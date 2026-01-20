Deficitul României din 2025, mai mic cu 15 miliarde decât estimările. A. Caramitru: E ireal! Toți care au urlat că e invers să tacă frumos

Deficitul cash al României, la un procent ireal, spune A. Caramitru

”E aproape incredibil de bine. Deficitul cash al statului anul trecut nu a fost 8.4%, ci 7.6%. Adică mai mic cu 15 miliarde decât ultimate estimări. Ca să înțelegem - înainte de alegeri meargeam pe o traiectorie spre 10+%. Adică faliment complet, total. Deja 8.4% părea imposibil. Să scoți 7.6% e ireal - FĂRĂ recesiune mare economică, și în ciuda tuturor blocajelor brutale.

Ce urmează dacă urmăm acest drum

Asta înseamnă că - dacă - DACĂ - nu o iau razna complet ăștia cu instabilitatea politică - ajungem la sub 6% anul ăsta (vezi mai jos anunțul ministrului de Finanțe în acest sens n.r.), poate chiar 5%. Adică dobânzi mai mici și relansare economică și risc mai mic de colaps.

Ar fi cazul ca toți care au urlat că e invers să tacă frumos. Nu poți fi “economist” și să minți pe cifre, să spui că totul e invers doar pentru că politic dă bine pentru tine. E jalnic.

PS: dacă îi apucă spumele și dau jos Guvernul - îi vor calma piețele financiare în fix, dar fix 4 zile. După primul tur, când a luat jorjel 40%, a ieșit așa de mare nenorocire că BNR și băncile au intrat în stare de criză totală.

BNR a ars 1 miliard de euri pe zi să mențină cursul. Banii ieșeau nu intrau, volume enorme. În ziua a patra tot sistemul s-a prins că intrăm în colaps complet și toți s-au aliniat să îl susțină pe Nicușor Dan în turul 2. Se pare că au uitat partea aia a filmului. Care se va repeta dacă o iau razna” a scris analistul Andrei Caramitru pe Facebook.

Reacția lui Andrei Caramitru vine după ce profit.ro a publicat informația că deficitul bugetar pentru anul 2025 a fost calculat la un nivel semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul la rectificarea bugetară. Deficitul cash este de 7,7% din PIB, după cum a confirmat astăzi ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, dață de ținta oficială de 8,4% din PIB.

Ținta de deficit pentru 2026, 6%

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat, în conferință de presă, că deficitul bugetar pe anul 2026 este spre 6%.

”În privinţa ţintei de deficit, aşa cum am discutat la fiecare rectificare în parte, aceasta este spre 6%, este în discuţie şi pe parcursul elaborării bugetului şi după ce continuăm şi închidem toate discuţiile, cu coordonatorii, dar şi cu comisia, vom avea o ţintă de deficit finală, dar ea va fi în liniile anunţate anterior”, a precizat Nazare.