Concluzii după consultările de la Cotroceni. Guvern minoritar, majoritar sau tehnocrat? Bogdan Chirieac crede că Nicuşor Dan e dezamăgit de USR

Analistul politic Bogdan Chirieac a tras concluziile după o zi extrem de plină în lumea politică. Cine va guverna în continuare? Vom avea un guvern minoritar, un guvern majoritar sau un guvern de tehnocraţi? Analistul este de părere că preşedintele Nicuşor Dan este dezamăgit de poziţia luată de USR după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, motiv pentru care nu s-a mai putut forma o nouă alianţă majoritară.

"Eu nu văd nicio variantă în afară de varianta alegerilor anticipate care, cinstit vorbind, este imposibilă. Poate varianta cea mai credibilă ar fi un guvern cu PSD, UDMR şi strânsoarea din Parlament. Vi se pare, însă, că ăla ar fi un guvern valid? Mie nu. Dar domniile lor să facă!

Eu am convingerea că domnul Bolojan trebuia să plece mai demult, dar momentul actual este cel mai nefericit cu putinţă. Această moţiune de cenzură nu a rezolvat nimic, a creat uriaşe probleme şi sigur că a fost în favoarea lui Ilie Bolojan, care e erou naţional în acest moment. Pentru ai lui. Am văzut şi sondajele de azi dimineaţă, cât or fi de adevărate. Nu înţeleg cum a ajuns PNL de la 13% la 21%. Că Bolojan a crescut nu am nicio îndoială, dar nu înţeleg cum a crescut PNL.

Deci nu văd nicio soluţie în privinţa unui guvern stabil şi valabil. Atenţie, stabil şi valabil. Cu tehnocraţii nu cred că e o soluţie. Nu o văd pe doamna Delia Velculescu, venită din structura FMI, un specialist de primă măsură, că nu a ajuns pe pile sau pe influenţă politică acolo, ci pe meserie, vorbind cu preşedinţii de Consilii Judeţene sau cu primarii că nu mai sunt bani pentru a-şi termina proiectele. Îmi vine să râd de pe acum. Nu avem soluţii în acest moment!", a declarat Bogdan Chirieac la B1TV.

PNL ar putea face congres pentru a reafirma direcţia partidului. Se mai poate reveni la masa coaliţiei?

La PNL ar urma un congres în următoarea lună, pentru reafirmarea direcţiei partidului. Întrebat dacă există posibilitatea ca la finalul acestui Congres liberalii să se răzgândească şi să îşi dorească revenirea la guvernare, Bogdan Chirieac a spus că "se poate, dar fără Bolojan".

"După cum l-am văzut azi, Bolojan nu pleacă de acolo. Nu poate rămâne la nivel de REPER şi USR. E liderul mişcării progresiste acum domnul Bolojan, dar era mai bună alipirea PNL cu USR. Nu văd cine l-ar da jos acum pe Bolojan? L-am văzut, nu s-a clintit nicio zecime de milimetru după întâlnirea cu Nicuşor Dan. Omul nu vrea altceva decât să fie premier în continuare, într-un guvern minoritar. Vrea să şi pedepsească PSD că l-a dat jos. Uite aşa, nu îl mai primeşte la guvernare, nu mai vrea el. Să îl sprijine PSD din opoziţie, pentru că el este Ilie Bolojan, zis şi Gheorghe Dracul. Ce să faci în această situaţie?

Se discuta săptămâna trecută că preşedintele Nicuşor Dan ar putea numi o personalitate din PNL să formeze guvernul. Alta decât Ilie Bolojan. Şi atunci o bună parte din PNL, plus 1100 de primari, ar zice că nu ar mai vrea să plece de la măcelărie, mai ales când au şi măcelarul şef. Dar înţeleg că nu se poate. Că oferta e pentru partid, nu e pentru persoană. Deşi, dacă poţi nominaliza un tehnocrat, poţi nominaliza şi o altă persoană pentru funcţia de premier decât preşedintele partidului. Deşi aici e o discuţie, dacă e voie constituţional sau nu", a mai spus analistul politic.

Guvern PSD - UDMR cu voturi de la SOS şi POT?

PSD ar putea aduna voturile necesare pentru un guvern, dar are nevoie de UDMR. Cu toate astea, liderul UDMR Kelemen Hunor ar vrea refacerea coaliţiei.

"Înţeleg şi eu că PSD are 240 de voturi în felul următor. Dânşii, plus UDMR, plus minorităţi, plus SOS şi POT. Deci au 240 de voturi şi au nevoie de 233, fără AUR. Poate doar aşa să convingă UDMR. Dar UDMR ştiţi ce o să vrea? Jumătate din guvern. Şi pe bună dreptate într-o astfel de situaţie, că sunt esenţiali. Să vedem atunci ce fac PNL şi USR.

Ai mei, useriştii, iubesc guvernarea mai mult decât peneliştii. Deci nu va fi uşor să stea în opoziţie. Să vedem cum stau lucrurile. Eu nu văd o soluţie viabilă în acest moment şi încep să cred cu tărie că soluţia ar fi alegerile anticipate. Dar visez.

Sigur, situaţia s-ar putea dovedi şi mai dificilă, că la alegerile anticipate cei care ar lua în jur de 40% ar fi cei de la AUR. Hai că se mai mobilizează partidele mari, dar situaţia va fi şi mai dificilă. Dacă alegi să nu faci alianţă cu un partid care are 40%, iar ne încurcăm cu partidele care ajung în Parlament. Trecem, deci, prin ce au trecut vecinii noştri bulgari", a mai explicat Chirieac.

Cu toate astea, Bogdan Chirieac este de părere că "Nu se ajunge nicăieri. Ce program de guvernare prezinţi cu foşti parlamentari de la SOS şi POT. Ce poţi prezenta tu, PSD? Sau PNL-USR? Că şi domnul Bolojan i-ar lua pe neafiliaţi, unt pe pâine. Şi pe AUR i-ar lua domnia sa, dacă mă întrebaţi. Dacă AUR sprijină PNL e bun, dacă sprijină PSD e pro-rus. Dar nu mă mai miră nimic de când ai mei, de la USR, l-au făcut pro-rus pe domnul Nicuşor Dan".

Nicuşor Dan, dezamăgit de USR

"Ştiu că preşedintele Nicuşor Dan a fost dezamăgit în miercurea de după marţea în care a căzut guvernul. Cu domnul Dominic Fritz s-a văzut primul atunci şi a fost foarte dezamăgit pentru că Dominic Fritz merge pe calea trasată de Ilie Bolojan. Cred că preşedintele, care îşi doreşte şi el un partid pe care să îl numească al lui, a fost foarte dezamăgit că USR nu s-a oferit să rămână la guvernare, făcând posibilă o nouă alianţă. Nu cred că s-a schimbat poziţia. Probabil preşedintele le-a reproşat asta, ei au spus că sunt cu noul Mesia al lor, Ilie Bolojan, şeful mişcării progresiste est-europene. "Nu vă putem ajuta, domnule preşedinte", cred că au zis", a încheiat Bogdan Chirieac.