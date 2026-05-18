DCNews Lifestyle
Data publicării: 18 Mai 2026

5 remedii casnice care NU funcționează pentru a scăpa de gândacii de bucătărie din casă, potrivit experților
Autor: Loredana Iriciuc

5 remedii casnice care NU funcționează pentru a scăpa de gândacii de bucătărie din casă, potrivit experților / FOTO: magnific.com @Rhjphotoandilustration
Experții au identificat cinci remedii care nu rezolvă problema gândacilor din casă.

Prezența gândacilor în locuință este neplăcută, iar multe persoane încearcă să îi alunge cu produse comerciale sau soluții preparate acasă. Totuși, specialiștii avertizează că multe dintre aceste metode nu au efectul promis.

Gândacii se înmulțesc rapid atunci când găsesc un loc potrivit pentru cuib. Ei se pot ascunde sub frigider, în dulapuri sau chiar în aragaz, unde au acces la hrană și la spații întunecate.

Experții de la Universitatea Nebraska-Lincoln au realizat un ghid despre metodele de control al infestării cu gândaci și au explicat care sunt remediile de casă care nu funcționează, notează Viviendoencasa. Potrivit acestora, o infestare începe atunci când în locuință există între 10 și 15 insecte. Dacă numărul lor crește, problema poate deveni severă.

Remedii care nu elimină gândacii din casă

Mirosurile de citrice și ceapa

Folosirea aromelor de citrice sau a cepei, fie prin insecticide de casă, fie prin produse comerciale, nu s-a dovedit eficientă, indiferent cât de concentrate sunt soluțiile.

Plante aromatice precum cimbru, mentă sau rozmarin

Experții spun că mirosul de cimbru, mentă sau rozmarin nu a demonstrat rezultate eficiente în combaterea gândacilor.

Sare, talc sau piper roșu

Potrivit specialiștilor, aceste pulberi nu produc schimbări semnificative. Mai mult, gândacii pot chiar consuma piperul roșu fără probleme.

Bicarbonat de sodiu, drojdie și tărâțe

Experții susțin că utilizarea bicarbonatului de sodiu este doar „un mit”. Același lucru este valabil și pentru drojdie sau tărâțe, deoarece nu există dovezi că insectele mor după ce le consumă.

Apă cu săpun

Apa cu săpun poate funcționa doar dacă este pulverizată direct pe insecte. Metoda nu ajută însă la prevenirea unei infestări.

