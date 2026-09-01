”Nostalgia”, pe plaja pentru care plătește altcineva, acuză Vest Energo, investitorul Caelia: ”Fără contract și fără acord, dar cu voie 48 de ore”

Vest Energo SA, investitorul care administrează sectorul de plajă din zona Hotelului Rex din Mamaia și Plaja Caelia, acuză o situație pe care o consideră profund nedreaptă. Organizatorii festivalului ”Nostalgia” ar fi ocupat, fără contract și fără acord, o parte- 2000 mp, conform acestora!- din suprafața pentru care compania plătește către Apele Române. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral a constatat oficial asupra a 1000 mp, însă organizatorului i s-a acordat un termen de 48 de ore pentru eliberarea suprafeței. Dar acest interval, susține investitorul, i-ar fi permis, de fapt, să desfășoare festivalul. Compania îi cere explicații inclusiv ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
Vest Energo, investitor în Plaja Caelia din Mamaia, acuză că festivalul ”Nostalgia” a avut loc chiar pe plaja pentru care investitorul plătește către Apele Române, în ciuda faptului că nu-l lasă să investească și, în consecință, să funcționeze. Astfel, festivalul Nostalgia a fost aprobat pe o plajă ce aparține unui investitor privat, ”fără contract și fără acord”, după cum acuză investitorul. Deși acest aspect ”a fost constatat oficial, organizatorului i s-a permis să continue utilizarea suprafeței timp de 48 de ore”. Prin urmare, investitorul Vest Energo SA atrage atenția asupra unei situații pe care o consideră ”profund nedreaptă și incompatibilă cu protejarea drepturilor unui operator economic care-și îndeplinește obligațiile contractuale față de Administrația Națională Apele Române”.
2000 de metri de plajă, ocupați fără contract, fără acordul investitorului privat
”În luna august 2026, organizatorul festivalului „Nostalgia” a ocupat și a utilizat, fără contract și fără acordul VEST ENERGO SA, o suprafață de aproximativ 1.080 de metri pătrați din sectorul de plajă închiriat de companie, situat în zona Hotelului Rex. Conform măsurătorilor noastre însă, suprafața ocupată a fost de peste 2.000 mp, așa cum rezultă din analiza schițelor puse la dispoziție de ABA DL, la preluarea de la aceștia a sectorului de plajă.
La data de 17 august 2026, VEST ENERGO SA a sesizat Administrația Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral cu privire la ocuparea unei părți din plaja închiriată de organizatorul evenimentului „Nostalgia”.
În urma sesizării, reprezentanții ABA Dobrogea-Litoral s-au deplasat în teren la data de 18 august 2026 și au efectuat măsurători topografice pentru stabilirea limitelor dintre sectoarele de plajă. Măsurătorile au confirmat faptul că organizatorul evenimentului depășise limita sectorului său și ocupase o suprafață de aproximativ 1.080 de metri pătrați din sectorul aferent VEST ENERGO SA.
La data de 19 august 2026, ABA Dobrogea-Litoral a încheiat un proces-verbal de constatare și a dispus eliberarea suprafeței în termen de 48 de ore, întrucât aceasta era ocupată fără contract și fără acordul VEST ENERGO SA. Organizatorul a fost, de asemenea, sancționat contravențional” arată investitorul plajei Caelia.
În 22 august, organizatorii Nostalgia erau tot acolo
”La data de 22 august 2026, în urma unei noi verificări, inspectorii ABA Dobrogea-Litoral au constatat că suprafața nu fusese eliberată. Organizatorul a fost sancționat contravențional încă o dată. Eliberarea suprafeței a fost constatată abia la data de 25 august 2026.
De ce a fost permisă continuarea ocupării timp de 48 de ore?
Considerăm că problema principală nu este doar faptul că suprafața a fost ocupată fără acord, ci și modul în care autoritatea competentă a ales să intervină după constatarea situației.
Organizatorii Nostalgia au avut termen de eliberare fix cât aveau nevoie
În loc să dispună eliberarea imediată a plajei sau într-un termen realmente urgent, ABA Dobrogea- Litoral a acordat organizatorului un termen de 48 de ore. În condițiile concrete ale evenimentului, acest termen a coincis, în fapt, cu intervalul de care organizatorul avea nevoie pentru a-și începe festivalul și pentru a elibera ulterior suprafața. Ulterior, la data de 22 August, nu au făcut decât să aplice o nouă amendă, fără a lua nicio măsură pentru eliberarea plajei.
Cu alte cuvinte, deși ocuparea neautorizată fusese constatată oficial, organizatorului i s-a permis să continue utilizarea unei plaje pentru care VEST ENERGO SA plătește chirie către Apele Române. Totul s-a întâmplat fără acordul companiei și fără plata vreunei remunerații către aceasta.
Această succesiune ridică întrebări serioase cu privire la caracterul efectiv al măsurilor dispuse.
