alaturi de comunitate.

De asemenea, Sfânta Maria Mică din 8 septembrie este un prilej deosebit pentru persoanele care poartă numele Maria, Mariana, Marian și alte prenume derivate de a-și sărbători ziua onomastică. Cu această ocazie, familia, prietenii și cei apropiați le transmit urări de sănătate, bucurii și împliniri, în spiritul uneia dintre cele mai importante praznice dedicate Maicii Domnului” , a explicat preotul Marius Oblu pentru Digi24.ro

Bancuri de Sfânta Maria

Semnele din natură care, potrivit tradiției, anunță cum va fi toamna

În tradiția românească, Sfânta Maria Mică era considerată un reper al trecerii de la vară la toamnă, iar oamenii urmăreau semnele naturii pentru a anticipa cum va fi sezonul următor. Vremea caldă și senină de 8 septembrie era asociată cu o toamnă blândă, în timp ce frigul și ploile puteau anunța o răcire timpurie.

Plecarea păsărilor călătoare, nopțile tot mai reci și schimbările vegetației erau alte semne ale apropierii toamnei. În unele regiuni, în această perioadă erau culese și plante medicinale, păstrate apoi în gospodării și folosite pentru sănătate și protecție.

Ce nu este bine să faci de Sfânta Maria Mică. Obiceiurile și superstițiile zilei de 8 septembrie

„De Sfânta Maria Mică, nu este bine să facem treburi gospodărești, precum spălatul, călcatul sau cusutul. Ziua de 8 septembrie este una de sărbătoare și, din perspectivă creștină, este un moment pentru rugăciune, liniște și apropiere de familie, nu pentru muncă. Nu este bine nici să ne certăm, să purtăm dușmănie sau să rămânem în conflict cu cei apropiați.

O astfel de zi ar trebui întâmpinată cu pace sufletească și bună înțelegere, iar acolo unde sunt supărări, este bine să existe si deschidere spre împăcare. O atenție aparte este acordată femeilor însărcinate și celor care își doresc copii. Acestea se pot ruga Maicii Domnului pentru sănătate, o naștere ușoară și împlinirea dorinței de a avea un copil.

În tradiția populară, pe vremuri, și fetele nemăritate se rugau pentru a-și găsi alesul. Este important însă ca aceste credințe să fie deosebite de rânduiala bisericească. Sfânta Maria Mică este, înainte de toate, o zi de sărbătoare și de rugăciune, iar superstițiile țin de tradiția populară și de obiceiurile transmise de-a lungul timpului”, a explicat Părintele.

Cui îi spunem „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. Cine își sărbătorește onomastica pe 8 septembrie

Pe 8 septembrie își sărbătoresc ziua onomastică persoanele care poartă numele Maria, Marian, Mariana, precum și alte prenume derivate din acestea.

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este astfel și un prilej pentru familie, prieteni și apropiați să le transmită celor sărbătoriți urări de sănătate, bucurie și împliniri.

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