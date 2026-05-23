Grupul Vulcan. Cine sunt sabotorii din Berlin care au provocat un blackout de 5 zile și apoi au spus că au greșit momentul

Sebastian Brandt, tehnicianul-șef al spitalului Immanuel din cartierul Wannsee din Berlin, și-a dat seama că ceva nu este în regulă imediat ce a deschis fereastra locuinței sale și a simțit miros de motorină, relatează The Guardian. Era 3 ianuarie, o sâmbătă dimineață geroasă, iar, din fericire, spitalul de vizavi avea relativ puțini pacienți în acel weekend de după sărbători. Privind afară, fumul de motorină i-a arătat că generatorul de urgență, o mașinărie uriașă, zgomotoasă și veche de decenii din subsol, a pornit. Asta însemna că spitalul nu mai primea curent din rețea. Și asta însemna că Brandt nu va avea un weekend liniștit.

Deși un generator de urgență menține funcționarea unui spital, are limitele sale. Intervențiile chirurgicale trebuie anulate, iar deși generatoarele sunt testate regulat, nimeni nu poate ști sigur ce se întâmplă atunci când funcționează zile întregi fără oprire. Rezervorul generatorului de la spitalul Immanuel conținea aproximativ 3.000 de litri de motorină, iar Brandt calculase că acesta consuma circa 550 de litri pe zi. Când operatorul rețelei a informat spitalul că pana de curent ar putea dura până la sfârșitul săptămânii următoare, Brandt a fost trimis rapid să aducă motorină de la cea mai apropiată benzinărie care mai avea alimentare din rețea.

Ceea ce Brandt nu știa, și ceea ce i-ar fi înrăutățit și mai mult starea de spirit, era că spitalul său a fost deconectat din cauza faptului că, cu câteva ore mai devreme, în jurul orei 6 dimineața, la aproximativ 12 km distanță, cineva incendiase cinci cabluri de înaltă tensiune fixate sub un pod deasupra canalului Teltow, o cale navigabilă lungă care traversează partea de sud a capitalei germane. Aproape toate cele 22.400 de mile de cabluri electrice ale Berlinului sunt îngropate sub pământ, dar există puncte vulnerabile, mai ales la traversările peste apă. Aceste cinci cabluri, fiecare cu grosimea de 10 cm, veneau de la o centrală pe gaz natural și alimentau aproximativ 45.000 de locuințe, 2.200 de afaceri și patru spitale. O fotografie publicată mai târziu în acea zi de Stromnetz Berlin, operatorul de rețea deținut de oraș, le arăta cum ardeau intens în timp ce atârnau deasupra unui morman de resturi în flăcări.

Deși alimentarea a fost restabilită pentru 10.000 de locuințe până a doua zi, alte 35.000 au rămas fără electricitate încă cinci zile. Cine a făcut acest lucru provocase cea mai lungă pană de curent pe care Berlinul a văzut-o de la Al Doilea Război Mondial încoace.

„Cred că cei care au făcut asta nu au anticipat complet ce se va întâmpla. Asta nu a lovit sistemul, a lovit oameni obișnuiți”, spune Brandt pentru sursa citată.

La câțiva kilometri de Immanuel, atacul i-a creat probleme și lui Michael Schmidt, directorul spitalului Hubertus. Acesta era un spital mult mai mare, iar în acea dimineață erau programate mai multe operații.

„A fost bine că s-a întâmplat înainte de ora 8 dimineața, deci nu era nimeni pe masa de operație”, spune el.

În câteva ore, Schmidt a început să planifice evacuarea celor 150 de pacienți din clădire, deoarece, deși generatorul a intrat în funcțiune, sistemul de încălzire a cedat. S-a dovedit că pompele care alimentau cu gaz erau în afara incintei spitalului și nu erau conectate la generator.

„Temperatura exterioară în acea dimineață era de aproximativ minus 1 grad Celsius. Dacă temperatura scădea prea mult, am fi avut o problemă”, spune Schmidt.

În final, tehnicienii spitalului au găsit o soluție pentru a redirecționa energia către pompele de gaz, iar operatorul rețelei orașului a reușit să folosească linii de urgență pentru a restabili electricitatea la toate cele patru spitale până a doua zi dimineață.

Locuințele din jur au rămas însă fără curent încă cinci zile. Unii vârstnici au fost mutați în centre de urgență, iar știrile locale au fost pline de oameni furioși din cauza lipsei de informații și a modului în care autoritățile au gestionat situația.

