Rețeta care îl înnebunea pe Alexandru Rosetti. Florescu: Când a văzut că soția mea a pus usturoi, a zis că nu mănâncă. Și am refăcut preparatul

În podcastul Avangarda cu Ionuț Vulpescu, Gheorghe Florescu, cel mai cunoscut cafegiu din București, a povestit o întâmplare foarte interesantă despre Alexandru Rosetti.

„În legătură cu Alexandru Rosetti, era feblețea mea, sigur! Dar eu mă ocupam în mod special de aprovizionarea dumnealui cu de toate, având în vedere că era criză mare! Și el înființase Casa Scriitorilor, dar mânca acolo numai mâncăruri proaste. Își băteau joc de el. Îi trimitea acasă numai escalop cu ciuperci și chiftele marinate!

Și pe urmă, am zis: „Domnule profesor, dacă vreți, îi pot spune soției mele să vă facă ceva bun!” Și zice: „Poți să îmi să faci și mie o piftie din gâscă?” „Da, domnule, am de la țară!”

Am luat o gâscă și soția mea a gătit-o oltenește, cu usturoi. „Ah, eu nu mănânc usturoi!” Du-o înapoi, ia altă gâscă! Am făcut o piftie fără usturoi. I-a plăcut foarte mult. Aici am cunoscut oameni extraordinari!”, își amintește Gheorghe Florescu.

