Minor mort la școală, în timpul pauzei. Ar fi căzut ca secerat

Un minor în vârstă de 15 ani, din localitatea Buhoci, a murit la şcoală, în timpul unei pauze între ore, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

"Poliţiştii şi echipajul de ambulanţă au ajuns la faţa locului şi au început manevrele de resuscitare. Din păcate, minorul de 15 ani a decedat", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Creţu.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, victima se afla împreună cu doi colegi, într-o pauză între orele de curs, iar la un moment dat i s-a făcut rău şi a căzut.

Poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

