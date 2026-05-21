€ 5.2432
|
$ 4.5097
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2432
|
$ 4.5097
 
DCNews Stiri Minor mort la școală, în timpul pauzei. Ar fi căzut ca secerat
Data publicării: 21 Mai 2026

Minor mort la școală, în timpul pauzei. Ar fi căzut ca secerat
Autor: Viviana Marsaa

accident ambulanta Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un minor a murit la școală.

Un minor în vârstă de 15 ani, din localitatea Buhoci, a murit la şcoală, în timpul unei pauze între ore, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

"Poliţiştii şi echipajul de ambulanţă au ajuns la faţa locului şi au început manevrele de resuscitare. Din păcate, minorul de 15 ani a decedat", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Creţu.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, victima se afla împreună cu doi colegi, într-o pauză între orele de curs, iar la un moment dat i s-a făcut rău şi a căzut.

Poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. 

Citește și: Revoltător: În cazul elevului înjunghiat de 5 ori la școală, exista istoric de hărțuire. O spune chiar prefectul! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

elev
deces la scoala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Meniul de la cina Putin-Xi Jinping. Președintele rus a plecat supărat din China
Publicat acum 27 minute
Ordonanța SAFE adoptată de Guvernul Bolojan, contestată. Dumitru Costin (BNS): Vom face și noi o intervenție la CCR. Au șobolănit
Publicat acum 44 minute
Maternitatea din România unde tații vor putea să asiste la nașterea copilului
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Gigi Becali, doar cuvinte de laudă pentru președintele Nicușor Dan, după consultări. ”Va fi un premier independent, dar...”
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Decizie definitivă în dosarul lui Mario Iorgulescu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 13 minute
De ce a murit Amalia Opriș, medicul din Turnu Măgurele
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Victor Ponta, absent de la consultările lui Nicușor Dan. Reacție pentru DC NEWS
Publicat acum 7 ore si 52 minute
Horoscop 21 mai 2026. Soarele intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 38 minute
Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 7 persoane rănite
Publicat acum 6 ore si 2 minute
Explozie în Germania. O româncă de 25 de ani, găsită sub dărâmături. Era în prima zi de vacanță
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close