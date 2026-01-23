De ce are semaforul culorile Roșu, Galben și Verde: Istoria invenției care ne ghidează zilnic în trafic

Zilnic, în trafic, întâlnești măcar câteva semafoare. Când te îndrepți spre serviciu, îți lași copiii la școală sau te duci la cumpărături. Dar tu știi care e istoria semaforului și a culorilor lui?

Citește și: Cum au apărut indicatoarele rutiere: le folosim zilnic, dar puțini le cunosc istoria

Știm cu toții cum arată traficul în ziua de azi. Deși în unele orașe rămâne un haos „controlat”, semafoarele sunt vitale, mai ales în intersecțiile mari. Ei bine, lucrurile arătau diferit la începutul secolului al XX-lea. Controlul traficului era realizat adesea de un singur ofițer de poliție care stătea în mijlocul unei intersecții, așa că ne putem imagina haosul de atunci, dinaintea introducerii semafoarelor cu cele trei culori - folosite astăzi.

Deși culorile semafoarelor joacă un rol major în traficul din ziua de azi, tu știi cum a fost aleasă fiecare culoare?

Citește și: Istoria neștiută a covorului roșu: De la tragedia din Grecia Antică la simbolul celebrității de azi

Culoarea roșie

Roșul este semnalul universal pentru pericol, așa că nu este surprinzător faptul că inginerii de trafic au ales această culoare pentru a transmite nevoia șoferilor de a opri. Conform mai multor studii, roșul declanșează reacții fizice și psihologice la oameni și animale, inclusiv o creștere a ritmului cardiac și un răspuns la anxietate.

Roșul este asociat cu sângele și focul, iar în natură, culorea roșie funcționează adesea ca semnal de avertizare pentru prădători. Fiind culoarea cu cea mai lungă lungime de undă vizibilă, roșul nu a fost ales la semafor doar instinctiv, ci și din rațiuni practice. Lumina cu lungime de undă lungă este vizibilă pe distanțe mari și nu se disipează în atmosferă precum lumina cu lungime de undă mai scurtă. De aceea, apusurile de soare arată roșu, portocaliu și roz: lumina soarelui trebuie să parcurgă mai mult timp pentru a ajunge la ochi, așa că lumina albastră pe care o vedem de obicei pe cer este „împrăștiată” sau filtrată, potrivit rd.com.

Citește și: De ce tastatura nu e în ordine alfabetică: Cum a supraviețuit QWERTY timp de peste 140 de ani

Culoarea verde

Întrucât semnalele de trafic rutier își au originea în semnalizarea feroviară, luminile verzi pentru „pornire” sunt o continuare a acestui sistem. La început, trenurile foloseau lumini albe în loc de cele verzi, dar pentru că albul putea fi confundat cu stelele și felinarele, verdele l-a înlocuit pe măsură ce căile ferate au evoluat.

Verdele este de mult timp asociat cu calmul, siguranța și confortul, potrivit psihologilor. De aceea, verdele este culoarea potrivită pentru indicația afirmativă - de a merge - la semafoare. Și lumina verde este ușor de perceput de oameni, de la orice distanță, pentru că ochii noștri au fotoreceptori, bastonașe și conuri, care detectează lumina la diferite lungimi de undă, iar verdele se întâmplă să se încadreze în partea de mijloc, și mai vizibilă, a spectrului luminos.

Citește și: Îl folosești zilnic, dar știi cum a luat naștere cuvântul „OK”, de fapt?

Culoarea galbenă

Semafoarele galbene, care semnalează prudență, avertizează șoferii că semaforul se va schimba în curând de la verde la roșu și, în anumite locuri, și invers. Înainte ca semafoarele galbene să fie introduse, șoferii aveau loc de eroare, iar pietonii își riscau viața încercând să traverseze strada.

Astfel, semaforul tricolor a fost inventat pentru a preveni șoferii care, din lipsă de răbdare, apăsau pedala de accelerație imediat ce semaforul se făcea verde, chiar dacă alte vehicule încă treceau prin intersecție din direcția opusă.

Citește și: Cum a apărut șiretul, obiectul aparent banal cu o istorie surprinzător de lungă

Istoria semafoarelor

Dar care este, totuși, istoria culorilor semafoarelor? Chiar dacă vizibilitatea culorilor pentru șoferi a fost punctul central al semafoarelor de mai bine de un secol, a durat ceva timp până când standardele și practicile s-au normalizat. Cel mai vechi semnal de circulație care folosea lumini roșii și verzi a fost instalat la Londra, în 1868.

Inventatorul, inginerul feroviar J.P. Knight, folosea brațe semaforice în timpul zilei și lămpi cu gaz pentru a ilumina semnalele colorate noaptea. Din păcate, un accident cu gaz la scurt timp după instalare a scos semaforul din uz în Londra până la începutul secolului al XX-lea.

Citește și: Legi ciudate din lume care te vor lăsa fără cuvinte: de la lenjerie intimă obligatorie, la nume aprobate de guvern

În Statele Unite, meritul pentru dezvoltarea primului semafor electric îi este atribuit lui Lester Wire, un polițist din Salt Lake City. Invenția lui Wire din 1912 arăta ca o căsuță pentru păsări, amplasată pe un stâlp și folosea lumini electrice roșii și verzi operate manual de un polițist. Wire nu și-a brevetat invenția. În 1914, primul semnal de trafic electric automat cu două lumini a fost instalat în Cleveland, proiectat și brevetat de James Hoge.

Dacă ai trecut vreodată cu viteză pe culoarea galbenă a semaforului fără să frânezi sau ai frânat brusc în timp ce altcineva trecea pe roșu, probabil înțelegi problemele semaforului cu doar două poziții și culori. Șoferii sunt imprevizibili, iar semafoarele cu roșu și verde nu oferă niciun spațiu de eroare. Ca răspuns, un ofițer de poliție din Detroit, William Potts, a dezvoltat primul semafor în trei culori, pentru a le spune șoferilor că lumina urma să se schimbe.

Potts, la fel ca Wire, nu și-a brevetat invenția, așa că, în 1923, inventatorul Garrett Morgan a brevetat semaforul complet automat, în trei culori, pe care îl cunoaștem astăzi.

Așa că, următoarea dată când stai la semafor, amintește-ți și fii recunoscător că grijile tale în trafic au fost diminuate de apariția unui dispozitiv luminos.

Citește și: De ce se mișcă acele ceasului mereu spre dreapta?