Aparența unui tratament preferențial
Nu contestăm dreptul organizatorilor de a desfășura evenimente pe litoral, cu respectarea legii și a drepturilor terților. Ceea ce contestăm însă este posibilitatea ca un organizator să utilizeze, fără acord, o suprafață închiriată de un alt operator, iar autoritatea să îi acorde un termen suficient pentru continuarea evenimentului, în loc să protejeze imediat dreptul de folosință al chiriașului” mai arată sursa citată.
”Considerăm că această conduită creează cel puțin aparența unui tratament excesiv de indulgent și a unei protecții instituționale acordate organizatorului festivalului.
Nu afirmăm, în acest moment, existența unei înțelegeri frauduloase sau a unei conduite deliberate de favorizare. Cu toate acestea, diferența dintre gravitatea ocupării fără contract sau acord și termenul acordat pentru eliberare justifică o verificare administrativă serioasă, transparentă și imparțială.
Este legitim să întrebăm de ce nu s-a dispus eliberarea imediată a suprafeței. Este legitim să întrebăm cine a stabilit termenul de 48 de ore, care au fost criteriile avute în vedere și dacă autoritatea a evaluat prejudiciul produs societății care plătește redevență pentru acea plajă. Mai mult, la expirarea celor 48 de ore, când plaja încă era ocupată, singura măsură a fost aplicarea unei noi amenzi (care suntem convinși că a afectat în mod dezatruos bugetul festivalului)” transmite investitorul Caelia.
Tratament egal pentru toți
Vest Energo mai spune că ”dacă aceasta este noua abordare a autorităților, aceea de a permite desfășurarea activității pe o suprafață ocupată fără acord, urmând ca eventualele sancțiuni să fie aplicate ulterior- atunci ne-am bucura să primim și noi același tratament, numai să fim informați. Am putea începe și noi activitatea la Plaja Caelia sau la plaja din zona Rex, unde ne aflăm de o perioadă îndelungată în proces de autorizare, și am putea suporta eventualele amenzi, în măsura în care veniturile obținute din exploatarea suprafeței ar justifica un asemenea „cost” al nerespectării regulilor. Desigur, aceasta este o formulare retorică: nu cerem aplicarea selectivă a legii și nu susținem desfășurarea de activități fără autorizațiile necesare. Tocmai de aceea, considerăm inacceptabil ca un asemenea tratament să fie tolerat în cazul unui organizator, în timp ce operatorilor care încearcă să respecte procedurile legale li se cere să suporte costurile și întârzierile aferente autorizării”.
Solicitare către Diana Buzoianu
”Solicităm public doamnei ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor și domnului prim-ministru să precizeze dacă aceasta este România în care pretind că opresc abuzurile și ilegalitățile: un operator ocupă o suprafață ilegal, desfășoară activitatea, obține veniturile, iar ulterior achită o amendă și își vede de treabă. Autoritățile clamează constant că nu tolerează încălcarea legii, că sancționează abuzurile și că protejează drepturile operatorilor corecți. În cazul de față, însă, după ce ocuparea fără contract și fără acord a fost constatată oficial, organizatorului i s-a acordat un termen de 48 de ore, termen care i-a permis, în fapt, să desfășoare festivalul și pe suprafața noastră de teren. Ce a fost aceasta, dacă nu o tolerare efectivă a încălcării legii, prin care amenda a fost transformată într-un simplu cost comercial al activității — un cost suportat ulterior, după obținerea veniturilor din exploatarea suprafeței ocupate fără drept? Dacă această abordare este acceptată, atunci încălcarea legii devine o decizie economică: desfășori activitatea, obții veniturile și plătești ulterior amenda, în timp ce legea și drepturile celorlalți operatori devin facultative, iar respectarea procedurilor de autorizare îi dezavantajează tocmai pe cei care aleg să le respecte. Așteptăm de la doamna ministru și de la domnul prim-ministru un răspuns clar: este normal ca un operator să poată încălca regulile, să își finalizeze activitatea și să trateze amenda drept prețul comercial pentru nerespectarea drepturilor unui alt operator?
În mod evident, vom solicita verificarea motivelor pentru care a fost acordat termenul de 48 de ore, identificarea persoanelor care au dispus și validat măsura, precum și stabilirea eventualelor răspunderi administrative sau de altă natură.
Ne rezervăm, totodată, dreptul de a solicita repararea integrală a prejudiciului suferit și de a formula toate demersurile judiciare necesare împotriva organizatorului festivalului „Nostalgia”, precum și împotriva oricăror persoane sau entități a căror conduită va fi stabilită ca fiind contrară legii sau obligațiilor contractuale.
Respectarea contractelor încheiate cu autoritățile publice nu poate fi opțională. Iar un operator care plătește pentru folosința unei suprafețe nu poate fi tratat ca un spectator atunci când un terț ocupă acea suprafață fără drept” conchide investitorul.