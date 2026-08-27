Schimbare majoră la Poșta Română. SNPC devine principalul sindicat reprezentativ: Miza e noul Contract Colectiv de Muncă

Imagine cu sigla Poștei Române. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

SNPC devine principalul sindicat reprezentativ din Poșta Română, cu peste 8.000 de membri.

Raportul de forțe dintre sindicatele din Poșta Română intră într-o nouă etapă, după ce Sindicatul Național Poștă Curierat (SNPC) și-a consolidat definitiv reprezentativitatea la nivelul companiei. Tribunalul București a respins apelul formulat împotriva deciziei privind statutul organizației sindicale, hotărârea instanței fiind definitivă.

Conform datelor disponibile pe Portalul Instanțelor de Judecată, Tribunalul București - Secția a V-a Civilă a soluționat, în ședința din 26 august 2026, dosarul nr. 12223/4/2026 și a respins ca nefondată cererea de apel. Demersul fusese inițiat de Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), în procesul în care SNPC avea calitatea de intimat-petent.

Decizia marchează o schimbare importantă în echilibrul sindical din cadrul companiei, SNPC devenind principalul sindicat reprezentativ, cu peste 8.000 de membri, într-o perioadă în care situația angajaților Poștei Române rămâne una sensibilă.

Următoarea miză: Noul Contract Colectiv de Muncă

Odată încheiată disputa privind reprezentativitatea, atenția se îndreaptă către o problemă cu impact direct asupra salariaților: negocierea și încheierea unui nou Contract Colectiv de Muncă.

Angajații Poștei Române se află de mai bine de un an fără un CCM în vigoare, după expirarea contractului precedent. În lipsa acestui cadru colectiv, negocierile privind salariile, condițiile de muncă și protejarea locurilor de muncă devin cu atât mai importante.

În aceste condiții, salariații așteaptă ca noua configurație sindicală să producă efecte concrete și să ducă la reluarea negocierilor pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor prevăzute într-un nou contract colectiv.

Pentru SNPC, recunoașterea definitivă a reprezentativității vine însă și cu o responsabilitate suplimentară. Sindicatul trebuie să transforme sprijinul celor 8.000 de membri într-o capacitate reală de negociere, inclusiv în ceea ce privește veniturile, condițiile de lucru și securitatea locurilor de muncă.

Miza este una importantă pentru cei peste 20.000 de angajați ai Poștei Române, una dintre cele mai mari companii de stat din România. După mai bine de un an fără protecția unui Contract Colectiv de Muncă, presiunea pentru reluarea negocierilor se mută acum asupra sindicatelor și conducerii companiei.

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