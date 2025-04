De ce a trimis premierul Ciolacu doi emisari în SUA, la Mar-a-Lago. Bogdan Chirieac: Nu mai putem aștepta

Citește și - Ciolacu, anunțul zilei despre emisarii trimiși în SUA ca să-l îmbuneze pe Trump

De ce premierul a găsit această soluție? Ambasadorul român la Washington și ministrul de Externe se pare că nu au fost incluși în soluția găsită. Mai mult, premierul Marcel Ciolacu nu a spus și cine sunt cei doi emisari, oferind detalii vagi despre ei.

De ce a ajuns Ciolacu la o astfel de soluție

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit, la Realitatea PLUS, în acest context, afirmând de ce, în opinia sa, premierul Marcel Ciolacu a ajuns la această soluție și ce ar trebui să discute, în primul rând, cei doi emisari.

"Este o măsură neortodoxă a premierului Marcel Ciolacu. În opinia mea, este cauzată, în principal, că nu are încredere nici în ambasadorul României la Washington, nici în ministrul de Externe. Prin urmare, a folosit această metodă, pentru că nu mai putem aștepta. Reintroducerea vizelor pentru România a fost și este o lovitură țintită, targetată spre România. Dacă taxele vamale lovesc în toată lumea, deci nu avea ceva în special cu România, dar chestiunea cu vizele a fost targetată către noi. Am așteptat 35 de ani ca să ridicăm vizele spre SUA, dar le-au introdus, din nou, după ce administrația Biden le-a eliminat în luna noiembrie 2024. În consecință, trebuie făcut ceva, din toate punctele de vedere, în relația României cu Statele Unite ale Americii. Mai mult, cred că, înainte de vize și de orice, emisarii români trebuie să lămurească faptul că alegerile din România, din luna mai, sunt libere și corecte. Dacă Statele Unite nu le recunosc, sunt degeaba alegerile", a spus Bogdan Chirieac.

Întrebat dacă nu cumva este un mesaj de neputință al premierului, care nu îi schimbă pe ambasadorul la Washington și nici pe ministrul de Externe, însă trimite niște emisari speciali, Bogdan Chirieac a răspuns:

"Premierul nu s-a înțeles cu președintele interimar Ilie Bolojan. Și, atunci, ce să facă? Să pună în pericol existența Coaliției? Nu, ci a încercat să găsească această soluție. Dânsul a cerut și schimbarea ministrului de Externe, nu cred că era o idee bună schimbarea ministrului de Externe Emil Hurezeanu, dar domnul prim-ministru este cel care are decizia. Și s-a opus schimbării domnul Ilie Bolojan. Astfel, premierul încearcă să găsească o cale, orice cale este bună! Orice cale este bună, ca să deschizi dialogul cu Administrația Trump. Altfel, dacă vom continua în felul acesta, ne vom trezi că, Doamne, ferește, americanii se gândesc să își retragă militarii de pe teritoriul României".

De ce nu sunt cunoscute numele emisarilor trimiși în SUA de Ciolacu

Întrebat de ce nu le știm numele emisarilor, de ce sunt ținute la secret, Bogdan Chirieac a afirmat:

"Nu înțeleg de ce, am vrea să îi cunoaștem și noi. Sigur că era bine dacă era și mandatul public, dar face parte din strategia premierului Marcel CIolacu. Cred, din tot sufletul, că s-a consultat cu Beniamin Netanyahu, cel care îl apreciază foarte mult, pentru că a fost primul lider european care l-a vizitat după momentul 7 octombrie. Netanyahu este acum într-o vizită de 4 zile în Ungaria, mi-ar fi plăcut să vină în România, mai ales că noi avem rădăcini etnico-culturale profunde cu Israelul. Am văzut că Ungaria se retrage din Curtea Penală Internațională, fiindcă Netanyahu are un mandat de arestare aberant, ca să îl poată găzdui.

Menționez că, în acest moment, Israelul are un lobby foarte bun la Casa Albă și premierul Netanyahu. Sper că s-a consultat cu el în această privință. Acum, în Europa, Marea Britanie mai are relație specială cu Statele Unite. În rest, din nefericire, niciun alt stat nu are", a spus Bogdan Chirieac.

Ce se întâmplă cu taxele vamale impuse de Administrația Trump

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut câteva remarci și despre taxele vamale anunțate de Donald Trump.

"În privința taxelor, ele sunt aplicate de Trump Uniunii Europene, nu României. Nu se poate face opinie separată că lăsăm taxele pentru Uniunea Europeană și le ridicăm pentru România. Ursula von der Leyen a spus că, până la sfârșitul lunii aprilie, va aplica măsurile de retorsiune Statelor Unite. Deși, aici, cred că trebuie să îl luăm în seamă pe Mario Draghi, care a spus acum că problema nu este America, ci Europa. Taxele pe care Europa și le pune sieși sunt mult mai mari decât ce a pus Trump Europei, în cazul de față.

Și a mai spus ceva Draghi. Nu este normal ca o mașină importată în Europa, fabricată în America, să aibă taxe 10%. Și aceeași mașină fabricată în Germania și exportată în Statele Unite să aibă taxe de 2,5%. Cred că trebuie să privim, din mai multe puncte de vedere, ceea ce a hotărât Administrația Trump. Sigur că este o politică globală aplicată și Uniunii Europene, și Chinei. Am văzut că încă nu Rusiei", a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Vezi și - Schema lui Trump cu taxele vamale, dezvăluită de Lutnick. Ce vrea, de fapt, să facă președintele american

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News