Iranul lansează noi atacuri asupra bazelor aeriene americane din Orientul Mijlociu

Comandantul forţei navale a Gardienilor Revoluţie din Iran, generalul Alireza Tangsiri, a afirmat sâmbătă că forţele sale au atacat în mai multe valuri consecutive "ţinte cheie" în trei baze aeriene americane situate în Emiratele Arabe Unite, Bahrain şi Qatar, informează EFE.

Printre obiectivele atinse se numără baza aeriană Al Zafra (EAU), baza aeriană Sheij Isa (Bahrain) şi baza aeriană Al Udeid (Qatar), unde radare Patriot, turnuri de control, hangare de avioane, rampe centrale şi depozite de combustibil "au fost cuprinse de flăcări", a detaliat Tangsiri pe reţeaua socială X.

Iranul a dat asigurări sâmbătă că va distruge "toată infrastructura petrolieră, economică şi energetică legată de Statele Unite" în Orientul Mijlociu dacă va avea loc un atac împotriva propriilor sale facilităţi energetice, după atacul american asupra insulei iraniene Kharg, unde este stocat 90% din petrolul pe care ţara îl exportă în lume.

După acest atac, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că bombardamentul a fost direcţionat împotriva ţintelor militare şi că a optat pentru "a nu distruge infrastructura petrolieră a insulei", o decizie pe care ar putea să o reconsidere dacă orice blocaj în Golful Persic persistă.

Kharg, situat la 25 de kilometri de coasta iraniană, este descris ca un punct vital pentru Iran deoarece pe insulă se află principalul terminal petrolier a ţării şi este cel mai mare punct de încărcare a ţiţeiului pentru navele petroliere.

Iranul consideră că are un "drept legitim" să îşi apere teritoriul prin lovirea siturilor de lansare a rachetelor americane în "porturi, docuri şi ascunzători" din Emiratele Arabe Unite, a declarat un purtător de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei citat de agenţia de ştiri Fars, transmite dpa.

De asemenea, ar putea fi vizate trupele americane staţionate în oraşe, a adăugat el, îndemnând locuitorii din apropierea potenţialelor ţinte să caute locuri unde pot fi în siguranţă.

EAU este unul din cele mai puternic vizate ţinte din Golf în conflictul care implică Iranul.

Autorităţile din emiratul Fujairah au declarat că apărarea aeriană a interceptat o dronă sâmbătă. Resturile căzute au provocat un incendiu, dar nu au fost raportate victime, transmite dpa, conform Agerpres.

