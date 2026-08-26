Tot mai mulți minori implicați în atacuri cu cuțitul. Cazuri de violență din ultimele luni, în România

Imagine cu un cuțit. Foto cu rol ilustrativ: Pixabay

Un conflict izbucnit la Piatra-Neamț a ajuns la înjunghiere. Un minor de 14 ani a atacat un tânăr de 22 de ani. Nu este un caz izolat. În ultimele luni, tot mai mulți minori au fost implicați în atacuri cu arme albe.

Un minor în vârstă de 14 ani a fost reţinut de poliţişti după ce a înjunghiat de mai multe ori un tânăr, cu un briceag, în municipiul Piatra-Neamţ, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Iniţial, conflictul a început între victimă şi tatăl agresorului, dar apoi a degenerat.

"În urma verificărilor desfăşurate de poliţişti a rezultat faptul că, între un tânăr, de 22 de ani şi un bărbat, de 46 de ani, ambii din Piatra-Neamţ, s-a produs o altercaţie, în care a intervenit şi fiul bărbatului, un minor în vârstă de 14 ani, care i-ar fi aplicat mai multe lovituri, cu un briceag, tânărului de 22 de ani. În timpul conflictului, aceştia ar fi provocat distrugeri unui autoturism, ce se afla parcat în zona respectivă", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Minorul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de poliţie, precum şi cadre medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean, care au transportat victima la Unitatea de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ.

Minorul în vârstă de 14 ani a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunilor de distrugere, lovire şi alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, conform Agerpres.

Un alt minor a atacat un tânăr la Galați

La Galați un minor a fost reținut pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a atacat și el victima cu o lamă.

"La data de 25 august 2026, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Galați au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un minor de 15 ani, din municipiul Galați, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În fapt, în cursul aceleiași seri, la ora 20:17, polițiștii au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la faptul că în zona unui parc din municipiul Galați, un bărbat a fost agresat fizic cu un obiect tăietor-înțepător.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că cele sesizate se confirmă, iar din primele cercetări a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan, minorul ar fi agresat fizic, cu un obiect tăietor-înțepător, un bărbat în vârstă de 23 de ani, tot din Galați, provocându-i acestuia mai multe plăgi.

Bărbatul a fost preluat de echipajul medical sosit la fața locului și transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun.

În cursul zilei de astăzi, 26 august 2026, minorul va fi prezentat unității de parchet și, ulterior, instanței de judecată, cu propunerea luării unei măsuri preventive", potrivit comunicatului IPJ Galați.

Adolescent acuzat de tentativă de omor, după ce a înjunghiat un bărbat într-o comună din Prahova

La începutul acestei veri un minor în vârstă de 16 ani a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă de omor după ce a înjunghiat un bărbat în comuna prahoveană Filipeştii de Pădure.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Floreşti au fost sesizaţi, la data de 1 iunie 2026, prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, cu privire la producerea unui incident violent în comuna Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, iar din primele verificări efectuate a reieşit faptul că un bărbat ar fi fost agresat cu un obiect tăietor-înţepător, suferind leziuni în zona toracică”, a informat, marţi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că agresorul este un adolescent în vârstă de 16 ani cunoscut pentru comportamentul său violent, iar victima este un bărbat de 25 de ani, fapta având loc într-un parc, fără motive cunoscute.

Arest la domiciliu pentru 30 de zile

În urma administrării probatoriului, faţă de minor a fost dispusă măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore, iar ulterior, instanţa de judecată a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, împreună cu poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi a dispunerii măsurilor legale care se impun. În cauză se efectuează cercetări pentru tentativă de omor.

Minor arestat preventiv după ce a rănit un tânăr cu un briceag în fața unui centru comercial din Pitești

Violențele nu numai că au devenit mai frecvente, dar și în locuri mai circulate. Un minor, în vârstă de 14 ani, din Piteşti, este cercetat în stare de arest preventiv pentru mai multe infracţiuni, după ce ar fi rănit cu un cuţit un tânăr în vârstă de 19 ani. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, fapta s-a petrecut lângă un centru comercial, în urma unei altercaţii între cei doi.

"Din cercetări a rezultat că, în ziua de 29 martie, în jurul orei 20:00, în timp ce se afla în apropierea unui centru comercial, minorul în cauză ar fi utilizat un briceag pentru a-l agresa pe un tânăr de 19 ani, din Merişani, care l-ar fi lovit în prealabil cu palmă în zona feţei. În cadrul agresiunii, minorul i-a provocat tânărului de 19 ani leziuni, ce au fost supuse examinării din punct de vedere medico-legal.

Pentru administrarea probatoriului, în ziua de 1 aprilie, poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Piteşti au efectuat o percheziţie la locuinţa din Piteşti a minorului, împrejurare în care a fost descoperit şi ridicat cuţitul utilizat la săvârşirea faptei, precum şi alte bunuri de interes", conform unui comunicat transmis, sâmbătă, de Poliţia Argeş.

Minorul a fost audiat de poliţişti în prezenţa reprezentantului legal, apoi el a fost reţinut pentru 24 de ore şi prezentat vineri de către procurori magistraţilor Judecătoriei Piteşti.

Magistrații ai dispus continuarea cercetării lui pentru loviri ori alte violenţe, portul ori folosirea fără drept de obiecte periculoase, dar şi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, în stare de arest preventiv pe o perioadă de 30 de zile, notează Agerpres.

De aproape un secol: Cum a fost stabilit pragul de 14 ani

În România, copiii sub 14 ani nu răspund penal, indiferent de gravitatea faptei comise, potrivit Codului penal aflat în vigoare.

Regula nu este una recentă, ci datează de aproape un secol, fiind stabilită pentru prima dată în 1936, prin Codul penal Carol al II-lea.

Codul penal din 1936 fixa majoratul penal la 19 ani și stabilea că minorii sub 14 ani nu răspund penal, fiind considerați copii. Minorii cu vârste între 14 și 19 ani, definiți drept adolescenți, puteau răspunde penal doar dacă se dovedea că au acționat cu discernământ. Pentru cei lipsiți de discernământ erau prevăzute măsuri cu caracter preventiv, educativ, tutelar și de protecție.

Adolescenților care acționau cu discernământ li se puteau aplica măsuri de siguranță, precum libertatea supravegheată sau educația corectivă, dar și pedepse precum mustrarea, închisoarea corecțională sau detențiunea simplă.

În 1938, legislația penală a fost modificată, fiind introdusă noțiunea unică de „minor”, definit ca persoana sub 18 ani. Tot atunci, vârsta răspunderii penale a fost coborâtă temporar de la 14 la 12 ani, iar majoratul penal de la 19 la 18 ani.

Această soluție nu a fost însă menținută. Codul penal din 1969 a revenit la pragul de 14 ani pentru răspunderea penală. Regula se aplică și în prezent. Vârsta a fost păstrată în toate modificările legislative ulterioare.

După 1990, sub influența documentelor internaționale privind drepturile copilului, legislația română a reintrodus și utilizat pe scară largă termenul de „copil”, sinonim cu cel de minor. S-a dorit accentuarea orientării spre protecție, reeducare și depenalizare în cazul faptelor comise de minori.

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