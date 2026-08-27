Spitalul din Suceava își caută avocați cu 100 euro/oră, acuzându-i pe ai săi că sunt împotriva unității. Avocatul Bărbuceanu: Vine Curtea de Conturi! Apoi Parchetul!

Spitalul de Urgență Suceava. Sursa foto: Agerpres

Spitalul Județean Suceava vrea să externalizeze, pentru un an, servicii de consultanță și reprezentare juridică, cu un buget de până la 60.000 de euro plus TVA, deși are propriul compartiment juridic. Conducerea invocă situații de conflict de interese și incompatibilități în rândul unor consilieri juridici. Contactat de DCNews pentru un punct de vedere juridic, avocatul Bogdan Bărbuceanu consideră că măsura nu este justificată, spunând care sunt posibilele consecințe într-un astfel de caz.

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava vrea să apeleze, timp de un an, la serviciile unor avocați din afara instituției pentru consultanță și reprezentare juridică, deși are deja un compartiment juridic propriu. Cererea vine pe fondul unor probleme semnalate la nivelul acestui departament, unde conducerea unității medicale indică existența unor situații de conflict de interese și incompatibilități în rândul unor consilieri juridici, potrivit Monitorul de Suceava.

Spitalul acuză că propriii avocați s-au poziționat împotriva sa, în unele cauze

Potrivit unui memoriu transmis de conducerea spitalului la începutul lunii august, în anumite cauze unii dintre juriști s-ar fi poziționat, prin acte proprii, împotriva intereselor angajatorului. Aceștia ar fi fost părți, aliați ai părții adverse sau martori în anumite dosare.

Situația ar fi dus la un blocaj funcțional și la o stare de nesiguranță în gestionarea unor domenii juridice cu termene stricte. Printre acestea se numără achizițiile publice, executările silite, dosarele de malpraxis sau constituirea spitalului ca parte civilă în dosare penale. Nevoia de sprijin juridic ar fi cu atât mai importantă cu cât volumul de activitate al spitalului este unul ridicat. Anual, unitatea medicală încheie aproximativ 5.100 de contracte și acorduri-cadru.

În ceea ce privește litigiile, spitalul înregistrează aproximativ 320 de dosare civile pe an pentru recuperarea cheltuielilor de spitalizare și între 970 și 980 de dosare în care s-a constituit parte civilă.

Avocați pentru un an, cu un buget de până la 60.000 de euro

Astfel, Consiliul Județean Suceava va dezbate, în ședința de vineri, 28 august, un proiect de hotărâre prin care ar urma să fie aprobată achiziționarea serviciilor juridice externe solicitate de spital.

Proiectul prevede contractarea unei societăți sau a unui cabinet de avocați pentru o perioadă de 12 luni. Tariful maxim propus este de 100 de euro plus TVA pe oră, plătibil în lei la cursul BNR. Volumul estimat este de maximum 50 de ore de servicii juridice pe lună. Astfel, valoarea medie lunară ar ajunge la cel mult 5.000 de euro plus TVA, iar plafonul anual este de 60.000 de euro plus TVA.

Banii vor fi suportați integral din bugetul propriu al spitalului. Potrivit proiectului, nu vor fi solicitate fonduri suplimentare de la bugetul județean, iar cheltuielile nu vor afecta activitatea medicală. Totodată, reprezentanții administrației județene și ai spitalului subliniază că serviciile externe nu ar înlocui activitatea compartimentului juridic al spitalului, ci ar avea un caracter complementar. Concret, avocații vor interveni doar la solicitarea punctuală și scrisă a managerului și numai în spețele în care există incompatibilități sau în situații cu un grad extrem de ridicat de complexitate.

Printre activitățile care vor putea fi externalizate se numără reprezentarea și apărarea spitalului în litigiile în care juriștii interni se află în conflict de interese, redactarea strategiilor de apărare în condiții de confidențialitate și acordarea de consultanță neutră managerului în proceduri interne sensibile, precum cele disciplinare sau de evaluare.

În schimb, activitatea juridică curentă și neconflictuală va rămâne în sarcina consilierilor juridici ai spitalului. Aceștia vor continua să se ocupe de avizarea contractelor uzuale, corespondența administrativă și acordarea vizelor de legalitate.

Avocat Bărbuceanu, pentru DCNews: Nu e o măsură justificată

DCNews a solicitat un punct de vedere din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. După mai multe încercări de a obține un răspuns cu privire la această speță, a fost contactată managera unității medicale, Larisa Blănari, care a precizat că va transmite un comunicat pe această temă. La momentul publicării, precizările spitalului nu ne-au fost încă transmise.

Avocatul Bogdan Bărbuceanu, contactat de DCNews pentru un punct de vedere juridic asupra situației, consideră că măsura „nu este justificată”: „În practică au fost și sancționate penal asemenea comportamente. Nu poți să plătești consilierul juridic și să plătești și avocat, în ideea că așa apreciezi tu”, a precizat, pentru DCNews, Bogdan Bărbuceanu.

Bărbuceanu: Plata avocaților externi poate ajunge la Parchet

Avocatul atrage atenția că apelarea la avocați externi, în condițiile existenței unui departament juridic propriu, ar putea avea consecințe de natură penală.

„Atât timp cât o instituție publică beneficiază de departament juridic, trebuie ca acel departament să asigure asistența juridică. Doar în situații excepționale, de imposibilitate absolut obiectivă - demisionează, sunt în concedii medicale, adică există o imposibilitate fizică ca acel departament să poată asigura o apărare, să desfășoare activitatea, atunci se externalizează acest serviciu.

Ca primă consecință, o să vină Curtea de Conturi și o să-i dea jos din contabilitate aceste cheltuieli. Și Curtea de Conturi, pentru că așa s-a întâmplat și în spețele anterioare, e obligată să sesizeze Parchetul. Iar în Codul Penal e infracțiunea de abuz în serviciu. Nu trebuie ca cineva să aibă neapărat un profit, ci doar să se creeze o pagubă, un prejudiciu. Și paguba se creează instituției, câtă vreme plătești ceva ce nu ar fi trebuit să plătești”, a spus, pentru DCNews, avocatul Bogdan Bărbuceanu.

Avocatul susține că, potrivit practicii Înaltei Curți, „nu poți să angajezi, chiar și dacă nu depășești suma de organizare a licitațiilor, nu poți să faci cheltuieli inutile”.

Raportul de specialitate susține că măsura solicitată de spital este necesară pentru reducerea riscurilor patrimoniale și pentru prevenirea unor eventuale pierderi în instanță cauzate de lipsa de imparțialitate.

Pentru ca externalizarea serviciilor juridice să fie aprobată, proiectul de hotărâre trebuie să primească votul majorității consilierilor județeni în ședința de vineri.