Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Rubio acuză regimul din Cuba și îl cataloghează drept o „amenințare la securitatea SUA". Tensiunile cresc între Washington și Havana
Data publicării: 22 Mai 2026

Rubio acuză regimul din Cuba și îl cataloghează drept o „amenințare la securitatea SUA”. Tensiunile cresc între Washington și Havana
Autor: Tiberiu Vasile

marco-rubio_71117800 Foto: Agerpres
Rubio acuză regimul din Cuba și susține că situația de la Havana reprezintă o „amenințare la securitatea SUA”, pe fondul unei deteriorări vizibile a relațiilor dintre Washington și țara insulară.

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că regimul din Cuba reprezintă o „amenințare la adresa securității naționale” a Statelor Unite și a sugerat că șansele unui acord diplomatic sunt „scăzute”, într-un context deja tensionat între Washington și Havana.

Conform BBC, declarațiile vin la o zi după ce autoritățile americane l-au inculpat fostul lider cubanez Raul Castro, acuzat de implicare în doborârea a două avioane civile în 1996, incident în urma căruia au murit cetățeni americani.

Rubio a insistat că administrația de la Washington preferă „o soluție diplomatică”, însă a subliniat că președintele Donald Trump are „dreptul și obligația” de a proteja Statele Unite de orice risc major.

Havana respinge acuzațiile

Într-un răspuns pentru americani, ministrul de Externe al Cubei, Bruno Rodríguez, l-a acuzat pe Rubio de răspândirea unor „minciuni”, susținând că insula nu a reprezentat niciodată un pericol pentru Statele Unite.

Discutând cu jurnaliștii într-un șir de întrebări, Rubio a insistat că diplomația rămâne „varianta preferată” a Washingtonului în relația cu Havana, dar a admis că „probabilitatea ca acest lucru să se întâmple, având în vedere cu cine avem de-a face, nu este mare”.

El a acuzat din nou Cuba că ar fi „unul dintre principalii sponsori ai terorismului din regiune”, acuzație respinsă ferm de autoritățile cubaneze, care au publicat și pe platforma X un mesaj în acest sens. 

Acuzații reciproce și criză internă

Ministrul cubanez a reacționat dur, susținând că Rubio încearcă să „instige la o agresiune militară”, în timp ce Statele Unite ar desfășura un atac „nemilos și sistematic” împotriva Cubei.

Totodată, insula întâmplină o criză economică profundă, lipsuri de combustibil, pene de curent și deficit alimentar, pe care Havana le pune parțial pe seama sancțiunilor americane.

Washingtonul a oferit totuși un pachet de ajutor umanitar de 100 de milioane de dolari, pe care Cuba l-a acceptat.

Trump și poziția Casei Albe

Președintele Donald Trump a descris din nou Cuba drept un „stat eșuat”, afirmând că administrația sa încearcă să ajute populația cubaneză „din punct de vedere umanitar”.

El a susținut că mulți cubanezi din diaspora ar dori să revină și să participe la reconstrucția țării, adăugând: „Alți președinți au încercat timp de 50-60 de ani să rezolve această situație fără succes. Poate voi fi eu cel care reușește”.

În acest context, relația dintre Washington și Havana rămâne extrem de tensionată, iar declarațiile recente ale lui Rubio amplifică percepția că SUA ar pregăti o operațiune militară ca cea din Venezuela sau Iran.

CITEȘTE ȘI: Cuba ar fi discutat scenarii de atac cu drone împotriva SUA
 

sua
cuba
marco robio
donald trump
