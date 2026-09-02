Nouă alertă alimentară în România. Brânză Brie din magazinele METRO, retrasă de la vânzare din cauza bacteriei Listeria monocytogenes

Imagine cu rol ilustrativ: Pixabay

Este alertă alimentară în România, după ce un lot de brânză Brie din magazinele METRO a fost retras de la vânzare după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o alertă de rechemare produs. Este vorba despre un lot de brânză Brie din magazinele METRO, retras de la vânzare după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes.

"Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranță Alimentelor informează că un lot de brânză Brie 60%, comercializat în magazinele METRO Cash & Carry România, este retras de la comercializare și rechemat de la consumatori după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes.

Produsul vizat:

• 1KG MC BRIE 60% – METRO Chef

• Producător/Furnizor: SASU PATURAGES COMTOIS

• Cod EAN: 3439495901672

• Gramaj: 1 kg

• Dată de expirare: 23.09.2026

Motivul rechemării: detectarea bacteriei Listeria monocytogenes.

Românii care au cumpărat acest produs, îndemnați să nu-l consume, ci să-l returneze în magazinele METRO

Important: Dacă ați cumpărat acest produs, nu îl consumați! Produsul poate fi returnat până la 22.09.2026 în magazinele METRO Cash & Carry România, urmând să primiți contravaloarea acestuia.

Lista spațiilor comerciale în care s-a distribuit produsul și detaliile oficiale ale informării pot fi consultate direct pe site-ul ANSVSA sau în rețeaua magazinelor METRO", transmite Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Sursa foto: ANSVSA

METRO, informat de către furnizor despre detectarea bacteriei Listeria monocytogenes

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a publicat pe site-ul instituției notificarea primită de la METRO.

"Vă informăm că am fost notificați de către furnizorul SASU PATURAGES COMTOIS să inițiem retragerea de la comercializare și de la clienți al articolui menționat.

În cazul în care ați cumpărat produsul menționat mai sus, vă rugam să nu îl consumați și să îl returnați în magazinele Metro Cash & Carry Romania SRL până pe 22.09.2026, urmând să primiți contravaloarea lui. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de acest incident", se arată în alerta publicată pe site-ul ANSVSA.

Noua alertă alimentară vine după ce săptămâna trecută Profi a retras de la vânzare un lot de stafide din cauza depășirii nivelului de pesticide.



Ce este Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes (genul Listeria) este un cocobacil Gram pozitiv, asporogen, mobil, polimorf, de dimensiuni mici, se arată pe site-ul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Potrivit sursei citate, bacteria este foarte răspândită în natură, pe întregul glob, în timp ce listerioza ca boala este rară. Rezistența în mediul extern este foarte mare, listeriile putând persista 1-2 ani în stare uscată în sol și circa 3 ani la temperatura camerei în laborator. În apă rezista până la 1 an, potrivit sursei citate. Totodată, Listeria monocytogenes este o bacterie rezistentă la refrigerare (2-8ºC ) ce se poate dezvolta în multe alimente.

Transmiterea infecției de la animale la om se realizează în principal pe cale digestivă, prin consumul de alimente contaminate: lapte nepasteurizat și derivate ale acestuia, carne și legume crude, salate din fructe de mare, produse de tip fast-food care s-au contaminat după procesare.

Ce este listerioza, boala declanșată de Listeria

Listerioza este o infecție gravă cauzată de obicei de consumul de alimente contaminate cu bacteria Listeria monocytogenes. Este cel mai probabil ca infecția să îmbolnăvească femeile însărcinate și nou-născuții acestora, adulții cu vârsta de 65 de ani sau mai mult și persoanele cu sistemul imunitar slăbit.

Gravidele au cel mai mare risc de infecție (de 20 de ori mai mare decât ceilalți adulți, 1 din 3 cazuri de infecție apar la viitoarele mămici) iar bacteria traversează placenta și ajunge la făt ducând la numeroase complicații ale sarcinii.

La adulți infecția poate fi cu ușurință trecută cu vederea sau neglijată întrucât simptomele sunt minore sau ușoare (asemănătoare gripei, digestive sau infecții de tract urinar).

În sarcină poate provoca avort, naștere prematură, greutate mică la naștere și numeroase complicații, mergând până la deces; Pacienții cu imunitate scăzută precum și cei cu afecțiuni oncologice, cei cu transplant sau corticoterapie pot dezvolta complicații serioase neurologice sau pulmonare: meningită, encefalită sau pneumonie.