„A fost o atmosferă ușor distopică pe aici”, spune Schmidt care își amintește cum mergea spre serviciu la lumina ultimelor lumini de Crăciun încă aprinse pe balcoanele oamenilor.

Pana de curent a fost provocată intenționat, aparent din motive politice

O pană de curent care durează câteva zile îi face pe oameni să se simtă mai puțin în siguranță, au fost angajați temporar agenți suplimentari de securitate pentru a păzi spitalul, dar în același timp poate întări sentimentul de comunitate. Localnicii au început să vină la spital pentru a-și încărca diverse aparate, iar cantina a devenit un punct provizoriu de întâlnire.

Într-o zi sau două, Schmidt a aflat că pana de curent a fost provocată intenționat, aparent din motive politice.

„Cred că persoanele sau organizația care a făcut asta poate nu a anticipat complet ce se va întâmpla în acest cartier considerat bogat. Dar nu toți cei care locuiesc aici sunt bogați”, spune el. „Sunt persoane în vârstă care au nevoie de ajutor aici, atât în spitale, cât și acasă. Asta nu a lovit sistemul, a lovit oameni obișnuiți, și avem noroc că am scăpat doar cu o sperietură”.

Modul în care a fost comis acest act de sabotaj era relativ clar, dar cine l-a comis rămâne un mister, iar de ce l-a comis este încă subiect de controversă. La aproximativ 24 de ore după ce luminile s-au stins, a fost trimisă o mărturisire către redacții și postată pe platforme de stânga precum Indymedia.org, care permit încărcarea și publicarea de texte anonime, imposibil de urmărit.

„Grupul Vulcan: Opriți curentul stăpânilor”

Declarația, lungă, de aproape 4.500 de cuvinte, purta titlul „Oprirea centralelor pe combustibili fosili este o faptă de muncă. Ai curaj. Salutări militante de Anul Nou”. Autorul era semnat „Grupul Vulcan: Opriți curentul stăpânilor”.

Această semnătură a plasat pana de curent în contextul unei serii de atacuri intermitente asupra infrastructurii critice din Berlin, desfășurate în ultimii 15 ani. Au existat cel puțin șapte atacuri revendicate de „Grupul Vulcan” în și în jurul Berlinului din 2011 încoace, primul fiind aparent inspirat de perturbările provocate de erupția vulcanului Eyjafjallajökull din 2010, care a blocat traficul aerian timp de mai multe zile în mare parte din centrul și nordul Europei.

Grupul Vulcan a produs mult mai puține pagube și disconfort și nu a provocat răni sau decese direct atribuite. Primul val de atacuri, între 2011 și 2013, a vizat linii feroviare de alimentare electrică și cutii de cabluri, iar în fiecare dintre primele declarații de revendicare era menționat un alt vulcan islandez.

Au existat „Răgetul lui Eyjafjallajökull”, apoi „Comitetul de primire Hekla, inițiativa pentru mai multe erupții sociale” și „Anonim Vulcan Katla”. Numele propriu-zis „Vulkangruppe”, adică Grupul Vulcan, pare să fi fost adoptat abia în 2018, în revendicările unor atacuri ulterioare, iar chiar și atunci denumirile variau: „Grupul Vulcan împotriva distrugerii continue” sau „Grupul Vulcan: Rupeți rețeaua de autoritate”.

După o aparentă pauză între 2013 și 2018, au avut loc noi atacuri în Berlin, dar și două, în 2021 și 2024, asupra liniilor electrice care alimentau Gigafabrica Tesla de la marginea orașului. Acest sabotaj a fost revendicat de „Grupul Vulcan oprește Tesla” și a lăsat fabrica fără curent timp de mai multe zile. A provocat companiei auto a lui Elon Musk pierderi financiare „în intervalul de nouă cifre mari”, potrivit unui oficial Tesla de la acea vreme.

Parchetul Federal al Germaniei a preluat investigațiile

Investigațiile privind toate aceste acte de sabotaj au fost preluate de Parchetul Federal al Germaniei, ceea ce înseamnă că sunt tratate drept infracțiuni care pun în pericol funcționarea statului german, adică terorism.

Poliția și procurorii din Germania nu oferă interviuri și nu fac declarații despre anchete în curs, dar potrivit unor răspunsuri oferite parlamentarilor Partidului Verde în februarie, există patru anchete federale separate privind Grupul Vulcan, încă în desfășurare, cea mai veche din 2011.

