DCNews Stiri Ciucu, eșec pe linie în ședința CGMB. PSD și PUSL și-au unit forțele
Data actualizării: 14:20 29 Ian 2026 | Data publicării: 07:16 29 Ian 2026

Ciucu, eșec pe linie în ședința CGMB. PSD și PUSL și-au unit forțele
Autor: Roxana Neagu

Premierul Ilie Bolojan si primarul Ciprian Ciucu Inquam Photos / Codrin Unici / Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan

Se anunță o ședință cu scântei a Consiliului General al Municipiului București. Deciziile de astăzi ar urma să fie luate cu susținerea Guvernului Bolojan.

UPDATE: Reprezentaţii Partidului Social Democrat şi Partidului Umanist Social Liberal au format un grup comun în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

UPDATE:  Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul în baza căruia preţul unei călătorii metropolitane urma să crească de la 3 lei la 5 lei.

Propunerea a întrunit 23 de voturi ”pentru”, 22 de abţineri şi 5 voturi ”împotrivă”.

UPDATE: Consiliul General al Capitalei a respins, joi, cu 24 de voturi "pentru" şi 29 de abţineri, proiectul care prevedea achiziţionarea de servicii de audit extern în vederea efectuării unei analize de diagnostic pentru evaluarea situaţiei financiare, operaţionale şi manageriale a STB şi a Companiei Municipale Termoenergetica.

Conform referatului de aprobare, ambele entităţi au acumulat datorii foarte mari către furnizori şi către statul român, datorii care "grevează bugetele celor două societăţi şi periclitează asigurarea continuităţii" prestării celor două servicii publice.

UPDATE: Consiliul General al Capitalei a respins, joi, încetarea activităţii Centrului Expo Arte, a Centrului pentru Tineret şi a Centrului Cultural Lumina.

Proiectele au întrunit doar 22 de voturi favorabile.

În schimb, CGMB a aprobat încetarea activităţii Centrului pentru Seniori, precum şi lichidarea Companiei Municipale Imobiliara Bucureşti.

Citește și: Acuzații de sabotaj în ședința CGMB, pe desființarea Centrului Lumina. Ciprian Ciucu spune că e o instituție cu dedicație. ”Precedent periculos”

Consilierii municipali se întrunesc în şedinţă joi, de la ora 10:00. Pe ordinea de zi, figurează proiecte care vizează majorarea preţului la călătoriile cu STB. Se vor desființa patru instituţii şi va fi dizolvată o companie municipală. 

Ședință CGMB. Iată ordinea de zi: 

  • RESPINSĂ. Preţul unei călătorii metropolitane urmează să crească de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa CGMB.

Sunt prevăzute următoarele tarife:

  • două călătorii - 10 lei
  • zece călătorii - 40 de lei
  • abonament/24 ore - 14 lei
  • abonament/72 ore - 30 de lei
  • abonament/7 zile - 45 de lei
  • abonament/1 lună - 100 de lei
  • abonament redus 50%/1 lună - 50 de lei
  • abonament/ 6 luni - 500 de lei
  • abonament/12 luni - 900 de lei
  • călătorie la tarif special - supra-taxa - 200 de lei.

Daniel Băluță, președintele PSD București, se opune creșterii tarifelor STB și concedierilor anunțate de Primarul General: ”Condamn cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune și de soluții de care Primarul General dă dovadă cu fiecare zi ce trece. Într-o perioadă în care costul vieții a crescut foarte mult, aproape insuportabil pentru persoanele vulnerabile și pentru oamenii care au reală nevoie de ajutor, scumpirea tarifelor pentru transportul în comun sau lăsarea fără loc de muncă a oamenilor care lucrează în instituțiile publice din subordinea PMB sunt măsuri care trădează disperare, lipsă de soluții și o mare nedreptate la adresa oamenilor.... Vezi aici mai mult

În urmă cu o zi, primarul general Ciprian Ciucu a fost la Guvern, dar și primarii, viceprimarii și reprezentanții celor șase sectoare ale Capitalei, alături de reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Scopul reuniunii a fost exclusiv realizarea unei sinteze privind situațiile financiare ale Primăriei Generale și ale sectoarelor, prezentarea punctelor de vedere referitoare la necesarul de finanțare, precum și modul de repartizare a veniturilor din impozitul pe venit și a mecanismelor de echilibrare din TVA, arată comunicatul Guvernului. 

