Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Social A murit Nicolas Simion, unul dintre marii saxofoniști români de jazz. Cu doar câteva ore înainte urcase pe scenă la Brașov

A murit Nicolas Simion, unul dintre marii saxofoniști români de jazz. Cu doar câteva ore înainte urcase pe scenă la Brașov

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 30 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
nicolas
A murit Nicolas Simion, unul dintre marii saxofoniști români de jazz. Cu doar câteva ore înainte urcase pe scenă la Brașov-Agerpres

Saxofonistul și compozitorul Nicolas Simion, unul dintre numele importante ale jazzului românesc și european, s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani.

Anunțul a fost făcut de familia artistului, care a transmis că acesta a murit după ultimul concert pe care l-a susținut la Brașov.

„Dragi prieteni, inima bună a iubitului nostru Nicolas Simion a încetat să bată, după ultimul concert susținut la Brașov. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină”, este mesajul transmis de familie.

Nicolas Simion s-a născut pe 15 iunie 1959, în Dumbrăvița, județul Brașov. A urmat cursurile Liceului de Artă din Brașov, iar apoi a studiat la Universitatea Națională de Muzică din București. După absolvire, și-a continuat pregătirea, studiind dirijatul cu Constantin Bugeanu și compoziția cu Nicolae Coman.

Cariera sa s-a întins pe mai bine de patru decenii, perioadă în care Nicolas Simion s-a afirmat ca saxofonist, compozitor și dirijor, devenind totodată unul dintre promotorii jazzului românesc peste hotare.

Împreună cu pianistul Puiu Pascu, basistul Virgil Popescu și bateristul Titi Herescu, a pus bazele formației „Opus 4”. Ulterior, din grup au făcut parte Mircea Tiberian, Cătălin Rotaru și Eugen Nichiteanu, în timp ce saxofonistul Dan Mîndrilă a fost invitat permanent.

Nicolas Simion a activat și ca solist la saxofon alto și tenor. De asemenea, a dirijat orchestrele simfonice din Târgu Mureș, Bacău, Sibiu, Ploiești și București.

O carieră internațională și peste 60 de albume

Artistul a părăsit România în 1986 și s-a stabilit în Germania, unde și-a construit o importantă carieră internațională și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai jazzului românesc din străinătate.

De-a lungul carierei a realizat peste 60 de albume. Prin propria casă de discuri, „7Dreams”, Nicolas Simion a publicat și materiale dedicate unor nume importante ale muzicii românești, precum Jancy Körössy, Richard Oschanitzky și Johnny Răducanu, dar și mentorului său, compozitorul Nicolae Coman.

În septembrie 2004, a colaborat, în calitate de solist și compozitor, cu prestigioasa WDR Big Band din Köln pentru proiectul „Balkan Jazz”. Programul a cuprins o serie de concerte și un album cu același nume, aranjamentele și conducerea muzicală fiind semnate de muzicianul american Bill Dobbins.

Un an mai târziu, în aprilie 2005, Nicolas Simion a interpretat Concertul pentru saxofon și orchestră de Sabin Păutza alături de Filarmonica din Plainfield, New Jersey.

Numeroase premii obținute de-a lungul carierei

Activitatea sa artistică a fost recompensată cu numeroase distincții în România și în străinătate.

În 1995, Nicolas Simion a primit Premiul „Theodor Körner Förderpreis”, acordat de Ministerul Culturii din Austria pentru baletul „The Unfinished Square”. Două decenii mai târziu, în 2015, a fost recompensat în Germania cu „WDR Jazz Preis”, la categoria improvizație.

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România i-a acordat, de asemenea, un premiu pentru piesa „Jocul copiilor”.

În 2016, muzicianul a câștigat premiul de compoziție al concursului organizat în cadrul Bucharest Jazz Festival, iar în 2017 a fost premiat la International Jazz Composition Contest din Katowice, Polonia, pentru creația „Mr. Monk Is Back in Town”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

nicolas simion
saxofonist
a murit nicolas simion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Social
Citește mai multe din Social
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close