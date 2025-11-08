€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:43 08 Noi 2025

Îl folosești zilnic, dar știi cum a luat naștere cuvântul „OK”, de fapt?
Autor: Iulia Horovei

originea cuvantului ok Cuvântul „OK”. Colaj DCNews. Sursa foto: Pixabay
 

Cu siguranță folosești zilnic cuvântul „OK”, dar te-ai întrebat vreodată ce înseamnă cu adevărat și de unde vine?

Cu siguranță îl folosești zilnic în conversații, mesaje sau e-mailuri: „OK”. Dar te-ai întrebat vreodată ce înseamnă cu adevărat și de unde vine? Cuvântul „OK”, care pare atât de banal, are o istorie foarte interesantă.

Când a apărut prima dată „OK”

Originea cuvântului „OK” a fost mult timp un mister și a stârnit numeroase speculații. Unele teorii sugerau că ar proveni de la rangul militar german „Oberst Kommandant”, altele că ar fi legat de orașul portuar haitian Aux Cayes. Se mai considera, de asemenea, că ar fi o prescurtare folosită în telegrafie, „open key”, sau că președintele american Andrew Jackson ar fi adoptat interjecția folosită de tribul Choctaw: „okeh” pentru „așa este” potrivit smithsonianmag.

Abia în anii ’60, Allen Walker Read, lingvist la Universitatea Columbia, a clarificat aceste ipoteze. Studiile sale au demonstrat că „OK” a apărut pentru prima dată tipărit pe 23 martie 1839, într-un articol satiric al ziarului Boston Morning Post.

„Oll Korrect” - cum a început totul

Cuvântul „OK” a luat naștere ca o prescurtare ironică pentru „oll korrect” (adică „all correct”), parte dintr-un trend ciudat al vremii în Boston, SUA, unde presa și editorii se jucau cu prescurtări scrise intenționat greșit, ca formă de umor și satiră. În aceeași perioadă, Boston Morning Post a creat și alte astfel de prescurtări amuzante, precum „SP” pentru „small potatoes” sau „KG” pentru „know go”.

Astfel, „OK” nu a fost niciodată doar o simplă expresie, ci o glumă editorială care, treptat, s-a transformat într-un termen folosit în întreaga lume.

Cum a ajuns „OK” să fie folosit în întreaga lume

Popularitatea lui „OK” a crescut rapid un an mai târziu, în 1840, în timpul campaniei prezidențiale a lui Martin Van Buren, supranumit „Old Kinderhook” după orașul său natal. Susținătorii săi au adoptat sloganul „Vote for OK” și au creat chiar cluburi OK pentru a mobiliza alegătorii. În urma acestei popularizări, termenul s-a răspândit rapid în întreaga Americă și, în cele din urmă, în întreaga lume - ajungând chiar pe Lună, unde astronautul Buzz Aldrin l-a folosit la milioane de kilometri distanță de redacția în care fusese inventat.

Alte teorii și controverse

Unii cercetători susțin că „OK” ar fi avut multiple surse care s-au suprapus în timp, de exemplu expresia scoțiană „och aye” („oh, yes”). Totuși, teoria lui Read rămâne cea mai acceptată și convingătoare explicație a transformării unui simplu joc de cuvinte într-un termen universal.

Când spui „OK”, amintește-ți că folosești o expresie care a început ca o glumă editorială și a călătorit de la ziarele din Boston până pe Lună. Un simplu cuvânt, dar cu o poveste care ne arată că unele lucruri banale din viața de zi cu zi ascund adevărate comori istorice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ok
istorie
semnificatie
curiozitati
lifestyle
cuvinte
cuvant
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
SUA, paralizate de închiderea guvernului federal: peste 5.000 de zboruri anulate și haos pe aeroporturi
Publicat acum 4 minute
Al doilea cel mai mare producător de creveți din lume, în pericol după taxele impuse de Trump
Publicat acum 12 minute
Bribegeanu Alexia (Melek), tânăra care cucerește lumea modei, la Mi-Th Influencer
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Îl folosești zilnic, dar știi cum a luat naștere cuvântul „OK”, de fapt?
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Reapariție „miraculoasă” a lui Serghei Lavrov, după ce a fost dat dispărut
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Noi 2025
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close