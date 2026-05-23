Papa Leon al XIV-lea, vizită în „Țara Focurilor” din Italia, regiune afectată de poluare și deșeuri ilegale

Întinsă între orașele Napoli și Caserta, în regiunea Campania, zona găzduiește aproximativ trei milioane de locuitori și este numită „Țara Focurilor” din cauza numărului mare de incendieri ilegale în aer liber, folosite pentru arderea deșeurilor industriale, multe dintre ele provenite din nordul Italiei.

De-a lungul deceniilor, solul, aerul și apa subterană au fost contaminate cu metale grele, dioxine și particule fine, iar specialiștii au semnalat o creștere îngrijorătoare a cazurilor de cancer, peste media națională.

CITEȘTE ȘI: Papa Leon, critici fără precedent la adresa europenilor, după creșterea cheltuielilor militare

Mesajul Papei Leon al XIV-lea despre responsabilitate și mediu

Suveranul pontif Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj dur în timpul vizitei. El a criticat degradarea zonei: „un amestec mortal de interese obscure și indiferență față de binele comun, care a otrăvit mediul natural și social”.

Vizita are o încărcătură simbolică puternică. Ea se desfățoară la 11 ani de la publicarea enciclicei „Laudato Si” de Papa Francisc, un document considerat important în discuția globală despre protecția mediului.

„Țara Focurilor”, deșeuri și rețele ilegale

Cunoscută și ca „Triunghiul Morții”, zona a devenit, începând cu finalul anilor ’80, un spațiu de depozitare și ardere ilegală a deșeurilor. Companiile au preferat să evite costurile legale ridicate pentru eliminarea deșeurilor toxice și au apelat la rețelele mafiote, inclusiv Camorra, pentru a scăpa de deșeuri în mod ilegal.

Anchete parlamentare derulate din 2013 au arătat cazuri de neglijență și posibile complicități ale autorităților.

VEZI ȘI: Papa Leon al XIV-lea: Extinderea binecuvântărilor pentru cuplurile de același sex ar putea diviza Biserica

Papa Leon al XIV-lea, apel la responsabilitate

„În viață, înțelegem că, cu cât o frumusețe este mai fragilă, cu atât mai mult ea necesită atenție și responsabilitate”, a remarcat Papa Leon al XIV-lea în timpul vizitei.

„Acesta este, dragii mei, principalul motiv al prezenței mele astăzi aici, la Acerra: să confirm și să încurajez acest impuls al demnității și responsabilității pe care fiecare inimă sinceră îl simte când viața se naște și este imediat amenințată de moarte”, a continuat suveranul pontif.

„Acest pământ a plătit un preț greu; i-a îngropat pe mulți dintre fiii săi; a fost martor la suferința copiilor și a celor nevinovați”, a continuat Papa Leon al XIV-lea, în fața unei mulțimi de aproximativ 15.000 de persoane, notează Agerpres.

Recunoștință pentru activiștii de mediu

La finalul discursului, Papa Leon al XIV-lea a mulțumit celor care au denunțat public situația din regiune.

„Prin angajamentul lor curajos, au fost primii care au denunțat relele acestui pământ și au atras atenția asupra realității ascunse și negate a otrăvirii sale”, cu referire în special la organizațiile și asociațiile de mediu.

De la alegerea sa în mai 2025, Papa Leon al XIV-lea a acordat o atenție constantă problemelor de mediu, continuând linia de preocupare promovată anterior de Papa Francisc.