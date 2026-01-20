€ 5.0929
DCNews Politica Deficitul României din 2025, mai mic cu 15 miliarde decât estimările. A. Caramitru: E ireal! Toți care au urlat că e invers să tacă frumos
Data actualizării: 17:18 20 Ian 2026 | Data publicării: 16:48 20 Ian 2026

Deficitul României din 2025, mai mic cu 15 miliarde decât estimările. A. Caramitru: E ireal! Toți care au urlat că e invers să tacă frumos
Autor: Roxana Neagu

ministri guvern bolojan Guvernul Bolojan

Analistul Andrei Caramitru a comentat deficitul cash al României, mai mic cu 15 miliarde decât ultima prognoză.

Deficitul cash al României, la un procent ireal, spune A. Caramitru

”E aproape incredibil de bine. Deficitul cash al statului anul trecut nu a fost 8.4%, ci 7.6%. Adică mai mic cu 15 miliarde decât ultimate estimări. Ca să înțelegem - înainte de alegeri meargeam pe o traiectorie spre 10+%. Adică faliment complet, total. Deja 8.4% părea imposibil. Să scoți 7.6% e ireal - FĂRĂ recesiune mare economică, și în ciuda tuturor blocajelor brutale. 

Ce urmează dacă urmăm acest drum

Asta înseamnă că - dacă - DACĂ - nu o iau razna complet ăștia cu instabilitatea politică - ajungem la sub 6% anul ăsta (vezi mai jos anunțul ministrului de Finanțe în acest sens n.r.), poate chiar 5%. Adică dobânzi mai mici și relansare economică și risc mai mic de colaps.

Ar fi cazul ca toți care au urlat că e invers să tacă frumos. Nu poți fi “economist” și să minți pe cifre, să spui că totul e invers doar pentru că politic dă bine pentru tine. E jalnic.

PS: dacă îi apucă spumele și dau jos Guvernul - îi vor calma piețele financiare în fix, dar fix 4 zile. După primul tur, când a luat jorjel 40%, a ieșit așa de mare nenorocire că BNR și băncile au intrat în stare de criză totală.

BNR a ars 1 miliard de euri pe zi să mențină cursul. Banii ieșeau nu intrau, volume enorme. În ziua a patra tot sistemul s-a prins că intrăm în colaps complet și toți s-au aliniat să îl susțină pe Nicușor Dan în turul 2. Se pare că au uitat partea aia a filmului. Care se va repeta dacă o iau razna” a scris analistul Andrei Caramitru pe Facebook. 

Reacția lui Andrei Caramitru vine după ce profit.ro a publicat informația că deficitul bugetar pentru anul 2025 a fost calculat la un nivel semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul la rectificarea bugetară. Deficitul cash este de 7,7% din PIB, după cum a confirmat astăzi ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, dață de ținta oficială de 8,4% din PIB

Ținta de deficit pentru 2026, 6%

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat, în conferință de presă, că deficitul bugetar pe anul 2026 este spre 6%. 

”În privinţa ţintei de deficit, aşa cum am discutat la fiecare rectificare în parte, aceasta este spre 6%, este în discuţie şi pe parcursul elaborării bugetului şi după ce continuăm şi închidem toate discuţiile, cu coordonatorii, dar şi cu comisia, vom avea o ţintă de deficit finală, dar ea va fi în liniile anunţate anterior”, a precizat Nazare.

acest articol reprezintă o opinie
guvern
alexandru nazare
andrei caramitru
finante
deficit bugetar
romania
