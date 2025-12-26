Nenorocire în SUA după ce au crescut prețurile la băcănie cu 2%. Val Vâlcu: În România, probabil că ne place. Nu există acțiune reală

Anul 2026 nu va fi unul ușor pentru proprietarii de locuințe. Impozitul pe proprietate se va dubla de anul viitor, după ce proiectul de lege asumat de către Ilie Bolojan în Parlament a trecut de testul CCR. Acum, legea se află la promulgare la președintele României. Pentru o garsonieră de 40 de metri pătrați, impozitul va ajunge la 360 de lei de la 1 ianuarie 2026. Pentru un apartament de două camere, de până în 65 de metri pătrați, impozitul va ajunge la peste 500 de lei. Totodată, pentru un apartament de trei camere, de aproximativ 80 de metri pătrați, impozitul va ajunge la peste 720 de lei. Experții spun că sunt români care nu vor face față acestor majorări, de exemplu pensionarii care locuiesc în zone centrale din Capitală.

Nici pentru șoferi nu se anunță un an bun, deoarece taxele pentru mașini cresc și ele substanțial. Pentru o mașină Euro 6, cu o capacitate cilindrică de 2 litri, impozitul va ajunge la 250 de lei de la 1 ianuarie. Pentru o mașină Euro 4, cu o capacitate cilindrică de 1,5 litri, impozitul va ajunge la 150 de lei de anul viitor, de la 80 de lei în prezent. De asemenea, pentru o mașină Euro 3, cu o capacitate cilindrică de 2,5 litri, impozitul va ajunge la 1.200 de lei. Cu privire la impozitul pe mașini, unele primării spun că nu au baze de date pentru a calcula acest impozit și că nu au suficient timp până la 1 ianuarie să facă toate calculele necesare. Pe lângă asta, încă o noutate: din 2026 se introduce un impozit standard pentru autovehiculele electrice, în cuantum de 40 de lei pe an. Autoturismele de lux a căror valoare depășește 375.000 de lei vor fi taxate suplimentar cu 0,9% pe diferența dintre prețul de achiziție și plafon. Până acum ceva timp, Ilie Bolojan era prezentat ca un salvator, un om excepțional în administrație, care vine de la Oradea la București să facă ordine, reforme și comasări de instituții. Ne amintim și că, în campania prezidențială, mai mulți candidați „defilau” politic cu ideea că „îl voi pune pe Bolojan premier când ajung la Cotroceni”, iar acum, după un an de măsuri guvernamentale, din ce în ce mai mulți români sunt nemulțumiți și își doresc un nou executiv. Jurnalistul Val Vâlcu a abordat subiectul într-o emisiune la România TV, punctând o problemă recurentă în societatea românească. Nemulțumirea, deși se strânge și este cât se poate de efervescentă, nu se concretizează niciodată în acțiuni clare, vizibile, efective.

"Nimeni nu are nicio reacție reală"

„În 2004, deci acum 21 de ani, Adrian Năstase a trecut prin Parlament legea pentru privatizarea Petrom. La fel ca și atunci, societatea este foarte nemulțumită, dar nu există o acțiune reală, în definitiv. Nimeni nu are nicio reacție reală. Se discută și se semnează pe ascuns chestiunea cu redevențele și altele. Le place, probabil, românilor, în ciuda a ceea ce spun. Am văzut în presa americană, astăzi, că au crescut prețurile la bunurile de consum, de băcănie, cu 2,6% și că este nenorocire. Dacă ar fi crescut cu 4%, cădea Trump, spuneau ei, în contextul în care urmează niște alegeri importante acum pentru republicani, la jumătatea mandatului. La noi, 10% a fost doar inflația. Nu mai punem și altele.

”Nu ia 5.000 de euro pe lună, ci 4.700 de euro. Nu poate dormi noaptea de grijă, vă dați seama?”

În același timp, unii trăiesc într-o Românie paralelă față de cea de zi cu zi și nu simt ce se întâmplă. Ar trebui să se înceteze cu dezinformările că unii trăiesc pe picior mare cu pensiile speciale. Ne-a spus chiar de la Cotroceni un pensionar special că nu ia 5.000 de euro pe lună, ci 4.700 de euro. Nu poate dormi noaptea de grijă, vă dați seama? Nu a ieșit la 47 de ani, ci la 49 sau la 51 de ani. Să ținem cont și de lucrurile acestea, totuși. E bătrân de acum. La noi, cumva, cel sărac îl finanțează pe cel bogat și nu invers. Eu nu știu de ce ne plângem și, cumva, facem mereu alegerile greșite. Unii spun că o să fie alegeri anticipate, iar alții nu. Să vedem ce se va alege și ce drum se va urma. Cum vor face față oamenii în 2026? Asta e o întrebare. În 2026 trebuia să funcționeze deja treaba la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, reactorul 3. A intrat reactorul 1 în reparații, în mentenanță, dar aveai reactorul 3 și salvai 10% din producție. Nu știu cum va fi și cu liberalizarea prețului la gaze și restul de probleme care vor urma”, a remarcat jurnalistul Val Vâlcu.

