Primăria Sectorului 3 organizează concursul „Gospodarii Sectorului 3”. 500.000 de lei pentru asociațiile de proprietari din #sectorulverde

Primăria Sectorului 3 organizează concursul „Gospodarii Sectorului 3”

Asociațiile de proprietari din Sectorul 3 se pot înscrie, în perioada 1-15 septembrie 2026, la concursul „Gospodarii Sectorului 3”, un program prin care Primăria premiază comunitățile care își întrețin cel mai bine spațiile comune, grădinile de bloc și zonele de colectare a deșeurilor. Bugetul alocat este de 500.000 de lei, iar 60 de asociații vor fi premiate.

Sumele acordate au destinație specială și pot fi folosite exclusiv pentru lucrări la proprietatea comună: supraveghere video, interfon, iluminat inteligent, reparații la hidroizolație, conducte de subsol, zugrăveli și alte lucrări de întreținere sau modernizare.

Premiile sunt structurate astfel:

10 premii I, în valoare de 14.100 lei fiecare

20 de premii II, în valoare de 10.000 lei fiecare

30 de premii III, în valoare de 5.300 lei fiecare

Utilizarea banilor și aprobarea lucrărilor vor fi supuse votului Adunării Generale a asociației, în primul trimestru al anului următor validării rezultatelor. Decontarea se poate face în etape, pe baza unor deconturi parțiale însoțite de facturi și devize, plata urmând să fie efectuată în cel mult 30 de zile de la depunere.

Cine se poate înscrie

La concurs se pot înscrie asociațiile de proprietari legal constituite de pe raza Sectorului 3, prin președintele asociației. Sunt excluse asociațiile aferente blocurilor date în folosință după 1 ianuarie 2010.

Selecția se face în ordinea înscrierii, în limita a 300 de locuri. Înscrierea se realizează exclusiv online, prin platforma dedicată de pe site-ul Primăriei Sectorului 3, platformă ce va fi disponibilă începând cu data de 1 septembrie.

Cum se face evaluarea

Punctajul maxim este de 100 de puncte, împărțit pe trei criterii.

Managementul modern al deșeurilor (40 de puncte). Punctajul maxim se acordă asociațiilor care au desființat ghenele de etaj și au mutat colectarea în spații amenajate la parter sau în exterior. Pentru blocurile care păstrează ghenele active, evaluarea se face pe două componente: colectarea selectivă direct la ghenă (30 de puncte) și igiena spațiului și a pubelelor (10 puncte).

Estetica spațiului verde și lucrările de toamnă (30 de puncte). Se punctează întreținerea și curățenia solului, plantarea și diversitatea peisagistică de sezon, precum și starea gardurilor, a aleilor și a elementelor de protecție ale grădinii.

Igienizarea spațiilor comune și curățenia de proximitate (30 de puncte). Sunt evaluate aspectul general al fațadei, igiena aleilor pietonale din jurul blocului și starea spațiului de acces de la parter, inclusiv organizarea cablurilor și a cutiilor poștale.

Cine face evaluarea

Monitorizarea și evaluarea finală sunt realizate de o Comisie Mixtă Independentă, cu o componentă politică și una tehnică. Din componenta politică face parte câte un consilier local desemnat de fiecare dintre cele cinci formațiuni din Consiliul Local Sector 3. Componenta tehnică reunește reprezentanți ai aparatului de specialitate din primărie. Verificarea în teren și întocmirea fișelor tehnice, care includ și planșe foto, revin unor inspectori din aparatul de specialitate al Primarului, numiți prin dispoziție.

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