Din puținele informații pe care sunt dispuși să le ofere, autoritățile par să nu știe cine este de fapt Grupul Vulcan, spune The Guardian. Nu a fost făcută nicio arestare în legătură cu aceste atacuri. Au existat și alte cazuri suspecte. În 2023, două persoane active în mediul de stânga au fost arestate lângă linii feroviare din districtul Adlershof din Berlin, aveau materiale inflamabile asupra lor, însă procesul s-a încheiat după ce un judecător a decis că statul nu are dovezi solide împotriva lor.

În rest, reacțiile autorităților au fost largi și speculative. Pe 24 martie, aproximativ 500 de polițiști au percheziționat 14 proprietăți asociate scenei de extremă stângă din Berlin, în legătură cu un atac incendiar asupra a doi piloni din septembrie 2025, care a lăsat fără curent un parc tehnologic din același district Adlershof, unde funcționează mai multe companii de securitate IT. Totuși, deși declarația de revendicare publicată câteva zile mai târziu semăna ca stil și ideologie cu altele, nu a fost semnată de cineva care să se identifice ca „Grupul Vulcan”. În orice caz, nu au fost emise mandate de arestare.

Există motive întemeiate pentru aceasta, potrivit lui Hendrik Hansen, profesor de extremism politic la Universitatea Federală de Științe Administrative din Germania.

„Pur și simplu nu există indicii fizice despre cine sunt autorii”, spune el. „Nu este ușor să comiți o infracțiune fără să lași urme ADN la fața locului”.

„Chiar și fără dark web, poți găsi manuale care explică nu doar cum să construiești dispozitive incendiare, ci și cum să îți scoți mănușile fără să lași ADN”, adaugă Hendrik Hansen.

Autorii blackout-ului din Berlin aveau un nivel ridicat de pregătire

Felix Neumann, cercetător în prevenirea extremismului și terorismului la Fundația Konrad Adenauer, consideră de asemenea că autorii blackout-ului din Berlin aveau un nivel ridicat de pregătire.

„Știau de la început ce fac, iar acesta este marele diferențial față de extremiștii de dreapta sau islamiști, unde de multe ori avem autori care fac lucrurile pentru prima dată și nu se informează suficient despre cum să le facă”, spune el.

O mare parte din acest know-how „profesionist” este disponibil pe internet. Chiar și fără a accesa dark web, pot fi găsite manuale care explică nu doar cum se construiesc dispozitive incendiare rudimentare din componente ieftine disponibile în magazine de electronice și bricolaj, ci și cum să eviți camerele de supraveghere, cum să cumperi și să transmiți materiale fără a fi observat, cum să alegi momentul atacurilor și chiar cum să îți scoți mănușile din plastic fără să lași urme ADN pe ele.

Aceste manuale oferă și indicații despre recrutarea persoanelor cu profil psihologic potrivit și despre organizarea în celule de două sau trei persoane, cu un grad mare de autonomie și o ierarhie minimă.

Având în vedere cât de publică este această informație, Hansen spune că este imposibil de știut dacă membrii unor astfel de grupuri se cunosc între ei: „Ar putea fi pur și simplu că au preluat eticheta și au decis: vom face ceva similar”.

Cu alte cuvinte, Grupul Vulcan funcționează ca un tip de franciză, o etichetă open source pe care oricine o poate adopta dacă are un recipient cu lichid inflamabil și determinarea de a găsi un punct vulnerabil în rețeaua electrică.

Așadar, partea de „cine”. Cât despre „de ce”, revendicarea publicată online pe 4 ianuarie a fost mai degrabă un text dezordonat decât un manifest, un amestec de frustrări și idei fără legătură clară. Ridica mai multe întrebări decât oferea răspunsuri, dar transmitea un mesaj central. „Nu ne mai putem permite pe cei bogați”, începea textul. „Putem declanșa sfârșitul stilului de viață imperial. Putem opri jefuirea Pământului”. Mai departe, se afirma: „Atacul asupra centralei pe gaz este un act de autoapărare și solidaritate internațională cu toți cei care apără Pământul și viața însăși”.

Spre deosebire de autorii atacurilor inițiale din 2011, ale căror motive erau în mare parte legate de implicarea Germaniei în războaie externe, acest Grup Vulcan avea în mod clar o orientare ecologistă.

