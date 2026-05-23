Studiu: 1,2 miliarde de oameni trăiesc cu tulburări mintale. Sănătatea mintală, una dintre cele mai mari provocări globale ale prezentului

Numărul persoanelor care trăiesc cu tulburări de sănătate mintală aproape s-a dublat în ultimii 30 de ani, fiind determinat în principal de creșteri puternice ale anxietății și depresiei la nivel mondial, potrivit unui nou studiu citat de Euronews. Analiza, publicată în jurnalul medical The Lancet ca parte a Studiului Global privind Povara Bolilor 2023, estimează că aproximativ 1,2 miliarde de persoane trăiau cu o afecțiune de sănătate mintală în anul 2023.

Aceasta reprezintă o creștere de 95% din 1990. Creșterea a fost și mai accentuată în cazul tulburării depresive majore și al tulburărilor de anxietate, care au crescut cu 131% și, respectiv, 158%. Astfel, au devenit cele mai frecvente două afecțiuni de sănătate mintală din lume.

„A răspunde nevoilor de sănătate mintală ale populației globale, în special ale celor mai vulnerabili, este o obligație, nu o alegere”, au scris autorii.

Raportul descrie tulburările mintale ca boli răspândite care provoacă suferință umană majoră și pierderi de sănătate pe termen lung. Dincolo de impactul personal, autorii au arătat că bolile mintale afectează și familiile, locurile de muncă și guvernele prin scăderea productivității, participare redusă pe piața muncii și presiune tot mai mare asupra sistemelor de asistență socială și sănătate.

Nu toți suferă la fel

Deși tulburările de sănătate mintală au crescut la nivel global, povara nu este distribuită în mod egal.

Autorii au raportat 620 de milioane de cazuri de tulburări mintale în rândul femeilor și 552 de milioane în rândul bărbaților, deși au precizat că există puține cercetări care să măsoare factorii care explică diferențele dintre sexe în cazul acestor tulburări.

„Comparativ cu bărbații, femeile au o stimă de sine mai scăzută, o tendință mai mare spre rușine legată de corp și rate mai ridicate de violență domestică și abuz sexual”, se arată în raport.

Alți factori care ar putea explica această diferență includ schimbările biologice, în special în perioada peripartum, responsabilitățile profesionale în creștere și inegalitățile structurale, precum discriminarea de gen.

În rândul femeilor, depresia și anxietatea au fost cele mai frecvente afecțiuni. Tulburarea depresivă persistentă, tulburarea bipolară, anorexia nervoasă și bulimia nervoasă au fost, de asemenea, mai frecvente la femei.

Prin contrast, tulburările de neurodezvoltare și comportamentale, inclusiv ADHD, tulburarea de conduită și autismul, au fost mai frecvente la bărbați.

Cea mai mare povară a problemelor de sănătate mintală la nivel global a fost observată în rândul adolescenților cu vârste între 15 și 19 ani, ceea ce evidențiază nevoia de prevenție timpurie și sprijin țintit pentru tineri.

Ce determină creșterea?

Raportul a identificat mai mulți factori majori de risc asociați cu tulburările mintale, inclusiv violența sexuală în copilărie, violența din partea partenerului intim și bullyingul. Aceștia au fost asociați cu afecțiuni precum schizofrenia, depresia, tulburarea bipolară, tulburările de anxietate, tulburarea de conduită și bulimia nervoasă.

Totuși, cercetătorii au arătat că acești factori nu explică singuri creșterea numărului de cazuri. Ratele de expunere au rămas relativ stabile în timp și au reprezentat doar 18% din anii de viață ajustați în funcție de dizabilitate (DALY) ai tulburărilor mintale în 2023, un indicator care măsoară anii de viață sănătoasă pierduți din cauza bolii sau dizabilității.

Autorii au spus că rezultatele privind sănătatea mintală sunt cel mai probabil influențate de un amestec mai complex de factori, inclusiv genetica, biologia, sărăcia, creșterea inegalităților și crize globale majore precum războaiele, pandemiile, dezastrele naturale și schimbările climatice.

Deși tulburările mintale au fost mult timp una dintre principalele cauze de dizabilitate la nivel mondial, raportul avertizează că povara globală continuă să se agraveze.

În același timp, extinderea serviciilor de sănătate mintală nu a ținut pasul cu cererea în creștere.

„În mod îngrijorător, această creștere a poverii nu a fost însoțită de o extindere proporțională a serviciilor de sănătate mintală la nivel global”, au scris autorii.