”Căutăm soluții pentru ca Bucureștiul să beneficieze de finanțarea necesară dezvoltării și să ne asigurăm că avem un buget național echilibrat prin continuarea consolidării fiscal-bugetare. Astăzi am realizat un tablou de bord privind situația la nivelul Capitalei, am stabilit ca discuțiile în acest format să continue săptămâna viitoare, cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, pe baza propunerilor concrete venite din partea PMB și a celor șase sectoare. Totodată, grupul de lucru la nivelul coaliției de guvernare va continua consultările pentru pregătirea bugetului pentru 2026, iar deciziile privind repartizarea impozitelor și echilibrarea bugetelor locale vor fi luate după realizarea analizelor necesare și un dialog cu structurile asociative ale autorităților publice locale”, a transmis după ședință vicepremierul Tánczos Barna.

Rămâne de văzut dacă, odată luată decizia de astăzi (dacă va fi adoptată ca atare), vor mai fi ”scântei” între cei doi primari sau dacă ele s-au stins în ședința de la Guvern, de miercuri. Amintim, în acest context, relația bună dintre Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan, dar și susținerea primită de Ciprian Ciucu de la premier în campania pentru București. 

Alte decizii ale Consiliului General al Capitalei

Audit la STB și Termoenergetica - RESPINS

  • Consilierii municipali vor dezbate şi un proiect care prevede achiziţionarea de servicii de audit extern în vederea efectuării unei analize diagnostic pentru evaluarea situaţiei financiare, operaţionale şi manageriale a STB şi Termoenergetica.

Conform referatului de aprobare, ambele entităţi au acumulat datorii foarte mari către furnizori şi către stat, datorii care "grevează bugetele celor două societăţi şi periclitează asigurarea continuităţii" prestării celor două servicii publice.

Patru instituții se închid, o compania va fi dizolvată - RESPINS parțial

  • Un număr de patru instituţii urmează să îşi înceteze activitatea, iar o companie municipală va fi fi dizolvată. Este vorba despre Centrul Expo Arte, Centrul pentru Seniori, Centrul pentru Tineret, Centrul Cultural Lumina şi Compania Municipală Imobiliară. Cele patru instituţii îşi încetează activitatea şi se desfiinţează ca persoană juridică, iar activitatea şi personalul vor fi transferate la alte instituţii din subordinea municipalităţii.

Proiecte inițiate de partide

  • Spaţiul public situat la intersecţia Străzii Ion Coravu cu Aleea Pan Halippa şi cu Strada Tony Bulandra urmează să fie denumit Piaţa Ilie Ilaşcu. Proiectul de hotărâre este iniţiat de consilierii municipali de la PMP.
  • Un proiect iniţiat de consilierii municipali USR Nicorel Nicorescu şi Naomi Reniuţ prevede încheierea unui protocol între Municipiul Bucureşti, Guvern, Camera Deputaţilor, Senat, Academia Română, Metrorex şi Patriarhia Română pentru realizarea în parteneriat a unui proiect de regenerare urbană în zona Dealul Arsenalului - Uranus.

Zona este delimitată de Academia Română, Catedrala Naţională, Palatul Parlamentului, Piaţa Constituţiei şi Parcul Izvor. Protocolul de asociere prevede stabilirea cadrului general de colaborare şi cooperare pentru pregătirea şi realizarea în parteneriat a proiectului de regenerare urbană.

  • Pe ordinea de zi suplimentară ar putea fi introdus un proiect în baza căruia Capitala va candida pentru a găzdui Forumul Oraşelor (Cities Forum) în anul 2027. Potrivit documentului, primarul general va fi împuternicit să depună, în numele Municipiului Bucureşti, dosarul de candidatură pentru desemnarea oraşului drept gazdă a evenimentului.

Crește prețul biletului la Zoo, dar și la teatre și muzeu

  • Preţul biletului pentru vizitarea Grădinii Zoologice ar urma să crească de la 15 la 20 de lei. De asemenea, vor fi supuse votului proiecte care vizează creşterea tarifelor practicate de Teatrul 'Ion Creangă', Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Teatrul 'I. C. Nottara'. Pe de altă parte, familiile cu minimum trei copii urmează să beneficieze de o reducere de 50% din preţul integral al biletelor la Teatrul "Ţăndărică".

Autorizații pentru taxi

  • Primăria Capitalei va declanşa patru proceduri succesive de atribuire, la intervale de câte trei luni, pentru un număr total de 1.000 de autorizaţii taxi disponibilizate, dintre care 80 vor fi alocate pentru autovehicule adaptate transportului persoanelor cu dizabilităţi, prevede o altă propunere de pe ordinea de zi.

guvern
primaria generala
bucuresti
bilet stb
scumpire bilet stb
ciprian ciucu
primar
Daniel Băluță
stb
psd
pnl
