Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), a vorbit la interviurile DC News despre oferta educațională a ASE în 2026, care este la mare căutare printre tineri, aspect evidențiat și de numărul mare de locuri la taxă.

ASE București anunță creșterea locurilor la buget

„Avem oferta educațională. De dimineață am primit și repartizarea locurilor la buget. Ne bucură faptul că sunt mai multe decât anul trecut, pentru că și la nivel național a crescut un pic numărul de locuri bugetate. La un moment dat, se discuta că guvernul va reduce numărul, dar nu.

A crescut numărul de locuri la buget și ne bucură faptul acesta. De exemplu, noi avem acum la licență, la buget, 3.095 de locuri, 3.100 să spunem. Vă pot spune că vom admite, după calculele noastre, undeva la 6.500 - 7.000, ceea ce înseamnă că cel puțin jumătate vor fi la taxă", a spus Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), în exclusivitate pentru DCNews.

Cât costă taxele la ASE dăcă nu prinzi loc la buget

„Și taxele sunt mari?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da, a fost o discuție. Sunt un pic mai mari, față de alte universități, dar noi le diferențiem pe programe de studii. Prin urmare, putem să avem o taxă de 6.500 RON la programele cu predare în română, pentru studenții români, pentru că trebuie să armonizăm, să aducem la același nivel cu finanțarea de la stat, iar la cele cu predare în limbă străină avem 10.000 RON sau la Drept, de exemplu, avem 8.000 RON. Pentru studenții străini avem 3.500 de euro la licență și 4.500 de euro la masterat, respectiv 6.500 la doctorat", a declarat rectorul ASE.

„La masterat, tot așa, pe programe de predare avem. Pe predare de limbă străină avem 7.500 și 12.000 la cele cu predare în limbi străine, la FABIZ, de exemplu, cu predare în cele trei limbi străine. Cibernetica este foarte căutată și, la fel, taxele sunt un pic mai mari. Taxa pentru doctorate este 25.000 RON pentru români și așa cum am spus 6.500 de euro pentru străini, pe an", a menționat Nicolae Istudor, rectorul ASE.

Interes mare pentru ASE

„Practic, aveți 3.100 de locuri la buget și încă pe atât, un pic mai mult, la taxă. Atât de mare este interesul", a punctat Bogdan Chirieac.

„Da, și chiar am făcut o analiză la zi. Avem o rată de plată undeva la 95% dintre cei care sunt la taxă. Practic, pierderile nu sunt mari. Noi luăm în considerare la fundamentara bugetului grad de încasare 90%. Iată că îl realizăm", a precizat Nicolae Istudor, rectorul ASE.

„Numai să înveți carte. Și 6.500, 8.000 de lei pe an ca student - pentru că te mai poți angaja undeva, ca să mai poți lucra - merită, să ai o diplomă pe care să scrie ASE și pe care apoi să o poți folosi", a mai spus Bogdan Chirieac.

