Ciolacu mai are nevoie de 70.000 de voturi. „Dacă ieșiți președinte, să faceți room tour la Cotroceni, vă rog!” / video

Marcel Ciolacu, premierul României, continuă să surprindă publicul pe Tik Tok. Cel mai recent clip postat îl arată pe acesta sincronizându-se cu melodia lui Nicolae Guță, „Am greșit și eu, dar cine nu greșește”. Dar adevărata bombă a venit în descrierea clipului: Marcel Ciolacu a promis că, dacă ajunge la 200.000 de urmăritori, va realiza un videoclip de tip „Get ready with me” (#GRWM). Aceasta presupune să ne arate procesul său zilnic de pregătire – de la stilizarea părului și alegerea ținutei, până la povești informale despre viața sa de premier. În acest moment, mai are nevoie de 70.000 de... voturi, adică urmăritori pe Tik Tok, pentru a face „Get ready with me” (#GRWM).

Comentariile internauților? Pe cât de savuroase, pe atât de variate:

„Hai cu GRWM, politician edition!” a scris un utilizator entuziasmat.



„Marcelino vrea să facă GRWM ajutoooor!” a exclamat altul.



Un alt internaut, cu simț practic, a cerut: „Dacă ieșiți președinte, să faceți room tour la Cotroceni, vă rog!”

(Rămâne de văzut dacă Marcel Ciolacu va fi candidatul PSD la prezidențiale în 2025).

Dar reacțiile nu s-au oprit aici. Mulți au recunoscut că, deși inițial sceptici, au cedat șarmului premierului pe TikTok:



„Domnu’ Ciolacu, e prea de tot, deja mă forțați să vă dau follow pentru acel GRWM!”



„Să mă ierte Dumnezeu, da’ v-am dat follow.”



„Nu te potolești, Marcele!”

Desigur, unii i-au sugerat chiar idei noi de conținut:



„Domn’ Ciolacu, la 200.000 poate faceți și un Giveaway!”



„Vrem skincare, domnu’ Ciolacu!”



„Faceți trendul bam bam, vă rugăm!”

Nu doar că Marcel Ciolacu se apropie cu pași repezi de statutul de influencer de top al României... în politică, dar mulți dintre urmăritori recunosc că l-au redescoperit într-o lumină pozitivă:



„Vrem sau nu să recunoaștem, el e marele câștigător din alegerile de anul ăsta.”



„Domnul Ciolacu, faceți o schimbare în țara asta în bine, altfel veți primi cartonașul roșu! Eu încă mai am speranță!”

În timp ce adversarii politici stau și analizează, Marcel Ciolacu își face strategia pe Tik Tok. Dacă acest „Get ready with me” va include și discuții despre buget sau politici publice, rămâne de văzut, dar un lucru e cert: politica românească nu a fost niciodată mai virală!

