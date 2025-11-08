Îl folosești zilnic, dar știi cum a luat naștere cuvântul „OK”, de fapt?

Cu siguranță îl folosești zilnic în conversații, mesaje sau e-mailuri: „OK”. Dar te-ai întrebat vreodată ce înseamnă cu adevărat și de unde vine? Cuvântul „OK”, care pare atât de banal, are o istorie foarte interesantă.

Când a apărut prima dată „OK”

Originea cuvântului „OK” a fost mult timp un mister și a stârnit numeroase speculații. Unele teorii sugerau că ar proveni de la rangul militar german „Oberst Kommandant”, altele că ar fi legat de orașul portuar haitian Aux Cayes. Se mai considera, de asemenea, că ar fi o prescurtare folosită în telegrafie, „open key”, sau că președintele american Andrew Jackson ar fi adoptat interjecția folosită de tribul Choctaw: „okeh” pentru „așa este” potrivit smithsonianmag.

Abia în anii ’60, Allen Walker Read, lingvist la Universitatea Columbia, a clarificat aceste ipoteze. Studiile sale au demonstrat că „OK” a apărut pentru prima dată tipărit pe 23 martie 1839, într-un articol satiric al ziarului Boston Morning Post.

„Oll Korrect” - cum a început totul

Cuvântul „OK” a luat naștere ca o prescurtare ironică pentru „oll korrect” (adică „all correct”), parte dintr-un trend ciudat al vremii în Boston, SUA, unde presa și editorii se jucau cu prescurtări scrise intenționat greșit, ca formă de umor și satiră. În aceeași perioadă, Boston Morning Post a creat și alte astfel de prescurtări amuzante, precum „SP” pentru „small potatoes” sau „KG” pentru „know go”.

Astfel, „OK” nu a fost niciodată doar o simplă expresie, ci o glumă editorială care, treptat, s-a transformat într-un termen folosit în întreaga lume.

Cum a ajuns „OK” să fie folosit în întreaga lume

Popularitatea lui „OK” a crescut rapid un an mai târziu, în 1840, în timpul campaniei prezidențiale a lui Martin Van Buren, supranumit „Old Kinderhook” după orașul său natal. Susținătorii săi au adoptat sloganul „Vote for OK” și au creat chiar cluburi OK pentru a mobiliza alegătorii. În urma acestei popularizări, termenul s-a răspândit rapid în întreaga Americă și, în cele din urmă, în întreaga lume - ajungând chiar pe Lună, unde astronautul Buzz Aldrin l-a folosit la milioane de kilometri distanță de redacția în care fusese inventat.

Alte teorii și controverse

Unii cercetători susțin că „OK” ar fi avut multiple surse care s-au suprapus în timp, de exemplu expresia scoțiană „och aye” („oh, yes”). Totuși, teoria lui Read rămâne cea mai acceptată și convingătoare explicație a transformării unui simplu joc de cuvinte într-un termen universal.

Când spui „OK”, amintește-ți că folosești o expresie care a început ca o glumă editorială și a călătorit de la ziarele din Boston până pe Lună. Un simplu cuvânt, dar cu o poveste care ne arată că unele lucruri banale din viața de zi cu zi ascund adevărate comori istorice.