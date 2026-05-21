O mașină a intrat într-un cap de pod la Vaslui. Șase persoane au fost rănite, printre care și copii
Data publicării: 21 Mai 2026

O mașină a intrat într-un cap de pod la Vaslui. Șase persoane au fost rănite, printre care și copii
Autor: Alexandra Firescu

imagine cu un accident Foto cu caracter ilustrativ: Freepik
Șase persoane, între care trei copii, au fost rănite joi după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod în localitatea Valea Târgului, județul Vaslui.

Şase persoane au fost rănite şi au necesitat îngrijiri medicale, joi, după ce maşina cu care circulau a intrat într-un cap de pod în localitatea Valea Târgului, comuna Puşcaşi.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, un bărbat supraponderal a necesitat sprijin pentru evacuare.

În accident au fost implicați și trei copii

"Pentru gestionarea intervenţiei au fost mobilizate o autospecială de stingere echipată cu modul pentru descarcerare, o ambulanţă TIM şi trei ambulanţe aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui. La sosirea forţelor de intervenţie s-a constatat că în accident au fost implicate şase persoane, dintre care trei copii, doi bărbaţi şi o femeie. Una dintre victime, un bărbat supraponderal, a necesitat sprijin pentru evacuarea din autoturism, celelalte persoane fiind preluate şi evaluate medical de echipajele aflate la locul evenimentului", au transmis reprezentanţii ISU Vaslui.

Poliţiştii au demarat verificări, urmând să stabilească împrejurările producerii accidentului, conform Agerpres. 

