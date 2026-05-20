Formula de guvern care va trece de votul Parlamentului. Bogdan Chirieac: Aici e prima șansă

Se conturează, în urma negocierilor politice din ultimele zile, o posibilă formulă de guvernare PSD–UDMR, fără participarea PNL și USR, ca soluție de avarie pentru deblocarea crizei politice generate de demiterea lui Ilie Bolojan, potrivit surselor România TV. Discuțiile din culisele scenei politice au fost intense, fiind purtate calcule parlamentare detaliate și negocieri individuale cu fiecare parlamentar în parte, pentru a garanta susținerea necesară noului Executiv.

Noua majoritate ar urma să fie construită exclusiv din PSD, UDMR, grupul minorităților naționale și parlamentari neafiliați, fără sprijinul AUR. Formațiunea este exclusă din ecuația guvernamentală atât în urma deciziilor politice asumate public, cât și a poziționărilor exprimate de președintele României, Nicușor Dan. Șeful statului a transmis, atât oficial, cât și în discuții informale la Palatul Cotroceni, că nu își dorește implicarea AUR în guvernare sau în arhitectura majorității parlamentare. Potrivit calculelor politice actuale, această formulă ar putea depăși pragul necesar pentru învestirea Guvernului, mizând pe o majoritate construită ușor peste limită. În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, într-o intervenție la România TV, posibila configurație a viitorului Executiv, numele viitorului premier și provocările majore pe care acesta le va avea de gestionat încă din primele zile de mandat.

"PSD este probabil foarte conștient că va avea o pierdere de viteză impresionantă"

„Într-adevăr, aceasta este formula cea mai discutată și cea mai probabilă la acest moment. Formula PSD, UDMR, minorități și neafiliații din Parlament este cea care forma o majoritate având în vedere cerințele partidelor. Împreună, se pare, au 240 de voturi discutate om cu om, față de 233 de câte are nevoie guvern ca să treacă în Parlament. E greu de spus în momentul acesta ce se va întâmpla, dar aici e prima șansă. Mai departe, PSD este foarte conștient că va avea o pierdere de viteză impresionantă. De ce? Situația economică lăsată de Bolojan este cumplită. E mult mai gravă decât atunci când Bolojan a preluat conducerea guvernului. Lumea se va aștepta, imediat, la reducerea de taxe și impozite, la debirocratizarea economiei care a pus IMM-urile în genunchi, la decizii precise și rapide. Lucrul acesta nu se mai poate face. În toate pozițiile sunt nu doar reprezentanți PNL, ci și reprezentanți USR. Sunt oameni aduși în ultimele luni de zile, iar din punct de vedere administrativ sunt mari probleme. În plus, PSD-ul nu strălucește în reducerea cheltuielilor. Acum ca să mai mărești taxele este imposibil, și atunci cumva și ceva trebuie făcut. Deci, PSD va lua în piept toată reforma pe care nu a făcut-o Ilie Bolojan, dar orice este mai bine decât situația care există acum în România. Premierul noului guvern va fi Sorin Grindeanu. Categoric, în această situație va fi Sorin Grindeanu. Presupun că nu o să fie Kelemen Hunor, deși odată cred că ar trebui să încercăm cu un premier român de origine maghiară. Probabil în următorul deceniu va fi și asta", a explicat Bogdan Chirieac.

