A murit Nicolas Simion, unul dintre marii saxofoniști români de jazz. Cu doar câteva ore înainte urcase pe scenă la Brașov-Agerpres

Saxofonistul și compozitorul Nicolas Simion, unul dintre numele importante ale jazzului românesc și european, s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani.

Anunțul a fost făcut de familia artistului, care a transmis că acesta a murit după ultimul concert pe care l-a susținut la Brașov.

„Dragi prieteni, inima bună a iubitului nostru Nicolas Simion a încetat să bată, după ultimul concert susținut la Brașov. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină”, este mesajul transmis de familie.

Nicolas Simion s-a născut pe 15 iunie 1959, în Dumbrăvița, județul Brașov. A urmat cursurile Liceului de Artă din Brașov, iar apoi a studiat la Universitatea Națională de Muzică din București. După absolvire, și-a continuat pregătirea, studiind dirijatul cu Constantin Bugeanu și compoziția cu Nicolae Coman.

Cariera sa s-a întins pe mai bine de patru decenii, perioadă în care Nicolas Simion s-a afirmat ca saxofonist, compozitor și dirijor, devenind totodată unul dintre promotorii jazzului românesc peste hotare.

Împreună cu pianistul Puiu Pascu, basistul Virgil Popescu și bateristul Titi Herescu, a pus bazele formației „Opus 4”. Ulterior, din grup au făcut parte Mircea Tiberian, Cătălin Rotaru și Eugen Nichiteanu, în timp ce saxofonistul Dan Mîndrilă a fost invitat permanent.

Nicolas Simion a activat și ca solist la saxofon alto și tenor. De asemenea, a dirijat orchestrele simfonice din Târgu Mureș, Bacău, Sibiu, Ploiești și București.

O carieră internațională și peste 60 de albume

Artistul a părăsit România în 1986 și s-a stabilit în Germania, unde și-a construit o importantă carieră internațională și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai jazzului românesc din străinătate.

De-a lungul carierei a realizat peste 60 de albume. Prin propria casă de discuri, „7Dreams”, Nicolas Simion a publicat și materiale dedicate unor nume importante ale muzicii românești, precum Jancy Körössy, Richard Oschanitzky și Johnny Răducanu, dar și mentorului său, compozitorul Nicolae Coman.

În septembrie 2004, a colaborat, în calitate de solist și compozitor, cu prestigioasa WDR Big Band din Köln pentru proiectul „Balkan Jazz”. Programul a cuprins o serie de concerte și un album cu același nume, aranjamentele și conducerea muzicală fiind semnate de muzicianul american Bill Dobbins.

Un an mai târziu, în aprilie 2005, Nicolas Simion a interpretat Concertul pentru saxofon și orchestră de Sabin Păutza alături de Filarmonica din Plainfield, New Jersey.

Numeroase premii obținute de-a lungul carierei

Activitatea sa artistică a fost recompensată cu numeroase distincții în România și în străinătate.

În 1995, Nicolas Simion a primit Premiul „Theodor Körner Förderpreis”, acordat de Ministerul Culturii din Austria pentru baletul „The Unfinished Square”. Două decenii mai târziu, în 2015, a fost recompensat în Germania cu „WDR Jazz Preis”, la categoria improvizație.

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România i-a acordat, de asemenea, un premiu pentru piesa „Jocul copiilor”.

În 2016, muzicianul a câștigat premiul de compoziție al concursului organizat în cadrul Bucharest Jazz Festival, iar în 2017 a fost premiat la International Jazz Composition Contest din Katowice, Polonia, pentru creația „Mr. Monk Is Back in Town”.