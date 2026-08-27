Ai taxe sau impozite restante în Sectorul 4? Iată ce trebuie să faci

Imagine cu bani. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Dacă locuiești în Sectorul 4 și ai taxe sau impozite locale de achitat, este bine să îți verifici din când în când situația fiscală.

O restanță poate apărea din mai multe motive și, uneori, poate fi pur și simplu o sumă de care ai uitat.

DGITL Sector 4 derulează procedurile obișnuite prevăzute de legislația fiscală pentru recuperarea obligațiilor restante la bugetul local.

Asta nu înseamnă că trebuie să existe un motiv de îngrijorare. Pentru contribuabili, cel mai simplu e să verifice dacă figurează cu sume neachitate și, dacă este cazul, să le achite.

Ce se întâmplă dacă există taxe sau impozite restante

În cazul obligațiilor fiscale care rămân neachitate, legislația prevede mai multe etape pentru recuperarea sumelor datorate.

Printre procedurile care pot fi aplicate se numără și poprirea, prin transmiterea unor adrese către instituții bancare, angajatori sau alți terți popriți. E o procedură fiscală prevăzută de lege pentru recuperarea datoriilor și nu trebuie privită ca o situație ieșită din comun.

Important e că fiecare contribuabil își poate verifica situația fiscală pentru a ști exact dacă are sau nu obligații restante.

O verificare simplă te poate scuti de neplăceri

Se poate întâmpla ca o taxă sau un impozit să fie uitat, mai ales atunci când este vorba despre o sumă mai veche sau despre mai multe obligații fiscale.

O verificare periodică a situației fiscale poate fi utilă. Dacă există o restanță, contribuabilul poate afla despre ea și o poate achita. Astfel evită acumularea altor obligații sau continuarea procedurilor de recuperare.

Pentru cei care sunt la zi cu taxele și impozitele locale nu se schimbă nimic. Iar cei care nu sunt siguri dacă mai au ceva de achitat pot verifica situația fiscală pentru a avea liniștea că toate obligațiile sunt în regulă.

Dacă nu ți-ai mai verificat de ceva vreme situația taxelor și impozitelor locale, acum poate fi un moment bun să o faci.