Minor arestat preventiv după ce a rănit un tânăr cu un briceag în fața unui centru comercial din Pitești
Data actualizării: 13:54 04 Apr 2026 | Data publicării: 13:53 04 Apr 2026

Minor arestat preventiv după ce a rănit un tânăr cu un briceag în fața unui centru comercial din Pitești
Autor: Andrei Itu

Un minor, în vârstă de 14 ani, din Piteşti, este cercetat în stare de arest preventiv pentru mai multe infracţiuni, după ce în urmă cu câteva zile ar fi rănit cu un cuţit un tânăr în vârstă de 19 ani.

Atacul cu briceagul s-a petrecut lângă un centru comercial din Pitești

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, fapta s-a petrecut în urmă cu aproape o săptămână, lângă un centru comercial, în urma unei altercaţii între cei doi.

"Din cercetări a rezultat că, în ziua de 29 martie, în jurul orei 20:00, în timp ce se afla în apropierea unui centru comercial, minorul în cauză ar fi utilizat un briceag pentru a-l agresa pe un tânăr de 19 ani, din Merişani, care l-ar fi lovit în prealabil cu palmă în zona feţei. În cadrul agresiunii, minorul i-a provocat tânărului de 19 ani leziuni, ce au fost supuse examinării din punct de vedere medico-legal.

Pentru administrarea probatoriului, în ziua de 1 aprilie, poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Piteşti au efectuat o percheziţie la locuinţa din Piteşti a minorului, împrejurare în care a fost descoperit şi ridicat cuţitul utilizat la săvârşirea faptei, precum şi alte bunuri de interes", conform unui comunicat transmis, sâmbătă, de Poliţia Argeş.

Minorul audiat de poliţişti 

Minorul a fost audiat de poliţişti în prezenţa reprezentantului legal, apoi el a fost reţinut pentru 24 de ore şi prezentat vineri de către procurori magistraţilor Judecătoriei Piteşti.

Magistrații ai dispus continuarea cercetării lui pentru loviri ori alte violenţe, portul ori folosirea fără drept de obiecte periculoase, dar şi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, în stare de arest preventiv pe o perioadă de 30 de zile, notează Agerpres.