„Cei care ne numesc eco-teroriști sunt ei înșiși adevărații eco-teroriști”

Declarația din ianuarie a inventariat numeroasele acte de violență ecologică pe care sistemul capitalist le provoacă asupra planetei („Cei care ne numesc eco-teroriști sunt ei înșiși adevărații eco-teroriști”). Apoi trec către observații aproape poetice despre daunele pe care tehnologia digitală le-a produs în viețile noastre: „Ne supunem propriei supravegheri, iar aceasta este totală … Ne hrănim cu imaginile colorate pe care mașinile le filtrează și ni le pun în față și privim ecranele noastre în singurătate și alienare”.

Ceea ce lipsea din această declarație era orice încercare de a formula un set de principii. Însă definirea unei ideologii nu era cu adevărat scopul textului, scopul său era un apel la acțiune. Dacă destui oameni se alătură, spuneau autorii, putem doborî întregul sistem, sau, după cum formulau ei: „Sabotați infrastructura combustibililor fosili, rețelele electrice, jefuirea Pământului, centrele de servere, industria semiconductorilor și lanțurile sale de aprovizionare, distrugeți condițiile de existență ale industriei auto și ale industriei de armament, ale transportului aerian, vilele, iahturile, navele spațiale și terenurile de golf. Distrugeți sediile poliției, care sunt garanții relațiilor de proprietate patriarhale, pentru că Pământul aparține sieși și tuturor creaturilor sale, și nu oamenilor, sau mai exact doar bărbaților, și nu celor mai bogați dintre ei”.

Poliția din Berlin a descris declarația drept „autentică”, iar atât guvernul federal, cât și cel al Berlinului au dorit să arate cât de ferm acționează împotriva extremismului de stânga.

Ministrul federal de interne Alexander Dobrindt a anunțat o recompensă de 1 milion de euro pentru informații care să ducă la arestarea autorilor penei de curent din Berlin. Această sumă era de zece ori mai mare decât recompensa oferită pentru prinderea islamistului care a ucis 13 persoane în atacul de la târgul de Crăciun din Berlin din 2016 și de aproximativ 40 de ori mai mare decât recompensa plătită pentru arestarea uneia dintre ultimele membre rămase ale grupului Baader-Meinhof, Daniela Klette, care a fost prinsă la Berlin în 2024, după mai bine de trei decenii de fugă.

Deși s-a desființat la sfârșitul anilor 1990, grupul, cunoscut și ca Facțiunea Armata Roșie, continuă să proiecteze o umbră puternică asupra psihicului german. O miliție comunistă înarmată, care la un moment dat a fost sprijinită și antrenată de Stasi din Germania de Est, Facțiunea Armata Roșie a comis peste 30 de crime și răpiri. A fost invocată și în dezbaterea despre climă: în 2022, Dobrindt, pe atunci în opoziție, a cerut pedepse mai dure pentru protestatarii de mediu care blocau drumuri, spunând pentru ziarul Bild am Sonntag: „Apariția unei RAF a climei trebuie prevenită”.

Refacerea prin inginerie inversă declarația Grupului Vulc

Oamenii au încercat să refacă prin inginerie inversă declarația Grupului Vulcan. Au folosit programe de traducere cu inteligență artificială, și au susținut că textul a fost scris inițial în limba rusă.

Astfel de comparații cu activiștii pentru climă sunt forțate, potrivit lui Hansen. „Strict ideologic, RAF era marxist-leninist-maoist și susținea ideea că revoluția ar aduce o dictatură a proletariatului”, spune el. „Este un curent ideologic complet diferit. În al doilea rând, RAF comitea asasinate țintite cu arme de foc și atacuri cu bombe. Nu am avut așa ceva în atacurile recente”.

Și totuși, după pana de curent din Berlin, guvernul era convins că în spate se aflau într-adevăr eco-teroriști de stânga. Însă „detectivii” de pe internet nu erau atât de siguri. Lingviștii au analizat declarația Grupului Vulcan și au observat că unele formulări din germană sunau nefiresc. Au indicat greșeli de ortografie la nume cunoscute, de exemplu JD Vance era scris „Vans”. Au apărut fire de discuție pe Reddit în care utilizatorii au reconstruit textul prin programe de traducere cu inteligență artificială și au susținut că forma originală ar fi fost în rusă.

