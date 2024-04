Vicepreşedintele Turciei, Cevdet Yilmaz, primit de Iohannis - Foto în articol

'Președintele României, Klaus Iohannis, l-a primit vineri, 26 aprilie 2024, pe Vicepreședintele Republicii Turcia, Cevdet Yılmaz, aflat în vizită oficială în România.

Președintele Klaus Iohannis a exprimat, cu prilejul întrevederii, aprecierea pentru substanța și dinamica dialogului politico-diplomatic bilateral, axat pe dezvoltarea continuă a Parteneriatului Strategic România-Turcia, pe toate palierele sale, inclusiv prin inițiativa lansării Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt dintre cele două țări, care va dezvolta formatul reuniunilor comune de guvern și în cadrul căruia vor fi stabilite prioritățile cheie în domeniile strategice de interes comun.

Președintele României și Vicepreședintele Turciei au salutat nivelul excelent al cooperării economice, Turcia fiind principalul partener comercial al țării noastre din afara Uniunii Europene și prima destinație extra-comunitară a exporturilor românești. Președintele Klaus Iohannis a încurajat, în continuare, investițiile turcești și a arătat că oportunitățile oferite de piața din România pot contribui la atingerea potențialului deplin pe acest palier.

În planul cooperării în domeniul securității, Președintele României a exprimat aprecierea pentru contribuția Turciei la consolidarea posturii Aliate de apărare și descurajare pe Flancul Estic al NATO și la Marea Neagră, inclusiv prin participarea la misiuni de Poliție Aeriană Întărită pe teritoriul României. Președintele Klaus Iohannis a salutat, totodată, buna funcționare a Grupului Naval de Deminare în Marea Neagră România - Turcia - Bulgaria, inițiativă care reprezintă un model de cooperare eficientă în regiunea Mării Negre și între statele aliate riverane. De asemenea, Președintele României și Vicepreședintele Turciei au avut un schimb de opinii despre principalele evoluții de interes de pe agenda NATO și la nivel internațional, precum și despre pregătirea rezultatelor Summitului aniversar al NATO de la Washington, D.C.

În ceea ce privește situația îngrijorătoare din Orientul Mijlociu, Președintele Klaus Iohannis a subliniat că trebuie evitată escaladarea violenței, fiind necesară coordonarea eficientă a eforturilor internaționale în vederea avansării către o pace durabilă în regiune, când condițiile o vor permite.

Președintele României a reafirmat sprijinul țării noastre pentru consolidarea cooperării UE-Turcia și a salutat eforturile pe care Turcia le întreprinde pentru găzduirea unui număr mare de refugiați, exprimând sprijinul pentru continuarea cooperării în materie dintre UE și Turcia.', conform unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Foto

Very good discussion today with Türkiye VP @_cevdetyilmaz on concrete ways for further boosting our excellent economic cooperation & connectivity, within our #StrategicPartnership ????????????????. Underlined the strategic importance of the #BlackSea & our efficient cooperation within #NATO. pic.twitter.com/8UBo3Rae8x