DCNews Stiri Un nou indicator rutier, pe șoselele din Europa. Val de amenzi din cauza faptului că șoferii nu știu ce semnifică
Data actualizării: 18:07 14 Mar 2026 | Data publicării: 18:07 14 Mar 2026

Autor: Doinița Manic

imagine cu un nou semn rutier Noul indicator rutier le dă mari bătăi de cap șoferilor. Foto: imagine generată cu AI

Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor.

Un nou indicator rutier apare din ce în ce mai des pe drumurile europene, dar mulți șoferi încă nu sunt familiarizați cu semnificația sa sau cu regulile de utilizare a benzii cu care este asociat. Este vorba despre un romb alb, un simbol care identifică benzile dedicate vehiculelor cu grad ridicat de ocupare (HOV). Acest indicator este folosit de mult timp în Statele Unite și Canada, în timp ce versiunea cu fundal albastru este o variantă nouă care se răspândește rapid pe drumurile europene, scrie Corriere della Sera.

Ce reprezintă, de fapt, acest nou indicator rutier

Indicatorul indică o bandă rezervată - adesea cea din stânga - pe care nu toate vehiculele au voie să o utilizeze. Doar anumite categorii de vehicule au voie să o folosească, în special cele care transportă mai mulți pasageri. Aceste vehicule includ, în general, mașini cu cel puțin doi ocupanți (șoferul și cel puțin un pasager), dar includ și transportul public, taxiuri, vehicule electrice sau cu emisii ultra-scăzute - adesea identificate prin autocolante ecologice - și vehicule care transportă persoane cu mobilitate redusă.

Când indicatorul nu este instalat permanent, ci apare pe un panou luminos, banda devine rezervată doar atunci când dispozitivul este activat. Ca și în cazul altor restricții de trafic, vehiculele de urgență și forțele de ordine sunt, în mod firesc, exceptate de la interdicție. În unele cazuri, indicatorul este însoțit de informații suplimentare care clarifică utilizarea sa, cum ar fi intervalele orare în care banda este rezervată sau numărul minim de pasageri necesar pentru a o utiliza (de exemplu, 2+ sau 3+ pasageri la bord).

Acest nou indicator rutier poate fi îbtâlnit de șoferi în țări precum Franța, Germania și Spania

Acest tip de semnalizare este în prezent deosebit de răspândit în Franța, unde a fost introdus inițial de probă. În ultimele luni, sistemul s-a extins și în alte țări europene, inclusiv în Germania și Spania. În Spania, autoritățile își intensifică campaniile de informare adresate șoferilor, parțial datorită numărului și cuantumului ridicat al amenzilor înregistrate. În timp ce în Franța, utilizarea necorespunzătoare a benzilor de circulație poate costa până la 135 de euro, în Spania amenda poate ajunge la 200 de euro. 

În Italia, aceste indicatoare nu sunt încă obligatorii conform Codului Rutier, dar introducerea lor nu este exclusă în viitor. Benzile HOV, de fapt, sunt considerate un instrument util pentru reducerea congestiei traficului în orele de vârf și limitarea poluării urbane, încurajând utilizarea în comun a mașinilor între mai mulți pasageri sau utilizarea vehiculelor cu emisii reduse.