Toate acestea pot părea improbabile, dar o lună mai târziu guvernul federal a admis că anchetatorii nu au exclus nicio ipoteză. „Forțele federale de securitate urmăresc în general toate pistele, inclusiv cele care indică posibile alte grupuri de autori, precum și posibila origine rusă a scrisorii de revendicare”, a transmis Ministerul de Interne, ca răspuns la întrebări ale parlamentarilor Partidului Verde.

„Ni se pare revoltător că în 15 ani nu au avansat deloc în identificarea acestor persoane”, spune deputata ecologistă Irene Mihalic. „Autoritățile de anchetă ar trebui să aibă suficiente competențe pentru a face lumină. Este interesant cât de puține lucruri știu”.

„Istoric, nu ai văzut niciodată un grup clandestin de stânga fără un fel de zonă de sprijin public”

Opinia publică a fost în mare parte ostilă Grupului Vulcan, mai ales pentru că, în zilele de după pana de curent din ianuarie, televiziunile locale au difuzat imagini cu pensionari nevoiți să doarmă în adăposturi de urgență. În mod previzibil, scena de stânga din Berlin, un mozaic de curente politice diferite, a respins aproape unanim grupul.

„Istoric, nu ai văzut niciodată un grup clandestin de stânga fără un fel de zonă de sprijin public. Dar aici, absolut nimeni din stânga nu îi apără. Este neobișnuit”, spune jurnalistul și istoricul berlinez Nathaniel Flakin.

Pornind de la zvonurile despre Rusia, unii au ajuns la concluzia că cei din spatele Grupului Vulcan nici măcar nu erau de stânga. Cu două luni înainte de pana de curent din Berlin, presa germană relatase că partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, adesea acuzat că are simpatii față de Rusia, a adresat un număr neobișnuit de mare de întrebări guvernului privind infrastructura critică a Germaniei.

Ar fi putut fi un atac sub steag fals, comis de agenți ruși cu ajutorul celui mai mare partid de extremă dreapta din Germania? Ideea este „ridicolă”, spune Frank-Christian Hansel, reprezentant AfD în parlamentul landului Berlin. Întrebările sale din 2024 despre siguranța rețelei electrice a Berlinului au alimentat ulterior teorii ale conspirației pe internet după pană de curent. „Era datoria mea ca parlamentar să întreb despre reziliență. Este absurd să fim acuzați că vrem să ajutăm la atacuri, când de fapt vrem ca Berlinul să fie mai rezilient”.

Grupul Vulcan s-a arătat deranjat de ideea că ar putea fi ruși

Grupul Vulcan s-a arătat deranjat de ideea că ar putea fi ruși sau agenți ai extremei drepte din Germania. Pe 8 ianuarie a apărut o a doua declarație pe Indymedia, în care se spunea că astfel de speculații ar fi fost considerate în trecut „gunoi irelevant”, dar că acum „știrile false, rapoartele generate de inteligență artificială și atacurile hibride au creat incertitudine”.

Până atunci, situația devenise extrem de confuză. Pe 7 ianuarie a apărut pe Indymedia o altă declarație, atribuită unui alt Grup Vulcan. Textul, intitulat „Împotriva aproprierii și a falselor continuități”, susținea că provine de la grupul care a comis atacurile inițiale din 2011 și se delimita de pana de curent din acel an.

Conflictul lor inițial, spuneau ei, a fost legat de implicarea Germaniei în conflicte externe și de industria de armament. Ei nu ar fi încercat niciodată să provoace o pană de curent: „Am vrut întrerupere, nu escaladare. Perturbarea normalității, nu distrugerea ei”.

Grupul Vulcan din 3 ianuarie a reacționat iritat și au spus că acea declarație era evident falsă, posibil plantată de „servicii de informații și/sau fasciști”. „Este vorba despre dezorientare, semănarea confuziei și a diviziunii”, au spus ei.

Totuși, în acea declarație exista și un ton ciudat de regret. Grupul Vulcan din 3 ianuarie părea să regrete că a provocat o perturbare atât de mare în viața oamenilor. Ținta a fost economia bazată pe combustibili fosili, spuneau ei, nu locuitorii Berlinului, iar intenția a fost doar scoaterea din rețea a unei centrale pe gaz.

„Amploarea efectelor asupra a aproximativ 40.000 de locuințe nu a fost nici intenționată, nici luată în calcul”, au transmis ei. „Cu informațiile de astăzi despre consecințe, am fi mutat acțiunea într-un anotimp mai cald”, au scris ei, într-un ton ușor jenat. Cu alte cuvinte, părea că întreaga acțiune a fost o mare eroare.